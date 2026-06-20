40 साल इलाज के बाद पकड़ में आई दुर्लभ शाहीन सिंड्रोम बीमारी, कोटा में वृद्धा का ट्रीटमेंट
करीब 40 साल से कमजोरी, बार-बार बेहोश होना, लॉ बीपी के अलावा शुगर लेवल का काफी गिरना और उल्टी दस्त की शिकायत थी.
Published : June 20, 2026 at 3:54 PM IST
कोटा: कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल ने आखिर एक वृद्धा की चार दशक पुरानी बीमारी का न केवल पता लगाया बल्कि इलाज भी कर दिया. बूंदी के तालेड़ा निवासी 60 वर्षीय भरोसी बाई बीते 40 साल से अलग-अलग जगह इलाज करा चुकी, लेकिन शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर कम हो जाने के चलते बेहोश होने की समस्या का निदान नहीं हुआ. कोटा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने विभिन्न जांचों के जरिए भरोसी बाई को दुर्लभ हार्मोनल 'शाहीन सिंड्रोम' बीमारी से ग्रस्त बताया.
मेडिकल कॉलेज कोटा के एंडोक्राइनोलॉजी एचओडी डॉ. नितेश बौद्ध ने बताया कि मरीज की हिस्ट्री ली. उसने बताया कि करीब 40 साल से कमजोरी, बार-बार बेहोश होना, लॉ बीपी के अलावा शुगर लेवल का काफी गिरना और उल्टी दस्त की शिकायत थी. परिजनों ने बताया कि चार दशक से सरकारी और निजी अस्पताल में कई बार भर्ती हुई. उसका इलाज भी लंबा चला, लेकिन अस्पताल से डिस्चार्ज होने की कुछ दिन बाद यह समस्या फिर सामने आ जाती थी. उसकी बीमारी और बार-बार शुगर लेवल और बीपी गिरने एवं बेहोश होने का कारण सामने नहीं आ रहा था. महिला के पुजारी बेटे ने मां के इलाज पर काफी पैसा खर्च किया. जमा पूंजी ही खर्च नहीं की बल्कि घर भी बेच दिया, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आई. मेडिकल कॉलेज में उपचार निशुल्क हुआ.
पढ़ें:दृष्टि जाने से पहले बचाई रोशनी, एसएमएस में दुर्लभ बीमारी का सफल इलाज
वृद्धा के जीवन पर था खतरा : वृद्धा को गंभीर स्थिति में कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. जांच में रक्त में सोडियम का स्तर घटकर काफी कम 108 mEq/L पाया था. इस स्थिति में मरीज के जीवन को खतरा होता है. जांच में सामने आया कि पिट्यूटरी ग्रंथि कार्य नहीं कर रही थी. शरीर में कॉर्टिसोल, थायरॉयड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, गोनाडोट्रॉपिन व प्रोलैक्टिन सहित अन्य हार्मोनों की गंभीर कमी थी. ब्रेन की एमआरआई में पिट्यूटरी ग्रंथि डैमेज मिली. एम्प्टी सेला की स्थिति दिखाई दी. इसके अनुसार सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद नहीं था. मरीज से पूरी बातचीत करने पर पाया कि करीब 40 साल पहले प्रेगनेंसी के समय काफी ब्लीडिंग हुई थी. इसके बाद स्तनपान और मासिक धर्म बंद हो गया था. फिर लगातार कमजोरी आ गई थी. इससे शीहान सिंड्रोम बीमारी की पुष्टि हो गई.
10 हजार प्रसूता में से एक को यह रोग: डॉ. बौद्ध ने बताया कि शीहान सिंड्रोम दुर्लभ बीमारी है, जो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग से पिट्यूटरी ग्रंथि को नुकसान पहुंचने से होती है. समय पर पहचान न होने पर मरीज कई साल तक अन्य लक्षणों से परेशान रहता है. इस बीमारी का पता भी सालों तक नहीं चलता. लक्षणों से परेशान रह सकता है और बीमारी का सही निदान दशकों तक नहीं हो पाता. यह बीमारी ग्लोबल लेवल 10 हजार प्रसव में से एक महिला को होती है. भारत में यह वैश्विक स्तर से ज्यादा प्रसूताओं में हो जाती है.
पढ़ें: जैसलमेर में अति दुर्लभ बीमारी 'स्टोन मैन सिंड्रोम' का मरीज मिला, पूरे विश्व में 700 से 800 मामले
थाइरॉयड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से ट्रीटमेंट: डॉ. बौद्ध ने बताया कि मरीज के उपचार के लिए स्टेरॉयड और थाइरॉयड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है. इससे कुछ दिनों में ब्लड प्रेशर स्थिर हो जाता है. बॉडी में सोडियम का स्तर सुधर जाता है. कमजोरी महसूस नहीं होती. साथ ही बेहोशी, उल्टी दस्त की शिकायत भी कम हो जाती है. वृद्धा के साथ भी ऐसा ही हुआ. उसकी सेहत में अब काफी सुधार है. ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस में एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की डॉ. चारू सिंघल, डॉ. प्रधान गुर्जर, डॉ. अंशु व रेडियोलॉजी विभाग के डॉ. पंकज मीणा शामिल थे.
पढ़ें: 11 साल के बच्चे को दुर्लभ बीमारी, SMS के चिकित्सकों ने दी नई ज़िंदगी, डायफ्राम में हुए छेद की सर्जरी की