ETV Bharat / state

प्रसूताओं की मौत: मेडिकल कॉलेज प्राचार्य बोले, 'फेल होने वाले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से नहीं हुई किडनी फेल्योर और मौत'

डॉ जैन का कहना है कि मृत प्रसूताओं में सेप्सिस यानी गंभीर संक्रमण और मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम हुआ था.

ICU of Super Specialty Hospital
सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का आईसीयू (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 9:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल और जेके लोन हॉस्पिटल में प्रसूताओं की अचानक तबीयत बिगड़ने और किडनी फेल्योर के मामले सामने आए थे. इस मामले में स्थानीय स्तर पर खरीदे गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के फेल होने की बात सामने आई थी. मंगलवार को इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ नीलेश जैन ने कहा कि अभी प्रमाणित नहीं हुआ है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से ही प्रसूताओं की किडनी फेल्योर के बाद मौत हुई.

ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स ने सीज किए इंजेक्शन: इससे पहले चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इस पूरे मामले में 12 प्रसूताओं को पीड़ित माना था. जिनमें से 5 की मौत हो गई. एक को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और 6 का उपचार चल रहा है. इन प्रसूताओं को लगने वाले इंजेक्शन और दवाओं के नमूने औषधि नियंत्रक संगठन ने लिए थे. जिनमें से मेडिकल कॉलेज की स्थानीय स्तर पर की गई खरीद के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन फेल हो गए. मेडिकल कॉलेज को इनकी सप्लाई राजस्थान मेडिकल हॉल फर्म ने की थी. इसका पूरा रिकॉर्ड और इंजेक्शन ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स ने सीज किया. इस मामले में सप्लायर फर्म और मैन्युफैक्चर के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा रहा है.

पढ़ें: प्रसूताओं की मौत का मामला: शून्य मात्रा वाले ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन से मचा हड़कंप, जेके लोन और नए अस्पताल में लग चुके 12499

प्रसूताओं में सेप्सिस और मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम: डॉ निलेश जैन का कहना है कि इस मामले में 37 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 28 सैंपल राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर भेजे गए थे. जबकि अन्य सैंपल राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला में भेजे गए. अभी 21 की जांच रिपोर्ट आई है. शेष की रिपोर्ट आना बाकी है. डॉ जैन का कहना है कि मृत प्रसूताओं में सेप्सिस यानी गंभीर संक्रमण और मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम हुआ था. ऐसे में रिकॉर्ड में अभी तक की स्पष्ट नहीं है कि ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन के प्रभावहीन होने के चलते अनियंत्रित ब्लीडिंग हुई और यह मृत्यु का कारण बन जाए. डॉ जैन ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में फार्मोकोलॉजी विभाग अध्यक्ष पूजा खन्ना मालव का मानना है कि किसी भी दवा में कंटेंट शून्य होने पर यह दवा कार्य करने में असमर्थ हो सकती है, लेकिन किडनी फेलियर इससे संभव नहीं हो सकता है.

पढ़ें: कोटा में प्रसूताओं की मौत का मामला: जांच में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में ही नहीं मिला 'ऑक्सीटोसिन', बिक्री पर तुरंत रोक

'जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगा क्लियर': डॉ जैन ने तर्क देते हुए बताया कि एक्सपर्ट्स के अनुसार प्रसव के बाद रक्तस्राव की स्थिति में ऑक्सीटोसिन के अतिरिक्त कई अन्य प्रभावी व स्थापित उपचार उपलब्ध हैं. जिनमें मिसोप्रोस्टोल, कार्बोप्रोस्ट, मेथाइल एर्गोमेट्रिन, ट्रानेक्सेमिक एसिड, यूटेराइन टैम्पोनैड और सर्जिकल इंटरवेंशन शामिल हैं. लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार कोई संकेत नहीं है कि ऑक्सीटोसिन के प्रभावहीन रहने के कारण इन वैकल्पिक उपचारों की आवश्यकता पड़ी हो. दूसरी तरफ सिजेरियन डिलीवरी में इस इंजेक्शन के उपयोग से मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण नहीं है. इसीलिए पूरे मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा.

TAGGED:

OXYTOCIN INJECTIONS NOT THE REASON
KIDNEY FAILURE AND DEATH OF WOMEN
KOTA MEDICAL COLLEGE PRINCIPAL
37 SAMPLES TAKEN FOR TEST
CASE OF MATERNAL DEATHS IN KOTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.