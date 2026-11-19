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कोटा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की शिकायत, प्रिंसिपल बोले- जूनियर स्टूडेंट नहीं बता रहे कौन सीनियर कर रहे परेशान ?

एंटी रैगिंग कमेटी के सामने खड़े जूनियर स्टूडेंट्स. ( ETV Bharat Kota )

कोटा: मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की शिकायत का मामला सामने आया है. शिकायत सीधे नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) को की गई है, जिसमें कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए हैं. कॉलेज प्रबंधन ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है, लेकिन दो दिन की जांच के बाद भी फिलहाल कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है. प्रबंधन के अनुसार स्टूडेंट भी नहीं बता रहे हैं कि कौन से सीनियर्स उनके साथ रैगिंग कर रहे हैं. प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन के अनुसार कॉलेज में रैगिंग रोकने के लिए एंटी रैगिंग कमेटी, स्क्वाड और मेंटर सेल बनाई गई है. शिकायत पर कमेटी और स्क्वाड दोनों जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई है. एनएमसी ने भी जवाब मांगा है, जिसे तैयार किया जा रहा है.