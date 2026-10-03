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कोटा प्रसूता मौत मामला: 4 जांच कमेटियों से मिली क्लीनचिट, निलंबित तीनों डॉक्टर बहाल

कोटा किडनी फेल्योर केस ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : कोटा मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत और किडनी फेल्योर के बहुचर्चित मामले में बड़ी राहत सामने आई है. इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए गठित चार अलग-अलग उच्चस्तरीय कमेटियों ने डॉक्टरों को पूरी तरह क्लीनचिट दे दी है. जांच में सामने आया है कि इस दुखद घटनाक्रम में चिकित्सकों की ओर से कोई चिकित्सकीय लापरवाही नहीं बरती गई थी. कमेटियों की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निलंबित किए गए तीनों वरिष्ठ डॉक्टरों को बहाल कर दिया है.