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Explainer : धान के ऑल टाइम हिट भाव, दिवाली के पहले किसानों की मौज...बीते साल से 1200 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा

दिवाली के पहले किसानों की मौज... ( ETV Bharat GFX )

कोटा: दीपावली के पहले धान उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है. भामाशाह कृषि उपज मंडी में धान लेकर आने वाले किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं. व्यापारियों के अनुसार इतिहास में पहली बार नए माल के शुरुआत में अच्छे दाम मिल रहे हैं. यह रिकॉर्ड दाम बीते साल से 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा है, जिस दाम पर वर्तमान में मार्केट चल रहा है.

कोटा भामाशाह कृषि उपज मंडी के सेक्रेटरी मनोज कुमार मीणा का कहना है कि मंडी में दाम भी बीते साल से ज्यादा इस बार है. यह रिकॉर्ड दाम है. ऐसे में धान की आवक अक्टूबर में शुरू होते ही बढ़ गई थी. वर्तमान में 35 से 40 क्विंटल के आसपास माल मंडी में आ रहा है. ये 70 से 80 हजार बोरी के बीच माल मंडी में पहुंच रहा है. मंडी में हम पूरी तरह से व्यवस्थाएं किसानों के लिए बना रहे हैं, ताकि लगातार माल आता रहे और किसानों का माल बिकता रहे.

मंडी में किसानों को मिल रहे अच्छे दाम, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Kota) मंडी में धान की ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी प्रकाश चंद जैन पालीवाल का कहना है कि ऐसा इतिहास में पहली बार ही इतना तेज मार्किट खुला है. साथ ही इतने लंबे समय तक रहा है. पहले अगर मार्केट में दाम शुरुआत में बढ़ते हैं, लेकिन बाद में कम हो जाते हैं. अभी लगातार 15 दिन से यह दाम बने हुए हैं. आने वाले समय में भी दाम यह रहने वाले हैं. इसका मुख्य कारण ही मिल्स की डिमांड है. पढ़ें : मंडियों में मूंग की आवक शुरू, MSP से कम भाव मिलने पर किसानों को नुकसान का दावा हाड़ौती में इस बार उत्पादन की कमी है और थोड़ा देरी से हो रहा है. बारिश देरी से हुई थी. इसीलिए शुरुआत में ही डाम बढ़े हुए हैं. दूसरी तरफ एक्सपोर्ट की भी डिमांड चल रही है. इसी के चलते माल काफी ज्यादा खरीद हो रहा है. मिल्स में प्रोसेसिंग के बाद चावल तैयार किया जा रहा है, जिसको आगे भेजा जा रहा है. इन दाम पर फायदा भी किसानों को मिल रहा है. धान के दाम इस साल रिकॉर्ड ज्यादा (ETV Bharat GFX) किसान बोले- बीते साल से 30 फीसदी ज्यादा मिल रहा दाम : काला तालाब इलाके में खेती करने वाले विकास यादव का कहना है कि किसानों के लिए खुशी की बात है कि धान उत्पादन करने वाले किसानों को मंडी में 20 से 30 प्रतिशत ज्यादा पैसा इस बार मिल रहा है. उत्पादन थोड़ा सा कम हुआ है और एरिया भी कम है, लेकिन दाम ठीक-ठाक है. गरडा लगाकर धान का उत्पादन करने में करीब 12000 रुपए प्रति बीघा का खर्चा आता है. हालांकि, सीधी बुवाई करने में एक खर्चा 8000 के आसपास रह जाता है. इस बार कम बारिश के चलते किसानों ने सीधी बुवाई भी बड़ी संख्या में की है. जबकि इस बार 1509 किस्म का उत्पादन करीब 7 क्विंटल प्रति बीघा के आसपास हुआ है. जबकि 1718 उपज का यह उत्पादन 9 क्विंटल तक जा सकता है. इस हिसाब से देखा जाए तो किसानों को 1509 किस्म का मंडी में माल बेचने पर 25 से 29 हजार रुपए के आसपास मिल रहा है. यह बीते साल से काफी ठीक-ठाक पैसा मिला है. पिछले साल 17 से 24 हजार ही मिला था. मंडी में तुलाई के लिए आया धान (ETV Bharat Kota) पढे़ं : मारवाड़ के जीरे और आबू की सौंफ का GI टैग गुजरात की ऊंझा मंडी को मिला, राजस्थान के किसानों में रोष खत्म हो गया स्टॉक, मिल को चाहिए कच्चा माल : चावल मिलों के पास बीते साल स्टॉक खत्म हो गया था. वह कच्चे माल की उपलब्धता कम होने से डिमांड के अनुरूप सप्लाई नहीं दे पा रहे थे. इसीलिए नए सीजन का इंतजार मिलर्स कर रहे थे. जैसे ही मंडी में माल आना शुरू हुआ. मिलर्स ने तत्काल माल खरीदना शुरू कर दिया. मंडी में शुरुआत में तीन तरह का ही माल ज्यादा पहुंच रहा है, जिनमें 1509, 1692 और 1718 किस्म की धान आ रही है. इसीलिए उनके दाम बीते साल से ज्यादा हो गए हैं. अभी मंडी में 1847, सुगंधा, पूसा वन और 1121 का माल पहुंचना शुरू नहीं हुआ है. मंडी व्यापारी प्रतीक जैन पालीवाल मानते हैं कि जब यह माल भी आना शुरू होगा, तब इनके दाम भी बीते साल से ज्यादा ही होंगे. इस तरह से है 1000 से 1200 रुपए ज्यादा : प्रतीक पालीवाल का कहना है कि 1509 और 1692 किस्म की धान मंडी में आ रही है. उनके दाम जहां पर गिले माल के 32 से 35 रुपए प्रति किलो है. जबकि सूखे माल के 39 से 41 रुपए प्रति किलो तक मिल रहे हैं. इसी तरह से बीते साल की बात की जाए तो शुरुआत में 22 से 25 गिले माल के मिल रहे थे, वहीं 29 से 30 सूखे माल के मिल रहे थे. किस्म 1718 में गिले माल के 35 से 38 और सूखे के 42 से 44 रुपए मिल रहे हैं. जबकि पिछले साल 25 से 28 गिले और 32 से 34 सूखे रुपए प्रति किलो माल के मिल रहे थे. मंडी में पड़े धान के स्टॉक को दिखाता किसान (ETV Bharat Kota)