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कोटा MBS अस्पताल में बदमाशों का हंगामा, चाकूबाजी के बाद घायलों को मारने पहुंचे, डॉक्टर-स्टाफ पर हमले की कोशिश, तोड़फोड़

दोनों पक्ष अस्पताल के अंदर ही झगड़ा करने लगे. अस्पताल में उपद्रव मचाया. पुलिस ने पहुंचकर हालत को संभाला.

Kota MBS Hospital Chaos
MBS अस्पताल के इमरजेंसी में की गई तोड़फोड़ (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2026 at 3:06 PM IST

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कोटा: राजकीय एमबीएस अस्पताल में सोमवार रात अराजकता और तोड़फोड़ का बड़ा मामला सामने आया, जब चाकूबाजी के बाद घायल हुए युवकों को मारने के लिए दूसरा पक्ष हथियार लेकर अस्पताल पहुंच गया. पुलिस उस समय निकाय चुनाव की मतगणना में व्यस्त थी, इसी का फायदा उठाकर बदमाशों ने इमरजेंसी वार्ड में हंगामा कर दिया. बदमाशों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और कांच तोड़ दिए. डॉक्टर और स्टाफ पर भी हमले की कोशिश की गई, जिससे वे जान बचाकर भाग गए. सीएमओ डॉ. दयानंद राठौर ने दिलेरी दिखाते हुए समझाइश की. बाद में कांस्टेबल रमेश और बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची, तब मामला शांत हुआ.

सूरजपोल चौकी इंचार्ज और एएसआई कपिल ने बताया कि घोसी मोहल्ले में आसिफ और अरबाज घोसी नाम के युवकों का सद्दाम, मोइनुद्दीन, मोईन और आरिफ के साथ झगड़ा हो गया था. दोनों पक्षों के बीच चाकूबाजी हो गई. इसमें आसिफ और अरबाज घायल हो गए. इसके साथी दोनों को लेकर एमबीएस अस्पताल पहुंचे. इस बीच दूसरा पक्ष भी पीछे-पीछे वहां पहुंच गया. दोनों पक्ष अस्पताल के अंदर ही झगड़ा करने लगे. अस्पताल में उपद्रव मचाया. इस बीच सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और हालत को संभाला. बाद में दूसरे पक्ष के लोग इलाज कराने के लिए निजी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं. एएसआई ने बताया कि इस मामले में पहले ही मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनकी जांच-पड़ताल की जा रही है.

अस्पताल में बदमाशों का हंगामा (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: सीरियस कंडीशन में MBS अस्पताल पहुंचे मरीज की मौत, बेटे ने लगाए गंभीर आरोप, पहले स्ट्रेचर फिर इलाज में हुई देरी

इमरजेंसी में हंगामा : अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. करनेश गोयल ने बताया कि घटनाक्रम सोमवार रात का है. अचानक से इमरजेंसी में हंगामा मच गया. घोसी मोहल्ले से आए लोग अस्पताल में ही झगड़ा करने लग गए. उस समय डॉ. दयानंद राठौर सीएमओ ड्यूटी कर रहे थे और हमलावर वहां मौजूद स्टाफ पर भी हमला करने लग गए थे. ये लोग इलाज करवाने पहुंचे व्यक्ति को ही मारने के लिए आए थे. उसके साथियों पर हमला कर रहे थे. बड़ी संख्या में आए लोगों ने अस्पताल में भी तोड़फोड़ कर दी है. इस दौरान रेजिडेंट और स्टाफ भी मौके से चले गए. हालांकि डॉ. दयानंद राठौर ने दिलेरी दिखाई और इन लोगों से समझाइश भी की , लेकिन ये लोग नहीं माने. बाद में पहुंचे कांस्टेबल रमेश ने मामले को संभाल लिया, अन्यथा ये दूसरे वार्ड में भी हंगामा करते. बाद में अतिरिक्त पुलिस बल भी आ गया.

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