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कोटा के जेके लोन अस्पताल में बड़ा हादसा टला: सिजेरियन वार्ड की फॉल सीलिंग गिरी, प्रसूताएं और नवजात बाल-बाल बचे

प्रसूताओं और नवजातों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया ( ETV Bharat Kota )

कोटा: मेडिकल कॉलेज से जुड़े जेके लोन अस्पताल में मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया. यहां सिजेरियन वार्ड-3 में अचानक फॉल सीलिंग गिर गई. हादसे के वक्त वार्ड में प्रसूता और नवजात भर्ती थे. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी प्रसूता या नवजात को चोट नहीं आई, लेकिन वार्ड में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में सभी प्रसूताओं और नवजातों को वार्ड से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया. फिलहाल सिजेरियन वार्ड-3 को बंद कर दिया गया है. इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि वार्ड की सफाई के बाद ही वहां प्रसूताओं को शिफ्ट किया गया था, लेकिन एहतियात के तौर पर वार्ड को तत्काल बंद कर दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है.