Special : मॉडिफाइड PKC-इंटीग्रेटेड ERCP में बन रहे रामजल सेतु का 10 माह में 23 फीसदी काम पूरा, 12 लेन चौड़ा पानी ले जाने का पुल

Special : मॉडिफाइड PKC-इंटीग्रेटेड ERCP में बन रहे रामजल सेतु का 10 माह में 23 फीसदी काम पूरा, 12 लेन चौड़ा पानी ले जाने का पुल
चंबल नदी पर बन रहा रामजल सेतु (चंबल एक्वाडक्ट) का 10 महीने में 23 फीसदी काम ऑन रिकॉर्ड हो गया है. मनीष गौतम की रिपोर्ट...
Published : August 4, 2026 at 5:13 PM IST
कोटा: राजस्थान में चुनावी मुद्दा रही मॉडिफाइड पार्वती-कालीसिंध-चंबल इंटीग्रेटेड ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (मॉडिफाइड PKC-इंटीग्रेटेड ERCP) निर्माण राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन (आरडब्ल्यूसीसीएल) करवा रहा है. राज्य सरकार की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के चलते कोटा में पैकेज नम्बर 2 काम काफी तेज गति से चल रहा है.
हालांकि, पैकेज नम्बर 1 का काम धीमा है, लेकिन कोटा में पैकेज नम्बर 2 और इसके तहत चंबल नदी पर बन रहा रामजल सेतु (चम्बल एक्वाडक्ट) का 10 महीने में 23 फीसदी काम ऑन रिकॉर्ड हो गया है. चंबल नदी पर बन रहा एक्वाडक्ट एक अनूठा स्ट्रक्चर है. पूरे देश में बनने वाला ऐसा पहला ही स्ट्रक्चर है, जो पानी का परिवहन 2.280 किमी दूर तक करेगा. जिसके जरिए 8800 क्यूसेक पानी ले जाए जा सकेगा. यह पानी कालीसिंध नदी के नोनेरा बांध से बूंदी जिले में मेज नदी तक ले जाया. इसका काम अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ था.
वहीं, राजस्थान वॉटर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड के अतिरिक्त मुख्य अभियंता कोटा, लखन लाल गुप्ता का कहना है कि मानसून सीजन की वजह से काम की स्पीड थोड़ी कम हो गई है. बारिश से कीचड़ हो जाने के चलते काम में अभी रुकावट आती है, लेकिन पिछले 10 महीने में काफी अच्छा काम कम्पनी से खींचा गया है. काफी मेहनत फील्ड में की गई है. यह अच्छी प्रोग्रेस है.
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संवेदक फर्म पूरी तरह से मशीनरी सेटअप कर दी है और वहां पर करीब 1000 के आसपास एम्पलाई डेप्लॉय है. यह निर्माण 2330.10 करोड़ रुपए में करवाया जा रहा है. जिसमें 21.8 किमी में काम होना है, जिसमें 19.20 किलोमीटर लंबी फीडर कैनाल बननी है. इसके अलावा 2.280 किमी लंबा चंबल एक्वाडक्ट बन रहा है, जिसका नाम रामजल सेतु है.
बारिश से थोड़ी कम हुई है स्पीड : आरडब्लूजीसीएल के जनरल मैनेजर कोटा, पीके गुप्ता का कहना है कि राम जल सेतु निर्माण के लिए 5092 पाइल का निर्माण किया जाना है, इनमें से 4000 बनकर तैयार हो गए हैं. वहीं, 77 पाइल कैंप में 20 का कम हो गया है. दूसरी तरफ 19.20 किलोमीटर लंबी फीडर कैनल में 8 किलोमीटर का काम हो गया है. फील्ड में 77 इंजीनियर और सुपरवाइजर है, करीब 800 के आसपास मजदूर हैं.
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इसके अलावा डेढ़ सौ के करीब सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, मशीन ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर और मैनेजमेंट करने वाला स्टाफ है. जिनमें अकाउंटेंट और ह्यूमन रिसोर्स के जुड़े लोग भी हैं. इनका मुख्य कैंप बूंदी जिले के गोहाटा में स्थापित किया गया है. वहीं, फीडर कैनाल के लिए पांच अलग-अलग कैंप कालीसिंध नदी से चंबल और मेज नदी तक स्थापित किए गए हैं. जहां पर भी स्टाफ का मूवमेंट रहता है.
निर्माण 2019 तक पूरा होना है, जिसके लिए पूरे शिद्दत से काम किया जा रहा है और तय समय पर काम पूरा करने का लक्ष्य है. भारी मशीनरी काम कर रही है. इस पूरे काम की हर 7 दिन में रिव्यू लिया जाता है और 7 दिन का वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट सरकार को भेजी जा रही है. -पीके गुप्ता, जनरल मैनेजर, आरडब्लूजीसीएल.
अक्टूबर से शुरू हुआ था काम : कंपनी ने बीते साल अगस्त से मशीनरी लाना शुरू किया था, सितंबर तक अपना कैंप एस्टेब्लिश कर लिया था और अक्टूबर से काम शुरू हो गया था. जिसके बाद धीरे-धीरे मशीनरी को बढ़ाया गया है और काम इस साल फरवरी मार्च में काफी पीक पर चला गया था. जिसके बाद काफी जल्दी-जल्दी काम खींचा गया है. इस निर्माण में सबसे पहले नोनेरा बांध से 6.5 किलोमीटर लंबा फीडर कैनाल चंबल नदी तक बन जा रहा है. इसके बाद 2.280 किलोमीटर लंबा रामजल सेतु बनेगा. वहीं, इसके बाद 13 किलोमीटर लंबी फीडर कैनाल है. यह पूरा कार्य 22.300 मीटर के आसपास है.
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1727 करोड़ से बन रहा है रामजल सेतु : रामजल सेतु कोटा जिले के पीपल्दा समेल व बूंदी जिले के लाखेरी के गोहाटा गांव के बीच बन रहा है, जहां बड़ी मशीनों से काम चल रहा है. इसके निर्माण के लागत 1727.29 करोड़ रुपए है. इसकी चौड़ाई 45 मीटर होगी. यह 12 लेन हाईवे जितना चौड़ा होगा. इसकी जबकि लंबाई 2880 मीटर रहेगी.
इसके ऊपर से 9 मीटर चौड़ी सड़क भी बनेगी, जिस पर से आवागमन हो सकेगा. रामजल सेतु 452 पिलर पर खड़ा किया जाएगा. इनमें शुरुआत और अंत में बनने वाले दो एब्यूटमेंट वाले पिलर शामिल है. एक साथ चौड़ाई में 6 पिलर खड़े होंगे, ये करीब 9 मीटर की दूरी पर होंगे. जबकि लम्बाई की तरफ 75 जगह पिलर होंगे. ये 30 मीटर की दूरी पर होंगे. ऊंचाई 5 से 25 मीटर के बीच होगी.