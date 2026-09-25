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Kota Mayor Election 2026 : भाजपा की अनुसुइया गोस्वामी और कांग्रेस की सुनीता सुमन में मुकाबला

कोटा: नगर निगम कोटा में शुक्रवार को महापौर के लिए वोटिंग होगी. सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी. भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड 98 की पार्षद अनुसुइया गोस्वामी को चुनावी मैदान में उतारा है. कांग्रेस की तरफ से वार्ड 17 की पार्षद सुनीता कुमारी सुमन मैदान में हैं. नगर निगम में 100 वार्ड हैं. यहां भाजपा के 57 पार्षद जीते थे, कांग्रेस के 39 और चार निर्दलीय हैं. इनमें एक निर्दलीय रानी जुबैर कांग्रेस की बागी थीं, वह कांग्रेस में शामिल हो गई हैं. जबकि दो भाजपा में शामिल हो गए हैं. अन्य निर्दलीय राहुल माथुर ने स्वतंत्र मतदान की बात कही है. भाजपा के पास नगर निगम बोर्ड में बहुमत है. वोटिंग 2 बजे तक होगी, या फिर सभी वोट डल जाते हैं, तब तत्काल मतगणना शुरू हो जाएगी. ऐसे में दोपहर में कोटा के नए मेयर का निर्वाचन हो जाएगा.

प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ाबंदी में भाजपा: भाजपा पार्षदों को झालावाड़ रोड स्थित एक रिसोर्ट में रखा गया है, जहां पर 57 भाजपा की पार्षदों के साथ साथ दो निर्दलीय भी मौजूद हैं. जिनमें वार्ड नंबर 71 से चुनी गई वंदना फौजदार और वार्ड नंबर 49 से चुने गए कौशल किशोर शर्मा शामिल हैं. शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन का कहना है कि 57 से ज्यादा वोट मिलने जा रहे हैं. दो निर्दलीयों का समर्थन है, लेकिन कांग्रेस के कई पार्षद भी भाजपा प्रत्याशी को वोट देंगे.

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कांग्रेसी ने लगाया दबाव बनाने का आरोप: कांग्रेस जिला अध्यक्ष राखी गौतम का कहना है कि उनके पार्षदों को डराया धमकाया जा रहा है. कांग्रेस के पार्षदों का भी भाजपा अपने पक्ष में मतदान करवाना चाहती है, उन्हें डर है कि कहीं उनके पार्षदों की संख्या वोटिंग में कम नहीं हो जाए. इसीलिए पुलिस और प्रशासन के लोगों को भेजकर डराया धमकाया जा रहा है. पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल का कहना है कि उन्होंने पहली बार इस तरह से प्रशासन को पंगु हालत में देखा है. प्रशासन गुलाम होकर मूक दर्शक बना हुआ है और सत्ता के इशारे पर नाच रहा है. सरेआम पार्षदों के घर सरकारी अधिकारियों को भेजा जा रहा है और उन्हें डराया जा रहा है. यह गुंडागर्दी जैसा है. हमने अपने शासनकाल में ऐसा कभी नहीं देखा.