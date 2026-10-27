Kota Maternal Death : 12 दिन में 4 मौतें, किडनी फेलियर से जूझ रही एक और प्रसूता की गई जान
सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में एक और किडनी फेलियर से पीड़ित प्रसूता की मंगलवार को मौत हो गई.
Published : October 27, 2026 at 6:02 PM IST
कोटा: मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में एक और किडनी फेलियर से पीड़ित प्रसूता की मौत मंगलवार को हो गई है. उसने सुबह 4:00 बजे उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. वह बीते 15 दिनों से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती थी, जबकि इसके पहले 12 अक्टूबर को उसका प्रसव जेके लोन अस्पताल में नॉर्मल हुआ था. जहां पर उसने मृत नवजात को जन्म दिया था, जिसकी हाई बीपी और एनीमिक होने के चलते पेट में ही मौत हो गई थी. इस प्रसूता को मिलाकर कोटा मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में 12 दिन में चौथी प्रसूता की मौत हो गई है.
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन का कहना है कि शाहबाद निवासी 25 वर्षीय प्रसूता रेशु की मौत हुई है. किडनी फेलियर के बाद यह प्रसूता बारां जिले से रेफर होकर आई थी, जिसकी किडनी भी बारां में ही फेल हो गई थी. लगातार 15 दिन उसका इलाज सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में चला है. जिसमें जरूरत के अनुसार डायलिसिस भी करवाई गई. पूरे प्रोटोकॉल से ही ट्रीटमेंट किया गया है. इसके पहले उसका प्रसव भी जेके लोन में इमरजेंसी में कराया गया था, जहां पर मृत नवजात को उसने जन्म दिया था.
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गायनोकोलॉजी विभाग अध्यक्ष और जेके लोन अस्पताल की सुपरिंटेंडेंट डॉ. निर्मला शर्मा का कहना है कि रेशु की डिलीवरी के समय ही हाई बीपी बनी थी. उसके दो प्रसव पहले हो चुके हैं और तीसरे में भी काफी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी. वह 8 महीने की गर्भवती थी. वह हाई बीपी से जूझ रही थी. उसे खून की कमी थी. बीपी के चलते इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी. गर्भ में ब्लीडिंग के बाद ब्लड जमा हो गया था.
इधर, उसका हीमोग्लोबिन 6.5 ही था, जबकि यह आमतौर पर 12 के आसपास रहता है. इसी के चलते उसकी बॉडी में काफी सूजन आई हुई थी. इसे पहले शाहबाद और फिर उसके बाद बारां से कोटा रेफर किया गया था. बारां से ही इसका रीनल फैलियर हो गया था. जेके लोन अस्पताल में यह 12 अक्टूबर को शाम को लेकर आए थे. यहां कुछ ही घंटे में इसका प्रसव कर दिया गया था. नवजात ब्रॉड डेड हुआ था, जब इसकी जांच करवाई गई. क्रिएटनम बढ़ा हुआ आया था. जिसके बाद उसे सुपर स्पेशलिटी में शिफ्ट करने की बात की. वहां पर 13 अक्टूबर को शिफ्ट कर दिया गया था.