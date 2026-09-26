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कोटा: महापौर अनुसुइया गोस्वामी से चार गुनी ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं उप महापौर विवेक राजवंशी, यहां जानें डिटेल

महापौर अनुसुइया गोस्वामी और उप महापौर विवेक राजवंशी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: कोटा नगर निगम में महापौर और उप महापौर का निर्वाचन हो गया है. महापौर भाजपा की अनुसुइया गोस्वामी बनी हैं तो उप महापौर विवेक राजवंशी बने हैं. अनुसुइया गोस्वामी की जहां संपत्ति 1.64 करोड़ है. वहीं, विवेक राजवंशी की उनसे चार गुना ज्यादा 6.89 करोड़ संपत्ति है. विवेक की संपत्ति 5.26 करोड़ और उनकी पत्नी पूर्णिमा के नाम 1.63 करोड़ की संपत्ति है. 6.89 करोड़ की संपत्ति में चल संपत्ति 2.19 करोड़ है, जबकि अचल संपत्ति 4.69 करोड़ है. 2016 मॉडल की एक कार और दो फायरिंग आर्म्स: नामांकन पत्र के साथ पेश की गई संपत्ति के शपथ पत्र के अनुसार विवेक राजवंशी के पास 32 बोर की एक रिवाल्वर और एक पिस्टल है, जिनमें पिस्टल की कीमत 1.6 लाख है, जबकि रिवाल्वर 2.35 लाख की है. राजवंशी के पास 2016 मॉडल की एक कार है, जिसकी कीमत 3.40 लाख है. राजवंशी ने अपनी वार्षिक आय 14.04 लाख बताई है. वे पेशे से बिल्डर और ठेकेदार हैं, जबकि अपनी पत्नी पूर्णिमा की आय 10.32 लाख है. पूर्णिमा राजवंशी गृहिणी हैं. उन्हें चल और अचल संपत्ति से आय हो रही है. पढ़ें: राजस्थान नगर निगम चुनाव: मेयर प्रत्याशियों की संपत्ति में जमीन-आसमान का अंतर, आंकड़े देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान!