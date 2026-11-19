कोटा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की शिकायत, प्रिंसिपल बोले- जूनियर स्टूडेंट नहीं बता रहे कौन सीनियर कर रहे परेशान ?
प्रिंसिपल डॉ. नीलेश जैन का कहना है कि वायरल स्क्रीनशॉट में जो नंबर है, उन स्टूडेंट्स को बुलाकर बातचीत की गई.
Published : November 19, 2026 at 8:53 PM IST
कोटा: मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की शिकायत का मामला सामने आया है. शिकायत सीधे नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) को की गई है, जिसमें कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए हैं. कॉलेज प्रबंधन ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है, लेकिन दो दिन की जांच के बाद भी फिलहाल कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है. प्रबंधन के अनुसार स्टूडेंट भी नहीं बता रहे हैं कि कौन से सीनियर्स उनके साथ रैगिंग कर रहे हैं. प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन के अनुसार कॉलेज में रैगिंग रोकने के लिए एंटी रैगिंग कमेटी, स्क्वाड और मेंटर सेल बनाई गई है. शिकायत पर कमेटी और स्क्वाड दोनों जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई है. एनएमसी ने भी जवाब मांगा है, जिसे तैयार किया जा रहा है.
जानकारी छिपा रहे हैं जूनियर, बोले- गलती से डाला मैसेज: प्रिंसिपल डॉ. नीलेश जैन का कहना है कि वायरल स्क्रीनशॉट में जो नंबर है, उन स्टूडेंट्स को बुलाकर बातचीत की गई. तब उन्होंने कहा कि हमारा मोबाइल लेकर सीनियर ही यह मैसेज भेज रहे थे. दूसरी तरफ कुछ बच्चे कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं. वे सीनियर स्टूडेंट्स के नाम भी नहीं बता पा रहे हैं. कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि गलती से यह मैसेज उन्होंने ग्रुप में डाल दिया था. ये 2026 बैच के विद्यार्थी हैं. हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके. हमने हर तरह से प्रयास कर लिया है, लेकिन स्टूडेंट यह नहीं बता पा रहे हैं कि उन्हें कौन परेशान कर रहा है?. कॉलेज कैंपस में हम पोस्टर भी लगा रहे हैं.
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सीनियर्स से पूछताछ कर रहा स्क्वाड, अभी तक नहीं मिला पीड़ित: डॉ. जैन के अनुसार एंटी रैगिंग स्क्वाड के कन्वीनर डॉ. आरपी मीणा और एडिशनल प्रिंसिपल डॉ. दिनेश वर्मा खुद स्टूडेंट्स से चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें कौन परेशान कर रहा है. कौन कह रहा है कि लाइन में चलो, बाल कटाकर आओ, ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म में आओ ?. इधर, अक्टूबर में दो गुमनाम शिकायतें आई थीं. इनमें पीड़ित और परेशान करने वाले दोनों का नाम नहीं था. जांच रिपोर्ट में अभी तक कोई पीड़ित सामने नहीं आया है. परेशान करने वाले का भी पता नहीं चल पाया है.
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