Kota Mayor Election 2026 : भाजपा की अनुसुइया गोस्वामी और कांग्रेस की सुनीता सुमन में मुकाबला
कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि सरकार के अधिकारी उन्हें डरा धमकाकर भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए दबाव डाल रहे हैं.
Published : September 25, 2026 at 8:55 AM IST
कोटा: नगर निगम कोटा में शुक्रवार को महापौर के लिए वोटिंग होगी. सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी. भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड 98 की पार्षद अनुसुइया गोस्वामी को चुनावी मैदान में उतारा है. कांग्रेस की तरफ से वार्ड 17 की पार्षद सुनीता कुमारी सुमन मैदान में हैं. नगर निगम में 100 वार्ड हैं. यहां भाजपा के 57 पार्षद जीते थे, कांग्रेस के 39 और चार निर्दलीय हैं. इनमें एक निर्दलीय रानी जुबैर कांग्रेस की बागी थीं, वह कांग्रेस में शामिल हो गई हैं. जबकि दो भाजपा में शामिल हो गए हैं. अन्य निर्दलीय राहुल माथुर ने स्वतंत्र मतदान की बात कही है. भाजपा के पास नगर निगम बोर्ड में बहुमत है. वोटिंग 2 बजे तक होगी, या फिर सभी वोट डल जाते हैं, तब तत्काल मतगणना शुरू हो जाएगी. ऐसे में दोपहर में कोटा के नए मेयर का निर्वाचन हो जाएगा.
प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ाबंदी में भाजपा: भाजपा पार्षदों को झालावाड़ रोड स्थित एक रिसोर्ट में रखा गया है, जहां पर 57 भाजपा की पार्षदों के साथ साथ दो निर्दलीय भी मौजूद हैं. जिनमें वार्ड नंबर 71 से चुनी गई वंदना फौजदार और वार्ड नंबर 49 से चुने गए कौशल किशोर शर्मा शामिल हैं. शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन का कहना है कि 57 से ज्यादा वोट मिलने जा रहे हैं. दो निर्दलीयों का समर्थन है, लेकिन कांग्रेस के कई पार्षद भी भाजपा प्रत्याशी को वोट देंगे.
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कांग्रेसी ने लगाया दबाव बनाने का आरोप: कांग्रेस जिला अध्यक्ष राखी गौतम का कहना है कि उनके पार्षदों को डराया धमकाया जा रहा है. कांग्रेस के पार्षदों का भी भाजपा अपने पक्ष में मतदान करवाना चाहती है, उन्हें डर है कि कहीं उनके पार्षदों की संख्या वोटिंग में कम नहीं हो जाए. इसीलिए पुलिस और प्रशासन के लोगों को भेजकर डराया धमकाया जा रहा है. पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल का कहना है कि उन्होंने पहली बार इस तरह से प्रशासन को पंगु हालत में देखा है. प्रशासन गुलाम होकर मूक दर्शक बना हुआ है और सत्ता के इशारे पर नाच रहा है. सरेआम पार्षदों के घर सरकारी अधिकारियों को भेजा जा रहा है और उन्हें डराया जा रहा है. यह गुंडागर्दी जैसा है. हमने अपने शासनकाल में ऐसा कभी नहीं देखा.
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पार्षदों का आरोप, सरकारी अधिकारी डरा रहे
- प्रेम नगर इलाके के वार्ड नंबर 30 से कांग्रेस की सपना बुर्ट पार्षद है. उनके भाई विनोद बुर्ट का कहना है कि उनके घर पर केडीए की टीम पहुंच गई थी और उन्होंने काफी समय तक जांच की, दस्तावेज दिखाने के बाद भी नोटिस चिपका कर गए हैं.
- काला तालाब इलाके की वार्ड नंबर 36 से पार्षद चुनी गई सारिका वर्मा के पति प्रकाश वर्मा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं. उन पर भी कई तरीके से दबाव बनाने का आरोप लग रहा है.
- वार्ड नंबर 5 से पार्षद चुने गए रघुवीर बैरवा का कहना है कि उनके खेत पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की टीम आ गई, दस्तावेजों की जांच की है. सब कुछ सही था. ऐसे में ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन प्रेशर बना रहे थे.
- वार्ड नंबर 71 से चुनाव जीत कर आए राहुल माथुर जॉनी हाई रोड पर अपनी पान की दुकान करते हैं, यह उनके पुरखों की दुकान है. जॉनी का कहना है कि उन्हें डीएसपी ने ऑफिस में बुलाया और दुकान के दस्तावेज मांगे थे और कहा कि 2 दिन में दुकान को हटा देंगे, जबकि आस-पास कई दुकानें संचालित है. उनमें से किसी को भी नहीं बुलाया. यह दबाव बनाने के लिए है, लेकिन लेकिन वे स्वतंत्र रूप से वोट कास्ट करेंगे.
- वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस की राममूर्ति वर्मा पार्षद के मकान में ही कोटा विकास प्राधिकरण की टीम ने अपना बोर्ड लगा दिया. उनके बेटे महेंद्र का कहना है कि क्रॉस वोट डालने के लिए डराया जा रहा है.
- वार्ड नंबर 42 से कांग्रेस पार्षद सियाराम वर्मा बालिता रोड पर अपना क्लीनिक चलाते है, इस क्लिनिक को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सीज कर दिया था. उनके खिलाफ अवैध रूप से मेडिकल प्रेक्टिस करने का मुकदमा भी कुन्हाड़ी पुलिस में दर्ज करवाया है.
सुकेत नगर पालिका में भी आज भाजपा के जितेंद्र और कांग्रेस की उमरदीन के बीच मुकाबला : सुकेत नगर पालिका में 25 वार्डो पर मतदान हुआ था, जिनमें कांग्रेस 11 और भाजपा के 10 पार्षद हैं. इसके अलावा चार निर्दलीय पार्षद भी चुने गए हैं. भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर वार्ड नंबर 7 से जीते हुए जितेंद्र चोपड़ा को प्रत्याशी बनाया है. कांग्रेस ने वार्ड नंबर 10 से जीते हुए उमरदीन चौधरी को मैदान में उतारा है. दोनों के बीच सीधा मुकाबला है, निर्दलीय यहां पर किंग मेकर बने हुए हैं क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 13 है, भाजपा को तीन और भाजपा कांग्रेस को दो निर्दोलियों की दरकार है.