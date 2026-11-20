यात्रीगण कृपया ध्यान दें: कोटा जंक्शन का प्लेटफार्म नंबर दो रहेगा 15 दिन बंद, 50 से ज्यादा ट्रेनें दूसरे प्लेटफार्म से होंगी संचालित
Kota Junction- 15 दिन के ब्लॉक के चलते प्लेटफार्म नंबर दो पर आने वाली ट्रेनों को एक या तीन पर शिफ्ट किया जाएगा.
Published : November 20, 2026 at 10:19 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 10:24 PM IST
कोटा: राजस्थान के कोटा जंक्शन पर री-डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है. इसी के तहत रेलवे ने निर्णय लेते हुए 23 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच कोटा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर दो को बंद करने का निर्णय लिया है. इस 15 दिन के ब्लॉक के चलते प्लेटफार्म नंबर दो पर आने वाली ट्रेनों को एक या तीन पर शिफ्ट किया जाएगा. इसके साथ ही कोटा जंक्शन पर आने वाली चार ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया है. वह कोटा की जगह सोगरिया से ही आएगी और जाएगी.
इसी तरह से चार ट्रेनें ऐसी हैं, जिन्हें सोगरिया पर ही शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि दिल्ली, मथुराज़ आगरा, जयपुर व सवाई माधोपुर की तरफ से मुंबई, पुणे और दक्षिण भारत की तरफ जाने वाली अधिकांश ट्रेनें प्लेटफार्म नंबर दो पर आती हैं. ऐसे में इन सभी ट्रेनों को प्लेटफार्म नंबर एक या तीन पर डायवर्ट किया जाएगा.
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इन ट्रेनों में प्रीमियम ट्रेन राजधानी, दुरंतो, संपर्क क्रांति और कई सुपरफास्ट ट्रेनें हैं, जिन्हें संभवत प्लेटफार्म नंबर एक पर ही लिया जाएगा. वहीं, शेष ट्रेनों को तीन पर भेजा जाएगा. हालांकि, प्लेटफॉर्म एक या तीन पर उपलब्धता के अनुसार इन ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाएगी. प्लेटफार्म बदलने वाली ट्रेनों की संख्या 50 के आसपास है.
वहीं, बारां की तरफ से आकर सवाई माधोपुर की तरफ जाने और आने वाली ट्रेनों को डायवर्ट किया जा रहा है. इन ट्रेनों को कोटा जंक्शन की जगह सोगरिया पर स्टॉपेज देकर डायवर्ट कर दिया है. इसलिए सोगरिया पर नहीं था, वहां पर टेंपरेरी स्टॉपेज टाइम जारी किया गया है. इस टेंपरेरी स्टॉपेज में कोटा जंक्शन पर आने वाले समय से अंतर है. इसलिए यात्री इसका ध्यान रखें. उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे प्लेटफार्म, ट्रेन के आगमन और प्रस्थान की सटीक जानकारी इंक्वायरी या रेलवे ऐप से जरूर लें.
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सोगरिया पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी ट्रेन :
- ट्रेन नंबर 19812 इटावा-कोटा
- ट्रेन नंबर 22984 इंदौर-कोटा
- ट्रेन नंबर 61634 बीना-कोटा
- ट्रेन नंबर 61633 कोटा-बीना
सोगरिया से बाइपास होगी ट्रेन :
- ट्रेन नंबर 14814 भोपाल जयपुर मध्य रात्रि के बाद 2:10 पर आएगी
- ट्रेन नंबर 14813 जोधपुर भोपाल रात 11:30 पर
- ट्रेन नंबर 12181 जबलपुर अजमेर नवोदय एक्सप्रेस सुबह 6:45
- ट्रेन नंबर 12182 अजमेर जबलपुर दयोदय एक्सप्रेस रात 9:50
इन सभी ट्रेनों को दो नंबर से किया जाएगा एक या तीन पर डाइवर्ट :
- ट्रेन नंबर 12284 हजरत निजामुद्दीन एर्नाकुलम दुरंतो
- ट्रेन नंबर 12952 - नई दिल्ली - मुंबई सेंट्रल तेजस राजधानी एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12954 - हजरत निजामुद्दीन - मुंबई सेंट्रल अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12910 - हजरत निजामुद्दीन - बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12926 - नई दिल्ली - बांद्रा टर्मिनस पश्चिम एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12904 - हजरत निजामुद्दीन - बांद्रा टर्मिनस गोल्डन टेंपल मेल
- ट्रेन नंबर 22210 - हजरत निजामुद्दीन - मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12432 - हजरत निजामुद्दीन - तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12218 - चंडीगढ़ - तिरुवनंतपुरम केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12956 - जयपुर - मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 22934 - जयपुर - बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12980 - जयपुर - बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12978 - अजमेर - एर्नाकुलम मरुसागर एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 19625 - अजमेर - बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 19020 - हरिद्वार - बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 22918 - हरिद्वार - बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 19038 - मुजफ्फरपुर - बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12472 - श्री माता वैष्णो देवी कटरा - बांद्रा टर्मिनस स्वराज एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12494 - हजरत निजामुद्दीन - पुणे दर्शन एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 22634 - हजरत निजामुद्दीन - तिरुवनंतपुरम सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 22414 - हजरत निजामुद्दीन - मडगांव राजधानी एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12248 - हजरत निजामुद्दीन - बांद्रा टर्मिनस युवा एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 14711 - बीकानेर - बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 22443 - कानपुर सेंट्रल - बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12908 - हजरत निजामुद्दीन - बांद्रा टर्मिनस महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 15085 - गोरखपुर - बांद्रा टर्मिनस अमृत भारत एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12264 - हजरत निजामुद्दीन - पुणे दुरंतो एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 22976 - रामनगर - बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 20922 लखनऊ बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 22654 हजरत निजामुद्दीन तिरुवंतपुरम सेंट्रल एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 22656 - हजरत निजामुद्दीन - एर्नाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12450 - चंडीगढ़ - मडगांव गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 20942 - गाजीपुर सिटी - बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12940 - जयपुर - पुणे एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 20106 - दहर का बालाजी - खड़की सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 20479 - हिसार - खड़की सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 22979 - हिसार - खड़की सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12484 - अमृतसर - तिरुवनंतपुरम नॉर्थ सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 22660 - योग नगरी ऋषिकेश - तिरुवनंतपुरम नॉर्थ सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12240 - जयपुर - मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12940 - जयपुर - पुणे एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12948 - राजगीर - अहमदाबाद अजीमाबाद एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12918 - हजरत निजामुद्दीन - अहमदाबाद गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12942 - आसनसोल - भावनगर पारसनाथ एक्सप्रेस