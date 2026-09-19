कोटा मेयर चुनाव: कांग्रेस कैंडिडेट सुनीता कुमारी सुमन ने किया नामांकन, किया जीत का दावा
बेटी के जन्मदिन पर कोटा महापौर पद के लिए सुनीता सुमन ने नॉमिनेशन किया. उन्होंने पति के राजनीतिक अनुभव को अपनी ताकत बताया.
Published : September 19, 2026 at 1:57 PM IST
कोटा: नगर निगम चुनाव में शनिवार को नॉमिनेशन का दूसरा दिन है. कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सुनीता कुमारी सुमन ने सबसे पहले नामांकन दाखिल किया है. नगर निगम में मेयर पद के चुनाव के लिए यह पहला नामांकन प्राप्त हुआ है. सुनीता कुमारी सुमन वार्ड नंबर 17 से निर्वाचित हुई हैं, जिसके बाद वह आज कांग्रेस नेताओं के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचीं. ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने जीत का दावा किया है. साथ ही कहा है कि उनके पति हरिओम सुमन शादी के दौरान भी पार्षद थे और उन्होंने राजनीति की बारीकियों को बेहद करीब से देखा है. उन्होंने कहा कि उनके पति हरिओम लगातार समाज सेवा और लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते हैं.
बेटी के जन्मदिन पर किया नॉमिनेशन: सुनीता मूल रूप से बारां जिले के मायथा गांव की निवासी हैं. उन्होंने बीए-बीएड तक पढ़ाई की है. हालांकि, वह नौकरी नहीं करती हैं और एक गृहणी हैं. उनके पिता श्याम बिहारी किसान हैं और माता रुक्मणी गृहणी हैं. उनका विवाह वर्ष 2022 में कोटा के रहने वाले हरिओम सुमन से हुआ था. हरिओम पूर्व पार्षद हैं और जमीन का कारोबार करते हैं. विवाह के समय भी वह कांग्रेस के इसी क्षेत्र से पार्षद थे. सुनीता के ससुर चेतन कुमार मेडिकल कॉलेज में गार्डनर हैं और सास इंदिरा गृहणी हैं. उनकी 3 साल की एक बेटी है, जिसका आज जन्मदिन भी है और इसी अवसर पर उन्होंने महापौर पद के लिए अपना नॉमिनेशन किया है.
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कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता कुमारी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि वह पहली बार ही पार्षद बनी हैं, इसके बावजूद उन पर भरोसा जताकर उन्हें टिकट दिया गया है और अब मेयर का चुनाव लड़ाया जा रहा है. नामांकन करवाने पहुंचीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष राखी गौतम का कहना है कि हमने जीतने के लिए ही प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है और हम पूरी रणनीति के मुताबिक काम कर रहे हैं. हम 25 सितंबर को सरप्राइज देंगे और सबको चकित कर देंगे. हम सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं. इस समय सत्ता में बैठे हुए लोगों में खलबली मची हुई है, अब यह भाजपा के लोगों के लिए सोचने का विषय है.
पार्षदों की बाड़ेबंदी के सवाल पर राखी गौतम ने कहा कि कांग्रेस को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है. हमें अपने कार्यकर्ताओं और पार्षदों पर पूरा विश्वास है, सभी एक छत के नीचे एक आवाज पर एकजुट हो जाते हैं. इसलिए हमें ऐसी किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है. यह सत्ता में बैठे लोग हैं जो स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भी बाड़ेबंदी कर रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उनमें कितनी खलबली मची हुई है.
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