Explainer : धान के ऑल टाइम हिट भाव, दिवाली के पहले किसानों की मौज...बीते साल से 1200 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा
व्यापारियों के अनुसार इतिहास में पहली बार नए माल के शुरुआत में अच्छे दाम मिल रहे हैं. मनीष गौतम की रिपोर्ट...
Published : October 16, 2026 at 6:33 AM IST|
Updated : October 16, 2026 at 7:23 AM IST
कोटा: दीपावली के पहले धान उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है. भामाशाह कृषि उपज मंडी में धान लेकर आने वाले किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं. व्यापारियों के अनुसार इतिहास में पहली बार नए माल के शुरुआत में अच्छे दाम मिल रहे हैं. यह रिकॉर्ड दाम बीते साल से 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा है, जिस दाम पर वर्तमान में मार्केट चल रहा है.
कोटा भामाशाह कृषि उपज मंडी के सेक्रेटरी मनोज कुमार मीणा का कहना है कि मंडी में दाम भी बीते साल से ज्यादा इस बार है. यह रिकॉर्ड दाम है. ऐसे में धान की आवक अक्टूबर में शुरू होते ही बढ़ गई थी. वर्तमान में 35 से 40 क्विंटल के आसपास माल मंडी में आ रहा है. ये 70 से 80 हजार बोरी के बीच माल मंडी में पहुंच रहा है. मंडी में हम पूरी तरह से व्यवस्थाएं किसानों के लिए बना रहे हैं, ताकि लगातार माल आता रहे और किसानों का माल बिकता रहे.
मंडी में धान की ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी प्रकाश चंद जैन पालीवाल का कहना है कि ऐसा इतिहास में पहली बार ही इतना तेज मार्किट खुला है. साथ ही इतने लंबे समय तक रहा है. पहले अगर मार्केट में दाम शुरुआत में बढ़ते हैं, लेकिन बाद में कम हो जाते हैं. अभी लगातार 15 दिन से यह दाम बने हुए हैं. आने वाले समय में भी दाम यह रहने वाले हैं. इसका मुख्य कारण ही मिल्स की डिमांड है.
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हाड़ौती में इस बार उत्पादन की कमी है और थोड़ा देरी से हो रहा है. बारिश देरी से हुई थी. इसीलिए शुरुआत में ही डाम बढ़े हुए हैं. दूसरी तरफ एक्सपोर्ट की भी डिमांड चल रही है. इसी के चलते माल काफी ज्यादा खरीद हो रहा है. मिल्स में प्रोसेसिंग के बाद चावल तैयार किया जा रहा है, जिसको आगे भेजा जा रहा है. इन दाम पर फायदा भी किसानों को मिल रहा है.
किसान बोले- बीते साल से 30 फीसदी ज्यादा मिल रहा दाम : काला तालाब इलाके में खेती करने वाले विकास यादव का कहना है कि किसानों के लिए खुशी की बात है कि धान उत्पादन करने वाले किसानों को मंडी में 20 से 30 प्रतिशत ज्यादा पैसा इस बार मिल रहा है. उत्पादन थोड़ा सा कम हुआ है और एरिया भी कम है, लेकिन दाम ठीक-ठाक है. गरडा लगाकर धान का उत्पादन करने में करीब 12000 रुपए प्रति बीघा का खर्चा आता है. हालांकि, सीधी बुवाई करने में एक खर्चा 8000 के आसपास रह जाता है.
इस बार कम बारिश के चलते किसानों ने सीधी बुवाई भी बड़ी संख्या में की है. जबकि इस बार 1509 किस्म का उत्पादन करीब 7 क्विंटल प्रति बीघा के आसपास हुआ है. जबकि 1718 उपज का यह उत्पादन 9 क्विंटल तक जा सकता है. इस हिसाब से देखा जाए तो किसानों को 1509 किस्म का मंडी में माल बेचने पर 25 से 29 हजार रुपए के आसपास मिल रहा है. यह बीते साल से काफी ठीक-ठाक पैसा मिला है. पिछले साल 17 से 24 हजार ही मिला था.
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खत्म हो गया स्टॉक, मिल को चाहिए कच्चा माल : चावल मिलों के पास बीते साल स्टॉक खत्म हो गया था. वह कच्चे माल की उपलब्धता कम होने से डिमांड के अनुरूप सप्लाई नहीं दे पा रहे थे. इसीलिए नए सीजन का इंतजार मिलर्स कर रहे थे. जैसे ही मंडी में माल आना शुरू हुआ. मिलर्स ने तत्काल माल खरीदना शुरू कर दिया. मंडी में शुरुआत में तीन तरह का ही माल ज्यादा पहुंच रहा है, जिनमें 1509, 1692 और 1718 किस्म की धान आ रही है. इसीलिए उनके दाम बीते साल से ज्यादा हो गए हैं. अभी मंडी में 1847, सुगंधा, पूसा वन और 1121 का माल पहुंचना शुरू नहीं हुआ है. मंडी व्यापारी प्रतीक जैन पालीवाल मानते हैं कि जब यह माल भी आना शुरू होगा, तब इनके दाम भी बीते साल से ज्यादा ही होंगे.
इस तरह से है 1000 से 1200 रुपए ज्यादा : प्रतीक पालीवाल का कहना है कि 1509 और 1692 किस्म की धान मंडी में आ रही है. उनके दाम जहां पर गिले माल के 32 से 35 रुपए प्रति किलो है. जबकि सूखे माल के 39 से 41 रुपए प्रति किलो तक मिल रहे हैं. इसी तरह से बीते साल की बात की जाए तो शुरुआत में 22 से 25 गिले माल के मिल रहे थे, वहीं 29 से 30 सूखे माल के मिल रहे थे. किस्म 1718 में गिले माल के 35 से 38 और सूखे के 42 से 44 रुपए मिल रहे हैं. जबकि पिछले साल 25 से 28 गिले और 32 से 34 सूखे रुपए प्रति किलो माल के मिल रहे थे.
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ईरान ने ही भेज रखे है शिप : एक्सपोर्टर प्रदीप पोकरा बताते हैं कि ईरान से काफी माल की डिमांड है. वर्तमान में एक्सपोर्टर्स ने बीते साल किए हुए सौदे का भी माल सप्लाई नहीं कर पाए थे. इसीलिए इन दोनों का माल भी तत्काल जाना है. शिपमेंट इस बीच में अटके हुए थे जो अभी जा रहे हैं. इसीलिए दनादन माल की खरीद व मिल में प्रोसेस हो रहा है. माल पोर्ट पर जा भी रहा है. ईरान ने भी अपने तीन वेसल (शिप) भेजे हुए हैं, जिसमें भी माल की लोडिंग चल रही है. यह वेसल 20 अक्टूबर के आसपास रवाना होंगे. इसलिए तत्काल मिलर माल खरीद रहे हैं और सप्लाई पोर्ट पर दे रहे हैं. यह भी एक कारण वर्तमान में दामों में बढ़ोतरी का है.
बारिश कम होने का असर, लेकिन क्वालिटी अच्छी : इस बार बारिश कम हुई थी, इसीलिए किसानों ने धान की उपज कम की. ज्यादातर किसानों ने लोंग ड्यूरेशन में होने वाली 1509 और 1692 किस्म के उत्पादन को ही प्रेफर किया है. इसका उत्पादन मंडियों में पहुंचने भी लगा है. बारिश कम जरूर हुई है, लेकिन धान की फसल को जैसे-जैसे बारिश की डिमांड हुई, वैसे बारिश होने से पानी मिला है, नहर से भी काफी किसानों ने सिंचाई की है. इसीलिए क्वालिटी भी काफी अच्छी हुई है. फसल में कोई खराबी ज्यादा नहीं आया है. ऐसे में कम किसानों ने उत्पादन किया, लेकिन अच्छा उत्पादन हुआ है.
एमपी से माल आने का क्रम नहीं हुआ शुरू : एक्सपोर्टर प्रदीप पोकरा बताते हैं कि इस बार हाड़ौती में 70 फीसदी कम एरिया में धान की फसल की गई है. ऐसा ही रुझान मध्य प्रदेश के अशोक नगर और गुना से भी आ रहा है. इस एरिया से ही कोटा संभाग की मंडियों में माल पहुंचता है. जिसके बाद कोटा व बूंदी की मिल में चावल तैयार होता है, जिसके बाद यहां से ही एक्सपोर्ट होता है. अच्छी क्वालिटी का माल भी यहां पर आता है. इसीलिए बाहर एक्सपोर्ट क्वालिटी का यह माल पसंद किया जाता है. यहां उत्पादन कम जरूर है, लेकिन यूपी का माल आना शुरू हो गया है. वहां बारिश भी ठीक थी. इसीलिए यूपी में इस बार फसल भी अच्छी और उत्पादन भी ज्यादा है.
एक्सपोर्टर्स ने पहले दाम कम होने का इंतजार : एक्सपोर्टर प्रदीप पोकरा के अनुसार पिछले साल का कैरी फॉरवार्ड स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है. ऐसे में मिल मालिक तत्काल माल खरीद रहे थे. दाम बढ़ाने की उम्मीद में स्टॉकिस्ट भी स्टॉक कर रहे हैं. एक्सपोर्टर्स ने पहले दाम कम होने का इंतजार भी किया था, लेकिन दाम इस बार काम नहीं हुए. इसलिए बढ़े हुए दाम पर ही माल खरीदना शुरू कर दिया. वैश्विक स्तर पर चावल की डिमांड बनी हुई है, क्योंकि खाद्यान्न का उत्पादन कम है. अलनीनो का भी असर रहा. ऐसे में डिमांड बरकरार रहेगी तो दाम बढ़े हुए रहेंगे. यह डिमांड कम होती है और यूपी का माल ज्यादा आ जाता है, तब ज्यादा समय तक दाम स्थाई नहीं रह सकते हैं, लेकिन वर्तमान में काफी अच्छे दाम है.
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मध्यप्रदेश से आवक कम : फिलहाल, मिलर्स डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में लोंग ड्यूरेशन की फसल की जाती है. इसीलिए वहां से माल अभी नहीं आ पा रहा है. इसका असर दामों पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि डिमांड ज्यादा होने से वर्तमान में आ रहे धान को ही मिल मलिक खरीद रहे हैं, ताकि प्रोसेसिंग कर चावल सप्लाई कर सकें.
एक्सपोर्ट की डिमांड, खाड़ी देश जा रहा : वर्तमान में विदेश में भी चावल के डिमांड काफी बड़ी हुई है और ईरान इराक से लेकर खाड़ी देशों में सभी जगह पर चावल की मांग हो रही है. रियाद, दुबई, दमाम, जैद्दा, ईरान, इराक और अन्य गल्फ कंट्री शामिल हैं. हाड़ौती सबसे ज्यादा बासमती चावल एक्सपोर्ट करता है. यूरोपीयन कंट्रीज में भी चावल की डिमांड हो रही है, इसीलिए दाम में बढ़ोतरी हैं.
बारिश देरी का भी कारण : मंडी में अधिकांश सितंबर महीने के अंत में ही माल जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. अक्टूबर से ही माल आना शुरू हुआ है, क्योंकि बारिश लेट हुई थी. इसलिए उपज भी थोड़ी लेट है, क्योंकि इस बार दिवाली देरी से हैं. केवल दिवाली और त्योहार की वजह से ही कुछ किसान माल को लेकर आ रहे हैं, अन्यथा ज्यादातर किसान फसल को सुखा ही रहे हैं.