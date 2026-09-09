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कोटा में 3 साल की मासूम से छेड़छाड़, प्ले स्कूल के स्टाफ पर शक, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज

कोटा: जिले से एक बेहद संवेदनशील और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां पुलिस स्टेशन में 3 साल की मासूम बालिका के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने इस गंभीर मामले में पॉक्सो एक्ट सहित कई अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. इस पूरे प्रकरण की जांच महिला उत्पीड़न अनुसंधान सेल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला कर रहे हैं. इस मामले में FSL की टीम में साक्ष्य जुटाए हैं.

कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 3 साल की मासूम बालिका के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इस मामले में पॉक्सो सहित अन्य धाराएं लगाई गई हैं. इस पूरे प्रकरण की जांच महिला उत्पीड़न अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला कर रहे हैं. परिजनों ने रिपोर्ट में बताया है कि मासूम घर के अलावा केवल स्कूल में ही जाती है. वह घर के नजदीक कहीं एक प्ले स्कूल में पढ़ती है. ऐसे में स्कूल में ही छेड़छाड़ हो सकती है, इसीलिए कुछ परिजन व स्कूल के मेल स्टाफ के डीएनए सैंपल लिए गए हैं. इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में आगे एक्शन लिया जाएगा. बालिका काफी छोटी है, इसीलिए घटनाक्रम के संबंध कुछ नहीं बता पा रही है. पूछने पर 'अंकल' शब्द कह रही है. मामले में सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए हैं. दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा.