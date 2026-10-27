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Kota Maternal Death : 12 दिन में 4 मौतें, किडनी फेलियर से जूझ रही एक और प्रसूता की गई जान

सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ( ETV Bharat Kota )

कोटा: मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में एक और किडनी फेलियर से पीड़ित प्रसूता की मौत मंगलवार को हो गई है. उसने सुबह 4:00 बजे उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. वह बीते 15 दिनों से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती थी, जबकि इसके पहले 12 अक्टूबर को उसका प्रसव जेके लोन अस्पताल में नॉर्मल हुआ था. जहां पर उसने मृत नवजात को जन्म दिया था, जिसकी हाई बीपी और एनीमिक होने के चलते पेट में ही मौत हो गई थी. इस प्रसूता को मिलाकर कोटा मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में 12 दिन में चौथी प्रसूता की मौत हो गई है.

मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन का कहना है कि शाहबाद निवासी 25 वर्षीय प्रसूता रेशु की मौत हुई है. किडनी फेलियर के बाद यह प्रसूता बारां जिले से रेफर होकर आई थी, जिसकी किडनी भी बारां में ही फेल हो गई थी. लगातार 15 दिन उसका इलाज सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में चला है. जिसमें जरूरत के अनुसार डायलिसिस भी करवाई गई. पूरे प्रोटोकॉल से ही ट्रीटमेंट किया गया है. इसके पहले उसका प्रसव भी जेके लोन में इमरजेंसी में कराया गया था, जहां पर मृत नवजात को उसने जन्म दिया था.