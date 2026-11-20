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यात्रीगण कृपया ध्यान दें: कोटा जंक्शन का प्लेटफार्म नंबर दो रहेगा 15 दिन बंद, 50 से ज्यादा ट्रेनें दूसरे प्लेटफार्म से होंगी संचालित

कोटा जंक्शन ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: राजस्थान के कोटा जंक्शन पर री-डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है. इसी के तहत रेलवे ने निर्णय लेते हुए 23 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच कोटा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर दो को बंद करने का निर्णय लिया है. इस 15 दिन के ब्लॉक के चलते प्लेटफार्म नंबर दो पर आने वाली ट्रेनों को एक या तीन पर शिफ्ट किया जाएगा. इसके साथ ही कोटा जंक्शन पर आने वाली चार ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया है. वह कोटा की जगह सोगरिया से ही आएगी और जाएगी.

इसी तरह से चार ट्रेनें ऐसी हैं, जिन्हें सोगरिया पर ही शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि दिल्ली, मथुराज़ आगरा, जयपुर व सवाई माधोपुर की तरफ से मुंबई, पुणे और दक्षिण भारत की तरफ जाने वाली अधिकांश ट्रेनें प्लेटफार्म नंबर दो पर आती हैं. ऐसे में इन सभी ट्रेनों को प्लेटफार्म नंबर एक या तीन पर डायवर्ट किया जाएगा.

पढ़ें : छठ मनाकर लौट रहे रेलवे यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन तो ट्रैफिक ब्लॉक टलने से तय समय एवं रूट से दौड़ेंगी सात गाड़ियां इन ट्रेनों में प्रीमियम ट्रेन राजधानी, दुरंतो, संपर्क क्रांति और कई सुपरफास्ट ट्रेनें हैं, जिन्हें संभवत प्लेटफार्म नंबर एक पर ही लिया जाएगा. वहीं, शेष ट्रेनों को तीन पर भेजा जाएगा. हालांकि, प्लेटफॉर्म एक या तीन पर उपलब्धता के अनुसार इन ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाएगी. प्लेटफार्म बदलने वाली ट्रेनों की संख्या 50 के आसपास है. वहीं, बारां की तरफ से आकर सवाई माधोपुर की तरफ जाने और आने वाली ट्रेनों को डायवर्ट किया जा रहा है. इन ट्रेनों को कोटा जंक्शन की जगह सोगरिया पर स्टॉपेज देकर डायवर्ट कर दिया है. इसलिए सोगरिया पर नहीं था, वहां पर टेंपरेरी स्टॉपेज टाइम जारी किया गया है. इस टेंपरेरी स्टॉपेज में कोटा जंक्शन पर आने वाले समय से अंतर है. इसलिए यात्री इसका ध्यान रखें. उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे प्लेटफार्म, ट्रेन के आगमन और प्रस्थान की सटीक जानकारी इंक्वायरी या रेलवे ऐप से जरूर लें.