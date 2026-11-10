कोटा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में प्रसूता ने दम तोड़ा, 25 दिन में ये पांचवी मौत
प्रसवोत्तर रक्तस्राव और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण झालावाड़ से रेफर 28 वर्षीय प्रसूता की उपचार के दौरान मौत हो गई.
Published : November 10, 2026 at 10:49 PM IST
कोटा: बारां जिले के अटरू इलाके के मेरमाचाह गांव की निवासी 28 वर्षीय प्रसूता पुष्पा ने कोटा मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है. वह 27 अक्टूबर से सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती थी. उसकी नॉर्मल डिलीवरी झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में हुई थी. इस प्रसव के एक घंटे बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकी थी. इसके बाद उसे कोटा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया था. किडनी फेल्योर के साथ-साथ उसके फेफड़े व लीवर पर भी इसका गंभीर असर पड़ा था.
25 दिनों में 5 की मौत: कोटा मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में 25 दिनों के भीतर यह पांचवीं प्रसूता की मौत है. इनमें से ज्यादातर प्रसूताएं रेफर होकर ही कोटा मेडिकल कॉलेज पहुंची थीं. पुष्पा को यहां नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती किया गया था. विभागाध्यक्ष डॉ. विकास खंडेलिया ने बताया कि 27 अक्टूबर को 28 वर्षीय पुष्पा को भर्ती किया गया था. झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में प्रसव के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी थी. कोटा में उसे वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया था, यहां तक कि उसकी डायलिसिस भी करवाई जा रही थी. लंबे समय तक उपचार चलने के बावजूद उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था. उसके मल्टीपल ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था.
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प्रसवोत्तर रक्तस्राव के बाद हुई थी रेफर: डॉ. विकास खंडेलिया ने बताया कि प्रसव के बाद अत्यधिक ब्लीडिंग होने के चलते वह प्रसवोत्तर रक्तस्राव (पीपीएच) की शिकार हो गई थी और काफी ब्लड लॉस हो चुका था. डॉक्टरों ने उसका काफी बेहतर उपचार किया, लेकिन उसे बचा नहीं सके. कोटा मेडिकल कॉलेज में मई महीने में सबसे पहले प्रसूताओं की मौत का मामला उजागर हुआ था. इसके बाद प्रदेश के अन्य इलाकों से भी प्रसूताओं की मौत के समाचार आए थे. लगातार हो रही प्रसूताओं की मौत के बाद हड़कंप मच गया था. ऐसे में सरकार ने भी कई कदम उठाए थे. इसके बाद दोबारा अक्टूबर महीने से कोटा में प्रसूताओं की मौत का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें अक्टूबर से नवंबर के बीच पांच प्रसूताओं ने दम तोड़ दिया है.
इन चार प्रसूताओं की पहले हो चुकी है मौत:
- 16 अक्टूबर: मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में छावनी निवासी 40 वर्षीय रेशमा ने दम तोड़ दिया था. रेशमा की यह चौथी डिलीवरी थी. ये चारों ही डिलीवरी सिजेरियन से हुई थीं.
- 17 अक्टूबर: हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चलते बारां से रेफर होकर कोटा आई रोशन बैरवा की मौत हुई थी. उसकी सिजेरियन डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग नहीं रुकी थी. यह भी पीपीएच का ही मामला था.
- 24 अक्टूबर: बारां जिले के छबड़ा से रेफर होकर कोटा पहुंची 26 वर्षीय शबनम की जेके लोन अस्पताल में मौत हो गई थी. सिजेरियन डिलीवरी के जरिए उसके नवजात को बचा लिया गया था. प्रसव से पहले उसे दौरे आने की शिकायत हुई थी, जिसके बाद वह कोमा की हालत में ही रेफर होकर जेके लोन अस्पताल पहुंची थी.
- 27 अक्टूबर: शाहाबाद के हाड़ौता गांव की 25 वर्षीय रेशु की मौत हो गई थी. उसकी हाई रिस्क डिलीवरी 12 अक्टूबर को जेके लोन अस्पताल में हुई थी, जिसमें उसने एक मृत नवजात को जन्म दिया था. बाद में किडनी फेलियर से पीड़ित होने के चलते उसे सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में रेफर किया गया था. वह करीब 15 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही थी.
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