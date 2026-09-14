कोटा नगर निगम चुनाव रिजल्ट: विधायक-मंत्रियों का जीतने का स्ट्राइक रेट...धारीवाल 43 फीसदी पर फिसड्डी तो संदीप शर्मा आगे
शांति धारीवाल 43 फीसदी कैंडिडेट को ही जीताने में सफल रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा संदीप शर्मा ने 67 फीसदी कैंडिडेट को जीता दिया है.
Published : September 14, 2026 at 8:01 PM IST
कोटा: नगर निगम के चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है, यहां भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है. हालांकि, कई नेता यहां पर अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों को जिताने में सफल और असफल भी रहे हैं. कोटा नगर निगम में चार विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से तीन में भाजपा के विधायक हैं. जबकि एक में कांग्रेस विधायक हैं.
इनमें कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल अपने 43 फीसदी कैंडिडेट को ही जीतने में सफल रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा संदीप शर्मा ने 67 फीसदी कैंडिडेट को जीता दिया है. कल्पना देवी 58 फीसदी तो मदन दिलावर ने 50 फीसदी कैंडिडेट जीता दिए हैं. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के वार्ड नंबर 83 से भी भाजपा प्रत्याशी सीमा चौधरी चुनाव जीत गई हैं.
भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन के वार्ड नम्बर 55 से भाजपा 44 वोट से हारे हैं, यहां कांग्रेस के मनीष भारद्वाज जीते हैं. जिलाध्यक्ष के बूथ पर पोलिंग भी कम हुई थी. कांग्रेस जिलाध्यक्ष राखी गौतम के वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी योगेश विजयवर्गीय चुनाव जीते हैं, यहां भाजपा के देवेंद्र शर्मा मैदान में थे. दूसरी तरफ तीन वार्डों के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं.
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इनमें वार्ड नंबर 11, 44 और 87 हैं. तीनों जगहों पर एक ईवीएम में खराबी से वोट काउंट नहीं हो पाए हैं. इनमें जीतने वोट हैं, उससे कम मार्जिन अभी तक की काउंटिंग में प्रत्याशियों के बीच है. इसीलिए इन तीनों को ट्रेजरी में रख्या जा रहा है और एक्सपर्ट को बुलाकर खुलवाया जाएगा. हालांकि, इसमें वार्ड नंबर 34 और 39 की एवं भी शामिल थी, लेकिन उनकी ईवीएम में अभी तक के जीत के अंतर से कम वोट है. इसीलिए इन दोनों वार्डों में कैंडिडेट्स को जीत घोषित की गई है.
धारीवाल 30 में से केवल 13 जीता पाए, 43 फीसदी : कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 30 वार्ड नगर निगम के हैं. कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल अपने 13 प्रत्याशियों को जिताने में सफल रहे हैं, जबकि 15 चुनाव हार गए. दो में परिणाम पेंडिंग हैं, जिनमें 11 और 44 नंबर है. जबकि यहां पर तीन निर्दलीय और 12 भाजपा प्रत्याशी जीते हैं. धारीवाल का अपने कैंडिडेट्स को जीतने का प्रतिशत केवल 46 रहा है. हालांकि, धारीवाल के वार्ड नंबर 41 से कांग्रेस प्रत्याशी मंगल तंबोली चुनाव जीत गए हैं.
संदीप शर्मा ने 67 फीसदी कैंडिडेट जीता दिए : कोटा दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के विधायक संदीप शर्मा अपने ज्यादातर पार्षद प्रत्याशियों को जिताने में सफल रहे हैं. संदीप शर्मा के एरिया में 40 वार्ड थे. इनमें 27 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत गए हैं, जबकि 11 पर महज कांग्रेस के प्रत्याशी जीत पाए हैं. वहीं, केवल एक वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीता है. जबकि एक वार्ड नंबर 87 का परिणाम अभी पेंडिंग पर है. संदीप शर्मा ने अपने 67 फीसदी कैंडिडेट को जीता दिया है. संदीप शर्मा ने अपने वार्ड नंबर 27 से भी भाजपा प्रत्याशी लोकेश गुप्ता जीते हैं. हालांकि, वार्ड नंबर 86 से पूर्व उपमहापौर योगेंद्र खींची को नहीं जीत पाए.
मदन दिलावर आधे-आधे पर रहे : रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में मदन दिलावर अपने तीन प्रत्याशियों को जिताने में सफल रहे हैं. जबकि तीन चुनाव हार गए हैं. यहां पर 6 वार्ड थे, जिनमें से तीन-तीन पर कांग्रेस और बीजेपी जीती हैं. उनके जिताने का प्रतिशत 50 फीसदी ही रहा है. हालांकि, मदन दिलावर अपने ही वार्ड के प्रत्याशी को नहीं जीत पाए हैं. उनके बाहर से एकता वर्मा वार्ड से भाजपा की प्रत्याशी थी. इधर सांगोद के विधायक और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर में वार्ड नंबर 94 में भाजपा प्रत्याशी दीपिका शर्मा चुनाव जीती है.
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कल्पना देवी के 58 फीसदी कैंडिडेट जीते : लाडपुरा विधायक कल्पना देवी भी अपने 14 प्रत्याशियों को जिताने में सफल रही हैं. लाडपुरा एरिया में जहां पर भाजपा 14 और कांग्रेस 10 पर आई है. यहां 24 वार्डों में भाजपा के ज्यादा प्रत्याशी जीते हैं. उन्होंने अपने एरिया के 58 फीसदी वार्ड पार्षद प्रत्याशियों को चुनाव जीता दिया है. हालांकि, कल्पना देवी का वोट कोटा उत्तर विधानसभा में वार्ड नंबर 41 में है, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी मंगल तंबोली ने जीत दर्ज की है. भाजपा प्रत्याशी यहां दूसरे नंबर पर आया है.
कोटा में चुनाव की यह रही है झलकियां :
- सबसे पहला परिणाम चुनाव हार कर बाहर निकले पूर्व उपमहापौर और भाजपा प्रत्याशी, वार्ड 56 कांग्रेस के अर्पित जैन जीतकर आएं
- वार्ड नंबर 88 से भाजपा की मंजू देवी विजय चुनाव जीती, यहां से कांग्रेस के प्राजंलि गौतम चुनाव हारी. कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शालिनी गौतम का टिकट काट कर दिया था प्राजंलि को टिकट.
- एरिया में हुआ विरोध फिर भी जीते बीजेपी के वार्ड नंबर 33 से ओम खटाणा.
- सब्जी बेचने वाले रोहित महावर चुनाव जीते, लॉन्ड्री बिजनेस करने वाली एकता वर्मा.
- वार्ड नंबर 91 में से भाजपा प्रत्याशी गोपाल राम मंड़ा जीते. कांग्रेस कैंडिडेट संजय यादव चुनाव हारे. इधर, निर्दलीय प्रत्याशी बाबूलाल रेनवाल ने किया हंगामा. बोले- मुझे नहीं बुलाया काउंटिंग में अंदर, काफी देर तक पुलिस से हुई बहस.
- क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश के सबसे बड़े और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे बड़े में हुआ रोचक घटनाक्रम. वार्ड नंबर 34 से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र गुप्ता अग्रवाल के हारने की उड़ी अफवाह, बाद में दर्ज की जीत.
- वार्ड नंबर 71 से निर्दलीय प्रत्याशी वंदना फौजदार जीती, भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी सेन दूसरे और कांग्रेस की सविता सुवालका तीसरे नंबर पर रही.
- वार्ड नंबर 40 से भाजपा के लव शर्मा ने लिए 81 फीसदी वोट. यहां पर 2465 वोट डाले थे, इनमें से 1995 लव शर्मा को मिले.
- वार्ड नंबर 92 से मुकेश शर्मा पीपा चुनाव जीते, एनडीपीएस के मुकदमे कुछ छुपाने का लगा था इन पर आरोप. आरोप लगाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी पदम गौतम रहे तीसरे नंबर पर. यहां से निर्दलीय धनराज से हुई मुकेश शर्मा की टक्कर.
- भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री सियाराम वैष्णव 41 वोट से चुनाव हारे, वार्ड नंबर 22 से कांग्रेस के धीरज नागर ने दर्ज की जीत.
- वार्ड नंबर 49 से निर्दलीय कौशल किशोर शर्मा चुनाव जीते. 560 वोट से जीते. दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के हरमेंद्र सिंह हाड़ा व कांग्रेस कैंडिडेट महिपाल सिंह तीसरे नंबर पर रहे. चुनाव लड़ने पर उनके निजी स्कूल को फायर एनओसी के चक्कर में बंद करने पहुंच गई थी नगर निगम की टीम. स्थानीय लोगों के विरोध पर लौटना पड़ा था वापस.
- वार्ड नंबर 50 से कांग्रेस के योगेश विजय चुनाव जीते, यहां पर विधायक संदीप शर्मा ने लगाया था फर्जी मतदान का आरोप. कार्यकर्ता को पकड़ने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने भी दिया था रात भर धरना.
- वार्ड नंबर 74 में एक भाई हर दूसरा जीता. कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व पार्षद अमरनाथ जीते चुनाव. उन्होंने अपने चचेरे भाई भाजपा प्रत्याशी पराग शर्मा को हराया.
- वार्ड नंबर 75 से क्रांति जैन जीते, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं. कांग्रेस के एडवोकेट व पूर्व पार्षद आशीष जैन हारे.
- वार्ड नंबर 72 में भी निर्दलीय राहुल माथुर जॉनी जीते, भाजपा के राजेंद्र चौहान दूसरे नंबर पर.
वार्ड के अनुसार भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीय के जीते प्रत्याशी :
भाजपा ने इन 55 वार्डों में दर्ज की है जीत- ज्योतु प्रकाश मीणा, 2. पारस कंवर, 4. कालूलाल भील, 7. संदीप नन्दवाना, 8. सुगना बाई, 9. देवेन्द्र कुमार शर्मा, 10. कमलेश बाई नागर, 14. मंगेश कुमावत, 15. शुभम शर्मा, 16. निशा हाड़ा, 18. सुगना बाई मीणा, 19. राकेश पुटरा, 23. रामदेव वर्मा, 24. भंवर मीणा, 25. जालिम सिंह, 27. लोकेश गुप्ता, 28. योगेन्द्र सिंह राजावत, 33. ओम खटाणा, 34. सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, 35. चन्द्र प्रकाश सुमन, 40. लव शर्मा, 43. पिंटू कंवर, 46. संदीप भाटिया, 47. नीतू कंवर, 53. सुनील गौतम, 54. विवेक राजवंशी, 56. शोभा अहलुवालिया, 57. सुनीता सेन, 63. भुपेन्द्र प्रजापति, 64. प्रतिभा सुमन, 65. नागेन्द्र सिंह, 68. सुरेश सिंह, 69. जयराज सिंह, 75. कांति जैन, 76. मनोज कुमार सैनी, 78. नवीन माथुर सीटू, 79. मोहनलाल सुमन, 80. संजना झमटानी, 81. सुरेन्द्र राठौर, 83. सीमा चौधरी, 84. प्रमिला वर्मा, 85. कैलाश गौतम, 88. मंजू देवी विजय, 89. पुरुषोत्तम यादव, 90. कीर्ति गौतम, 91. गोपालराम मण्डा, 92. मुकेश शर्मा, 93. नन्दकंवर हाड़ा, 94. दीपिका शर्मा, 95. कुलदीप मेहरा, 96. सुनीता नायक, 97. सुदर्शन गौतम, 98. अनुसुईया गोस्वामी, 99. हेमराज हाड़ा, 100. रवि शर्मा.
कांग्रेस ने अभी तक इन 38 वार्डों में जीत दर्ज की : 3. अनीता भील, 5. रघुवीर बैरवा, 6. आयना महक, 12. ललित शर्मा, 13. फैजल बैग, 17. सुनीता कुमारी सैनी, 20. अशोक मेघवाल, 21. दिनेश गोस्वामी, 22. धीरज नागर, 26. संजीदा बानो, 29. शंकर लाल मेघवाल, 30. सपना बुर्ट, 31. विनोद कुमार, 32. राममूर्ति वर्मा, 36. सारिका वर्मा, 37. निर्मला गुर्जर, 38. राकेश चौहान, 39. चेतना माथुर, 41. मंगल तम्बोली, 42. सियाराम वर्मा, 45. फरीदूद्दीन कुरैशी सोनू, 48. इनायत हसन, 50. अनुराग गौतम, 51. योगेश विजयवर्गीय, 52. रोहित महावर, 55. मनीष भारद्वाज, 58. जोगेन्द्र बीरवाल जोंटी, 59. भावना पुरस्वानी, 60. तरन्नुम, 61. सुनीता गुर्जर, 62. भुवनेश ऋषि, 66. संदीप सिंह, 67. सपना गंभीर, 70. यूनुस खान बब्बू, 73. हुस्न आरा, 74. अमरनाथ शर्मा, 82. रेहाना अंसारी, 86. अर्पित जैन.
इन वार्डों से जीते हैं निर्दलीय : 49 में कौशल किशोर शर्मा, 71 में वंदना फौजदार, 72 में राहुल माथुर जॉनी व 77 में रानी जुबेर.
3 वार्ड में परिणाम है पेंडिंग : 11 में सुमन नायक भाजपा व कमलेश कुमारी कांग्रेस. 44 में प्रेम सिंह गौड भाजपा व अनूप कुमार टेलर कांग्रेस. 87 में पुष्पा चौधरी भाजपा व लक्ष्मी शर्मा कांग्रेस.