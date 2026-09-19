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कोटा मेयर चुनाव: कांग्रेस कैंडिडेट सुनीता कुमारी सुमन ने किया नामांकन, किया जीत का दावा

कोटा: नगर निगम चुनाव में शनिवार को नॉमिनेशन का दूसरा दिन है. कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सुनीता कुमारी सुमन ने सबसे पहले नामांकन दाखिल किया है. नगर निगम में मेयर पद के चुनाव के लिए यह पहला नामांकन प्राप्त हुआ है. सुनीता कुमारी सुमन वार्ड नंबर 17 से निर्वाचित हुई हैं, जिसके बाद वह आज कांग्रेस नेताओं के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचीं. ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने जीत का दावा किया है. साथ ही कहा है कि उनके पति हरिओम सुमन शादी के दौरान भी पार्षद थे और उन्होंने राजनीति की बारीकियों को बेहद करीब से देखा है. उन्होंने कहा कि उनके पति हरिओम लगातार समाज सेवा और लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते हैं.

बेटी के जन्मदिन पर किया नॉमिनेशन: सुनीता मूल रूप से बारां जिले के मायथा गांव की निवासी हैं. उन्होंने बीए-बीएड तक पढ़ाई की है. हालांकि, वह नौकरी नहीं करती हैं और एक गृहणी हैं. उनके पिता श्याम बिहारी किसान हैं और माता रुक्मणी गृहणी हैं. उनका विवाह वर्ष 2022 में कोटा के रहने वाले हरिओम सुमन से हुआ था. हरिओम पूर्व पार्षद हैं और जमीन का कारोबार करते हैं. विवाह के समय भी वह कांग्रेस के इसी क्षेत्र से पार्षद थे. सुनीता के ससुर चेतन कुमार मेडिकल कॉलेज में गार्डनर हैं और सास इंदिरा गृहणी हैं. उनकी 3 साल की एक बेटी है, जिसका आज जन्मदिन भी है और इसी अवसर पर उन्होंने महापौर पद के लिए अपना नॉमिनेशन किया है.