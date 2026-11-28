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Special: कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामले में पड़ताल, 67 फीसदी हाई रिस्क केस रेफर होकर आए, बीमारी छिपाना बन रहा काल

कोटा. शरीर में खून की कमी, कुपोषण और शादी के बाद बीमारी छिपाने की खामोशी कई गर्भवती महिलाओं की जिंदगी छीन रही है. कोटा मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रसूताओं की मौत के पीछे अस्पताल की लापरवाही से ज्यादा बड़ी वजह यह है कि अधिकांश मरीज बेहद गंभीर और 'हाई-रिस्क' स्थिति में दूसरे जिलों से रेफर होकर यहां पहुंच रही हैं.

इस पूरे घटनाक्रम पर मेडिकल कॉलेज कोटा के गायनेकोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ. निर्मला शर्मा ने बताया कि जेके लोन अस्पताल एक टर्शरी केयर सेंटर (Tertiary Care Center) है. यहां पेरीफेरी (आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों) या अन्य जिलों से बिगड़े हुए केस रेफर होकर आते हैं. यह हाड़ौती संभाग का सबसे बड़ा मातृ एवं शिशु अस्पताल भी है, जहां लोग बड़ी उम्मीद से आते हैं. यहां बिना रेफर हुए भी मरीज पहुंचते हैं और गंभीर केस ज्यादा आते हैं. नॉर्मल डिलीवरी ग्रामीण क्षेत्रों, निजी नर्सिंग होम या अन्य जिला अस्पतालों में ही हो जाती है. यहां केवल चुनौतीपूर्ण और हाई-रिस्क गर्भवती महिलाएं ही आ रही हैं. इनमें से अधिकांश केस 'नियर मिस' यानी हाई रिस्क के होते हैं, जिन्हें डॉक्टरों द्वारा बचाया भी जा रहा है.

गायनेकोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ. निर्मला शर्मा (ETV Bharat Kota)

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मई माह में स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण कुछ प्रसूताओं की मौत से यह मामला गरमाया हुआ है. प्रसूताओं की मौत के मामले लगातार सुर्खियों में हैं, लेकिन साल 2021 से 2026 तक जेके लोन अस्पताल में गर्भवती या प्रसूताओं की जितनी भी मौतें हुई हैं, उनमें से अधिकांश रेफर होकर आई थीं. यह आंकड़ा अलग-अलग वर्षों में 56 से 82 फीसदी तक रहा है, जबकि इसका औसत करीब 67 फीसदी है. जेके लोन में इस साल अब तक हुई मातृ मृत्यु का आंकड़ा 20 है. यह राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, क्योंकि राष्ट्रीय औसत 40 के आसपास है. हालांकि, बीते 6 सालों में यहां 151 मौतें हुई हैं, जिनमें से 101 मौतें रेफर होकर आए मरीजों की थीं, जो कि चिंताजनक है.

कहां से कितनी रेफर होकर आ रहीं मरीज: डॉ. शर्मा ने बताया कि अस्पताल में इस साल जनवरी से अब तक 3,941 गर्भवती व प्रसूताएं रेफर होकर पहुंची हैं, जिनका पूरा डेटा निकलवाया गया है. इसमें सबसे ज्यादा 30-30 फीसदी मामले बूंदी और बारां से रेफर होकर आ रहे हैं. वहीं, मध्य प्रदेश से भी 20 फीसदी केस आ रहे हैं. इसके अलावा कोटा जिला, सवाई माधोपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा से भी आपातकालीन स्थिति में प्रसूताएं या गर्भवती महिलाएं यहां आ रही हैं. उधर, मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में 1,911 प्रसव हुए हैं. इनमें 1,056 नॉर्मल डिलीवरी और 855 सिजेरियन प्रसव शामिल हैं. यहां 17 मरीजों की मौत भी हुई है, जबकि कुल 417 केस रेफर होकर आए थे. इन रेफर मरीजों में 60 फीसदी रावतभाटा से, तथा 10-10 फीसदी झालावाड़ और बूंदी से आए हैं. शेष 20 फीसदी मरीज कोटा ग्रामीण और अन्य इलाकों से हैं.

रेफर और डिलीवरी का डाटा (ETV Bharat GFX)

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रेफर मरीजों का आंकड़ा चिंताजनक: डॉ. शर्मा के अनुसार, अस्पताल में 1 अप्रैल से 20 नवंबर तक 11,342 गर्भवती महिलाओं को एडमिट किया गया है. इनमें से करीब 66 फीसदी (7,463) हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी के मामले हैं, जबकि 35 फीसदी (3,941) रेफरल केस हैं. इस अवधि में कुल 8,631 डिलीवरी हुई हैं, जिनमें 3,462 नॉर्मल और 5,169 सिजेरियन प्रसव हैं. इस दौरान 20 मातृ मृत्यु दर्ज की गई हैं, जिनमें से 15 गर्भवती व प्रसूताएं दूसरे जिलों या पेरीफेरी से रेफर होकर आई थीं. इनमें मध्य प्रदेश के श्योपुर से आई मरीज भी शामिल हैं. पहले की तुलना में अब मृत्यु दर में काफी कमी आई है और यह जागरूकता से संभव हुआ है, लेकिन इसमें अभी और सुधार लाने की जरूरत है.

नए अस्पताल में रेफर और डिलीवरी का डाटा (ETV Bharat GFX)

गायनेकोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ. निर्मला शर्मा ने बताया कि हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी के मामले आना अपने आप में एक चुनौती और चिंता का विषय है. हालांकि, एक सकारात्मक बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी (HRP) की पहचान हो रही है, जिससे मरीज समय रहते इस जानकारी के साथ यहां पहुंच रहे हैं. फिर भी, रेफर मरीजों का आंकड़ा थोड़ा चिंताजनक है. अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी 40 फीसदी और सिजेरियन 60 फीसदी हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश पेरीफेरी या निजी अस्पतालों में पहले ही कर ली जाती है. ऐसे में मरीज के यहां पहुंचते-पहुंचते सिजेरियन करना बेहद जरूरी हो जाता है.

जेके लोन में प्रसव का डाटा (ETV Bharat GFX)

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मिर्गी की बीमारी भी छिपा ली: उन्होंने बताया कि अधिकांश मौतों या हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी के मामलों में यह सामने आ रहा है कि महिलाएं कुपोषण से पीड़ित हैं और उन्हें उचित पोषण नहीं मिल रहा है. 70 से 80 फीसदी महिलाओं में एनीमिया की शिकायत है, जिनका हीमोग्लोबिन केवल 6 से 9 के बीच रहता है. कई महिलाओं का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, लेकिन न तो वे दवा ले रही हैं और न ही उन्हें इसकी जानकारी है. कुछ मरीजों को बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की जानकारी तो है, लेकिन वे इस डर से दवा नहीं लेतीं कि एक बार दवा शुरू करने पर इसे आगे भी लगातार लेना पड़ेगा. अधिकांश प्रसूताओं में डायबिटीज और थायराइड जैसी हार्मोन संबंधी समस्याएं भी पाई गई हैं.