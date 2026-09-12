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महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय पर लिखी किताब का अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च, पूर्व राजपरिवार ने साझा किए किस्से

पुस्तक लॉन्च करते पूर्व राजपरिवार के सदस्य ( ETV Bharat Kota )

कोटा: पूर्व महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय पर हिंदी में लिखी पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है. इस पुस्तक का विमोचन शनिवार को किया गया. यह कार्यक्रम कोटा के पूर्व राजपरिवार और राव माधो सिंह म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से उम्मेद भवन पैलेस में आयोजित किया गया था. यह पुस्तक डॉ. जगत नारायण ने 1983 में "महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय का जीवन व समय" नाम से लिखी थी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद लंबे समय से किया जा रहा था. इसका अंग्रेजी अनुवाद उदय सिंह राठौड़ ने किया है, जिसका शीर्षक "दी लाइफ एंड टाइम्स ऑफ महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय" है.कार्यक्रम में बेंगलुरु से आए प्रसिद्ध इतिहासकार विक्रम संपत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. इस दौरान पूर्व राजमाता उत्तरा देवी, विधायक कल्पना देवी और भवानी कुमारी भी उपस्थित रहीं. इज्यराज बोले-आधुनिक कोटा के जनक थे उम्मेद सिंह द्वितीय: पूर्व महाराव इज्यराज सिंह ने कहा- उम्मेद सिंह द्वितीय आधुनिक कोटा के जनक रहे हैं. उन्हीं के समय कोटा का आधुनिकीकरण किया गया था. यहां इलेक्ट्रिसिटी, रेल लाइन, टेलीफोन, पाइपलाइन से पानी, अस्पताल से लेकर स्कूल और कॉलेज खोले गए थे. वह कोटा के एक अच्छे प्रशासक रहे हैं.उन्होंने कहा कि उस समय जयपुर में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. कोटा से जयपुर ज्यादा समृद्ध था, लेकिन फिर भी कोटा में बिजली पहले आ गई थी. किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के पीछे मंशा थी कि इसे एक अच्छी ऑडियंस मिल सके और देश-विदेश में भी यह किताब पढ़ी जा सके.उन्होंने करीब 50 साल तक कोटा और हाड़ौती में शासन किया. उनके समय से ही आधुनिक कोटा बनना शुरू हुआ था. उस समय कोटा एक छोटा राज्य था और इतना विकसित भी नहीं था, लेकिन उनके प्रशासनिक निर्णयों की वजह से कोटा का विकास हुआ. इस किताब में उनके जीवन, उनकी पढ़ाई-लिखाई और उनकी टीम के साथ किए गए चहुंमुखी विकास के बारे में बताया गया है. उन्होंने अपनी सोच को टीम के साथ जमीन पर उतारा और टीम को पहचानने की उनमें गजब की क्षमता थी. पढ़ें: जोधपुर में 7 दिवसीय भोगीशैल परिक्रमा का भव्य समापन, उम्मेद भवन पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु