कोटा के जेके लोन अस्पताल में बड़ा हादसा टला: सिजेरियन वार्ड की फॉल सीलिंग गिरी, प्रसूताएं और नवजात बाल-बाल बचे
अटेंडेंट रामप्यारी ने बताया-'मैं बाहर बैठी थी, तभी अचानक बहू का फोन आया कि फॉल सीलिंग गिर गई है,जल्दी आकर बच्ची को बचाओ'.
Published : October 13, 2026 at 5:27 PM IST
कोटा: मेडिकल कॉलेज से जुड़े जेके लोन अस्पताल में मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया. यहां सिजेरियन वार्ड-3 में अचानक फॉल सीलिंग गिर गई. हादसे के वक्त वार्ड में प्रसूता और नवजात भर्ती थे. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी प्रसूता या नवजात को चोट नहीं आई, लेकिन वार्ड में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में सभी प्रसूताओं और नवजातों को वार्ड से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया. फिलहाल सिजेरियन वार्ड-3 को बंद कर दिया गया है. इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि वार्ड की सफाई के बाद ही वहां प्रसूताओं को शिफ्ट किया गया था, लेकिन एहतियात के तौर पर वार्ड को तत्काल बंद कर दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है.
परिजनों ने सुनाई आपबीती: केशोरायपाटन से अपनी बहू बीना की डिलीवरी कराने पहुंची ललिता ने बताया कि कुछ दिन पहले ही डिलीवरी हुई थी. हम बाल-बाल बचे हैं. इसी तरह कुन्हाड़ी निवासी रामप्यारी ने बताया कि उनकी बहू अनिता की डिलीवरी हुई थी. हमें दूसरे वार्ड में भेज दिया गया था. सफाई के लिए हमें बाहर निकाला गया था. 'मैं बाहर बैठी थी, तभी अचानक बहू का फोन आया कि फॉल सीलिंग गिर गई है, जल्दी आकर बच्ची को बचाओ. दोनों बाल-बाल बचे हैं, क्योंकि फॉल सीलिंग सीधे उन्हीं के ऊपर गिरी थी'.
घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ: जेके लोन अस्पताल की सुपरिंटेंडेंट डॉ. निर्मला शर्मा का कहना है कि वार्ड पहले से ही बंद था और छत के ऊपर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा काम किया जा रहा है. पास के वार्ड में मरीज भर्ती थे, जहां फ्यूमिगेशन हुआ था. ऐसे में नर्सिंग स्टाफ ने जल्दबाजी में मरीजों को शिफ्ट कर दिया था. इस दौरान छोटी-मोटी फॉल सीलिंग गिर गई. तत्काल सभी मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है. इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है.
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