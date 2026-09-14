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कोटा नगर निगम चुनाव रिजल्ट: विधायक-मंत्रियों का जीतने का स्ट्राइक रेट...धारीवाल 43 फीसदी पर फिसड्डी तो संदीप शर्मा आगे

कोटा: नगर निगम के चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है, यहां भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है. हालांकि, कई नेता यहां पर अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों को जिताने में सफल और असफल भी रहे हैं. कोटा नगर निगम में चार विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से तीन में भाजपा के विधायक हैं. जबकि एक में कांग्रेस विधायक हैं.

इनमें कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल अपने 43 फीसदी कैंडिडेट को ही जीतने में सफल रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा संदीप शर्मा ने 67 फीसदी कैंडिडेट को जीता दिया है. कल्पना देवी 58 फीसदी तो मदन दिलावर ने 50 फीसदी कैंडिडेट जीता दिए हैं. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के वार्ड नंबर 83 से भी भाजपा प्रत्याशी सीमा चौधरी चुनाव जीत गई हैं.

भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन के वार्ड नम्बर 55 से भाजपा 44 वोट से हारे हैं, यहां कांग्रेस के मनीष भारद्वाज जीते हैं. जिलाध्यक्ष के बूथ पर पोलिंग भी कम हुई थी. कांग्रेस जिलाध्यक्ष राखी गौतम के वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी योगेश विजयवर्गीय चुनाव जीते हैं, यहां भाजपा के देवेंद्र शर्मा मैदान में थे. दूसरी तरफ तीन वार्डों के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं.

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इनमें वार्ड नंबर 11, 44 और 87 हैं. तीनों जगहों पर एक ईवीएम में खराबी से वोट काउंट नहीं हो पाए हैं. इनमें जीतने वोट हैं, उससे कम मार्जिन अभी तक की काउंटिंग में प्रत्याशियों के बीच है. इसीलिए इन तीनों को ट्रेजरी में रख्या जा रहा है और एक्सपर्ट को बुलाकर खुलवाया जाएगा. हालांकि, इसमें वार्ड नंबर 34 और 39 की एवं भी शामिल थी, लेकिन उनकी ईवीएम में अभी तक के जीत के अंतर से कम वोट है. इसीलिए इन दोनों वार्डों में कैंडिडेट्स को जीत घोषित की गई है.

धारीवाल 30 में से केवल 13 जीता पाए, 43 फीसदी : कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 30 वार्ड नगर निगम के हैं. कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल अपने 13 प्रत्याशियों को जिताने में सफल रहे हैं, जबकि 15 चुनाव हार गए. दो में परिणाम पेंडिंग हैं, जिनमें 11 और 44 नंबर है. जबकि यहां पर तीन निर्दलीय और 12 भाजपा प्रत्याशी जीते हैं. धारीवाल का अपने कैंडिडेट्स को जीतने का प्रतिशत केवल 46 रहा है. हालांकि, धारीवाल के वार्ड नंबर 41 से कांग्रेस प्रत्याशी मंगल तंबोली चुनाव जीत गए हैं.

संदीप शर्मा ने 67 फीसदी कैंडिडेट जीता दिए : कोटा दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के विधायक संदीप शर्मा अपने ज्यादातर पार्षद प्रत्याशियों को जिताने में सफल रहे हैं. संदीप शर्मा के एरिया में 40 वार्ड थे. इनमें 27 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत गए हैं, जबकि 11 पर महज कांग्रेस के प्रत्याशी जीत पाए हैं. वहीं, केवल एक वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीता है. जबकि एक वार्ड नंबर 87 का परिणाम अभी पेंडिंग पर है. संदीप शर्मा ने अपने 67 फीसदी कैंडिडेट को जीता दिया है. संदीप शर्मा ने अपने वार्ड नंबर 27 से भी भाजपा प्रत्याशी लोकेश गुप्ता जीते हैं. हालांकि, वार्ड नंबर 86 से पूर्व उपमहापौर योगेंद्र खींची को नहीं जीत पाए.

मदन दिलावर आधे-आधे पर रहे : रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में मदन दिलावर अपने तीन प्रत्याशियों को जिताने में सफल रहे हैं. जबकि तीन चुनाव हार गए हैं. यहां पर 6 वार्ड थे, जिनमें से तीन-तीन पर कांग्रेस और बीजेपी जीती हैं. उनके जिताने का प्रतिशत 50 फीसदी ही रहा है. हालांकि, मदन दिलावर अपने ही वार्ड के प्रत्याशी को नहीं जीत पाए हैं. उनके बाहर से एकता वर्मा वार्ड से भाजपा की प्रत्याशी थी. इधर सांगोद के विधायक और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर में वार्ड नंबर 94 में भाजपा प्रत्याशी दीपिका शर्मा चुनाव जीती है.