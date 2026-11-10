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कोटा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में प्रसूता ने दम तोड़ा, 25 दिन में ये पांचवी मौत

मेडिकल कॉलेज कोटा का स्पेशियलिटी अस्पताल ( ETV Bharat Kota )

कोटा: बारां जिले के अटरू इलाके के मेरमाचाह गांव की निवासी 28 वर्षीय प्रसूता पुष्पा ने कोटा मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है. वह 27 अक्टूबर से सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती थी. उसकी नॉर्मल डिलीवरी झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में हुई थी. इस प्रसव के एक घंटे बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकी थी. इसके बाद उसे कोटा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया था. किडनी फेल्योर के साथ-साथ उसके फेफड़े व लीवर पर भी इसका गंभीर असर पड़ा था.