महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय पर लिखी किताब का अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च, पूर्व राजपरिवार ने साझा किए किस्से
कोटा के उम्मेद भवन पैलेस में राव माधो सिंह म्यूजियम ट्रस्ट ने किया आयोजन, पूर्व महारानी उत्तरा देवी और इतिहासकार विक्रम संपत रहे मौजूद.
Published : September 12, 2026 at 9:12 PM IST
कोटा: पूर्व महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय पर हिंदी में लिखी पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है. इस पुस्तक का विमोचन शनिवार को किया गया. यह कार्यक्रम कोटा के पूर्व राजपरिवार और राव माधो सिंह म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से उम्मेद भवन पैलेस में आयोजित किया गया था. यह पुस्तक डॉ. जगत नारायण ने 1983 में "महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय का जीवन व समय" नाम से लिखी थी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद लंबे समय से किया जा रहा था. इसका अंग्रेजी अनुवाद उदय सिंह राठौड़ ने किया है, जिसका शीर्षक "दी लाइफ एंड टाइम्स ऑफ महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय" है.कार्यक्रम में बेंगलुरु से आए प्रसिद्ध इतिहासकार विक्रम संपत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. इस दौरान पूर्व राजमाता उत्तरा देवी, विधायक कल्पना देवी और भवानी कुमारी भी उपस्थित रहीं.
इज्यराज बोले-आधुनिक कोटा के जनक थे उम्मेद सिंह द्वितीय: पूर्व महाराव इज्यराज सिंह ने कहा- उम्मेद सिंह द्वितीय आधुनिक कोटा के जनक रहे हैं. उन्हीं के समय कोटा का आधुनिकीकरण किया गया था. यहां इलेक्ट्रिसिटी, रेल लाइन, टेलीफोन, पाइपलाइन से पानी, अस्पताल से लेकर स्कूल और कॉलेज खोले गए थे. वह कोटा के एक अच्छे प्रशासक रहे हैं.उन्होंने कहा कि उस समय जयपुर में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. कोटा से जयपुर ज्यादा समृद्ध था, लेकिन फिर भी कोटा में बिजली पहले आ गई थी. किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के पीछे मंशा थी कि इसे एक अच्छी ऑडियंस मिल सके और देश-विदेश में भी यह किताब पढ़ी जा सके.उन्होंने करीब 50 साल तक कोटा और हाड़ौती में शासन किया. उनके समय से ही आधुनिक कोटा बनना शुरू हुआ था. उस समय कोटा एक छोटा राज्य था और इतना विकसित भी नहीं था, लेकिन उनके प्रशासनिक निर्णयों की वजह से कोटा का विकास हुआ. इस किताब में उनके जीवन, उनकी पढ़ाई-लिखाई और उनकी टीम के साथ किए गए चहुंमुखी विकास के बारे में बताया गया है. उन्होंने अपनी सोच को टीम के साथ जमीन पर उतारा और टीम को पहचानने की उनमें गजब की क्षमता थी.
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जयदेव सिंह बोले- दुनिया तक पहुंचेगा हाड़ौती का इतिहास: पूर्व महाराज कुमार जयदेव सिंह ने कहा कि 40 साल से भी ज्यादा समय पहले यह किताब लिखी गई थी और अब उसी का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है. इससे कोटा, हाड़ौती और महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के प्रशासन के बारे में दुनिया भर के लोग जान सकेंगे. यहां का इतिहास, संस्कृति और आर्किटेक्चर भी दुनिया तक पहुंचेगा.उन्होंने बताया कि ट्रांसलेशन का काम कई साल पहले ही शुरू कर दिया गया था. यह काम पूर्व महाराज बृजराज सिंह के समय भी करवाया गया था, लेकिन उनके जाने के बाद भी यह कार्य जारी रहा. पहले यह किताब हिंदी भाषियों के लिए उपयोगी थी, अब अंग्रेजी भाषियों के भी काम आएगी. इस पर रिसर्चर भी काम कर सकेंगे.
आशुतोष दाधीच बोले- विजन के धनी थे महाराव: राव माधो सिंह म्यूजियम के क्यूरेटर पंडित आशुतोष दाधीच ने बताया कि महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के शासन की व्यवस्थाओं को देखने के लिए भरतपुर और ग्वालियर से वहां के राजाओं ने अपनी टीम भेजी थी. उनका विजन काफी अच्छा था और उनके निर्णय जमीन पर भी उतरते थे. उन्होंने मेडिकल सर्विस, फॉरेस्ट, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपाल्टी, रेस्ट हाउस से लेकर कई सिस्टम खड़े किए थे. कोटा में खड़ी इमारतों का श्रेय उन्हें ही जाता है. आज भी इन इमारतों का मुकाबला नए स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें एक विजन के अनुसार तैयार करवाया गया था.उन्होंने बताया कि अभेड़ा में उन्होंने क्रोकोडाइल के लिए तालाब तैयार करवाया था, जिसके चलते हाड़ौती में इनकी संख्या बढ़ी है. उन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया था, यहां तक कि विधवाओं को भी व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ दिया था. यह पूरे देश में उनके समय का अनुपम उदाहरण है. उनके शासनकाल में दवाइयां भी मुफ्त मिलती थीं और जनाना अस्पताल खोला गया था, जहां इलाज के साथ-साथ दवाइयां भी मुफ्त दी जाती थीं. साल 1938 और 1939 तक कोटा में दवा की दुकान तक नहीं थी.
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