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चाचा के हाथों भतीजे की हत्या से भड़का आक्रोश, कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर शव रखकर चक्काजाम

दौसा कोटा मेगा हाईवे पर चक्काजाम करते लोग ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: दईखेड़ा थाना क्षेत्र के गोहाटा गांव में जमीन विवाद को लेकर चाचा के हाथों भतीजे की हत्या के मामले ने शुक्रवार को तूल पकड़ लिया. परिवार के युवक की हत्या से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा. आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया. अचानक हुए प्रदर्शन से हाईवे पर यातायात ठप हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. आक्रोशित परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव उठाने को तैयार नहीं हुए. हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने के प्रयास शुरू किए.

गुरुवार शाम खेत की जुताई की बात को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया था. एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हुए इस विवाद में काका और उसके बेटे ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया. हमले में भतीजे हरिप्रसाद की मौत हो गई, जबकि उसका भाई रामप्रसाद भी घायल हुआ था. घटना के बाद से ही गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ था. शुक्रवार को मृतक का शव लेकर परिजन और ग्रामीण हाईवे पर पहुंच गए और सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया.