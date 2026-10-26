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Kota Maternal Death : 9 दिन में तीसरी प्रसूता की मौत, सरकार ने मांगी रिपोर्ट, परिजनों ने लगाए ये आरोप

कोटा जेके लोन अस्पताल ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: राजस्थान के कोटा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक और प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है. प्रसूता को बारां से 23 अक्टूबर की रात को रेफर किया गया था, जहां पर भर्ती के दौरान ही उसे दौरे आ रहे थे. साथ ही जब वह कोटा के जेके हॉस्पिटल में पहुंची थी, तब वह कोमा में थी. कोटा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में 9 दिन में यह तीसरी प्रसूता की मौत है. इस पूरे मामले के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई है.

कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा पर हमला बोला है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह चौहान ने सरकार पर हमला बोल दिया है. इसके बाद सरकार ने मामले की जांच शुरू करवाई है. चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक कोटा जोन डॉ. जगदीश सोनी का कहना है कि बारां जिला अस्पताल के पीएमओ ने इस संबंध में जांच कमेटी बनाई है. इस जांच कमेटी में गायनी की डॉ. रिंकेश मीणा एनेस्थीसिया की डॉ. गरिमा गोयल और सीनियर स्पेशलिस्ट डॉ. हरिओम मीणा शामिल हैं.