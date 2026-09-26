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कोटा: महापौर अनुसुइया गोस्वामी से चार गुनी ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं उप महापौर विवेक राजवंशी, यहां जानें डिटेल

विवेक राजवंशी के पास 50 तोला सोना 70 लाख रुपए का है, जबकि उनकी पत्नी पूर्णिमा के पास 60 तोला सोना 84 लाख का है.

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महापौर अनुसुइया गोस्वामी और उप महापौर विवेक राजवंशी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 4:16 PM IST

3 Min Read
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कोटा: कोटा नगर निगम में महापौर और उप महापौर का निर्वाचन हो गया है. महापौर भाजपा की अनुसुइया गोस्वामी बनी हैं तो उप महापौर विवेक राजवंशी बने हैं. अनुसुइया गोस्वामी की जहां संपत्ति 1.64 करोड़ है. वहीं, विवेक राजवंशी की उनसे चार गुना ज्यादा 6.89 करोड़ संपत्ति है. विवेक की संपत्ति 5.26 करोड़ और उनकी पत्नी पूर्णिमा के नाम 1.63 करोड़ की संपत्ति है. 6.89 करोड़ की संपत्ति में चल संपत्ति 2.19 करोड़ है, जबकि अचल संपत्ति 4.69 करोड़ है.

2016 मॉडल की एक कार और दो फायरिंग आर्म्स: नामांकन पत्र के साथ पेश की गई संपत्ति के शपथ पत्र के अनुसार विवेक राजवंशी के पास 32 बोर की एक रिवाल्वर और एक पिस्टल है, जिनमें पिस्टल की कीमत 1.6 लाख है, जबकि रिवाल्वर 2.35 लाख की है. राजवंशी के पास 2016 मॉडल की एक कार है, जिसकी कीमत 3.40 लाख है. राजवंशी ने अपनी वार्षिक आय 14.04 लाख बताई है. वे पेशे से बिल्डर और ठेकेदार हैं, जबकि अपनी पत्नी पूर्णिमा की आय 10.32 लाख है. पूर्णिमा राजवंशी गृहिणी हैं. उन्हें चल और अचल संपत्ति से आय हो रही है.

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फ्लैट, कमर्शियल स्पेस, मकान व भूखंड मिलाकर साढ़े 4 करोड़ से ज्यादा: विवेक राजवंशी के पास सुभाष सर्किल, पटेल मार्केट और इंडस्ट्रियल एरिया में 85 लाख कीमत की कमर्शियल बिल्डिंग है. जयपुर के गोल्डन पार्क में फ्लैट, महावीर नगर प्रथम में मकान, आरके पुरम में एक और लैंडमार्क सिटी में दो भूखंड हैं, जिनमें 402 वर्ग फीट से लेकर 3000 वर्ग फीट तक एरिया है. इनकी कीमत 3.07 करोड़ है. पूर्णिमा राजवंशी के पास कोटा के सिटी सेंटर हाइट में फ्लैट है, इसके अलावा बूंदी रोड स्थित माइल स्टोन कॉलोनी में प्लॉट है. दोनों की कीमत करीब 73 लाख है.

1.57 करोड़ का सोना चांदी: विवेक राजवंशी के पास 50 तोला सोना 70 लाख रुपए का है, जबकि उनकी पत्नी पूर्णिमा के पास 60 तोला सोना 84 लाख का है. इसके अलावा डेढ़ किलो चांदी 3.60 लाख रुपए की है. कुल मिलाकर दोनों के पास 1.57 करोड़ का सोना चांदी के जेवरात हैं. विवेक राजवंशी और उनकी पत्नी दोनों ने अपने पास एक एक लाख की नकदी बताई है. इसके अलावा विवेक राजवंशी के बैंकों में जमा 53 लाख 14 हजार 328 रुपए है, जबकि उनकी पत्नी पूर्णिमा के 79 हजार 828 रुपए हैं.

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