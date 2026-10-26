Kota Maternal Death : 9 दिन में तीसरी प्रसूता की मौत, सरकार ने मांगी रिपोर्ट, परिजनों ने लगाए ये आरोप
कोटा में मौत के बाद कांग्रेस के निशाने पर सरकार. बारां से रेफर होकर आई प्रसूता की मौत मामले में सरकार ने मांगी रिपोर्ट.
Published : October 26, 2026 at 8:02 PM IST
कोटा: राजस्थान के कोटा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक और प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है. प्रसूता को बारां से 23 अक्टूबर की रात को रेफर किया गया था, जहां पर भर्ती के दौरान ही उसे दौरे आ रहे थे. साथ ही जब वह कोटा के जेके हॉस्पिटल में पहुंची थी, तब वह कोमा में थी. कोटा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में 9 दिन में यह तीसरी प्रसूता की मौत है. इस पूरे मामले के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई है.
कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा पर हमला बोला है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह चौहान ने सरकार पर हमला बोल दिया है. इसके बाद सरकार ने मामले की जांच शुरू करवाई है. चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक कोटा जोन डॉ. जगदीश सोनी का कहना है कि बारां जिला अस्पताल के पीएमओ ने इस संबंध में जांच कमेटी बनाई है. इस जांच कमेटी में गायनी की डॉ. रिंकेश मीणा एनेस्थीसिया की डॉ. गरिमा गोयल और सीनियर स्पेशलिस्ट डॉ. हरिओम मीणा शामिल हैं.
बीपी हो गया था कम, वेंटिलेटर सपोर्ट से भी नहीं चला काम : जेके लोन अस्पताल की गायनेकोलॉजी विभाग अध्यक्ष और जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा ने बताया कि बारां जिले के छबड़ा निवासी 26 वर्षीय शबनम की मौत हुई है. वह करीब 24 घंटे अस्पताल में भर्ती भी रही है, जबकि सिजेरियन डिलीवरी के जरिए उसके नवजात को बचा लिया गया है.
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शबनम कोमा की हालत में ही रेफर होकर जेके लोन अस्पताल पहुंची थी. पूरी जानकारी परिजनों को दे दी गई थी और उसके बाद ही ऑपरेशन कर बच्चे को सेफ किया गया है. इस दौरान उसका बीपी कम हो गया था. उसे वेंटिलेटर सपोर्ट भी दिया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. शनिवार देर रात उसने दम तोड़ दिया.
परिजनों का आरोप : मृतका के भाई सरफराज का कहना है कि 22 अक्टूबर को बारां हॉस्पिटल में शबनम को सिजेरियन डिलीवरी के लिए भर्ती किया था. उसका खाना-पीना बंद कर दिया गया और अगले दिन 23 अक्टूबर को सिजेरियन करने के लिए कहा था, लेकिन डॉक्टर ने 12 घंटे बीत जाने के बाद भी ऑपरेशन नहीं किया. वहीं, 23 अक्टूबर को शाम 7 बजे ही उसको ड्रिप चढ़ाई गई, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और दौरे पड़ने लगे थे.
प्रदेश में सबसे पहले कोटा में ही मई महीने में प्रसूताओं की मौत के मामले सामने आए थे, जिसमें चार प्रसूताओं और एक गर्भवती की मौत हो गई थी. वहीं, इसके बाद अक्टूबर महीने में फिर प्रसूताओं की मौत के मामले शुरू हुए. ऐसे में 9 दिन में यह तीसरी मौत हुई है, जिसमें 16 अक्टूबर को रेशमा और 19 अक्टूबर को रोशन बैरवा ने दम तोड़ दिया.
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डॉक्टर को मिल गई थी क्लीन चिट : कोटा में महीने में हुए प्रसूताओं की मौत के मामले में एक जांच कमेटी मेडिकल कॉलेज स्तर पर बनी थी. इसके बाद प्रदेश सरकार ने भी जांच कमेटी बना दी थी. वहीं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की टीम की भी एक कमेटी बनी थी एम्स की टीम भी केंद्र सरकार ने भेजी थी, उसने भी पूरे मामले में जांच की है. चारों ही जांच कमेटियों की रिपोर्ट में डॉक्टर की लापरवाही नहीं मानी गई थी.
एसएमएस मामले में निलंबित किए गए तीन डॉक्टरों को बहाल कर दिया गया था. गायनी विभाग के प्रोफेसर डॉ. बीएल पाटीदार, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. खुशबू मीणा और सर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. नवनीत कुमार शामिल थे. दूसरी तरफ, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को छोड़कर अन्य दवाएं के सैंपल पास हो गए थे. जबकि इंस्ट्रूमेंट के नमूनों की रिपोर्ट अभी नहीं आई. दूसरी बार भी मामला सामने के बाद 12 इंजेक्शन और ड्रिप के 14 नमूने लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है.