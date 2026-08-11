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Kota JK Loan : एक और प्रसूता की मौत, Twins को दिया था जन्म, दूसरी महिला की तबीयत बिगड़ने का आरोप

कोटा के जेके लोन अस्पताल में एक और प्रसूता की मौत. वहीं, अस्पताल में एक प्रसूता की तबीयत बिगड़ने का आरोप. जानिए पूरा मामला...

Kota JK Loan
जेके लोन अस्पताल (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 4:09 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 5:26 PM IST

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कोटा: जेके लोन अस्पताल में मंगलवार को एक बार फिर एक प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है. यह प्रसूता कैथून निवासी 25 वर्ष से करीना थी, जिसने सोमवार शाम को ही ट्विंस को जन्म दिया था. जिनमें एक मेल और दूसरी फीमेल नवजात है. दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं. उसकी डिलीवरी सोमवार शाम को 6:00 बजे के आसपास सी-सेक्शन से हुई थी, लेकिन उसके बाद देर रात को उसकी तबीयत बिगड़ गई और सोमवार तड़के उसने दम तोड़ दिया है.

जेके लोन अस्पताल की सुपरिटेंडेंट निर्मला शर्मा का कहना है कि 10 अगस्त को कैथून निवासी करीना अस्पताल में भर्ती हुई थी. इस हाई ब्लड प्रेशर था और ट्विन प्रेगनेंसी थी. यह सोमवार दोपहर 3:00 बजे अस्पताल में पहुंची थी और करीब 6 बजे के आसपास हुआ है. ऑपरेशन के बाद इसे पोस्ट ऑपरेटिव में ऑब्जरवेशन और मॉनिटरिंग पर रखा हुआ था. करीब 10 घंटे बिल्कुल ठीक से यह थी, लेकिन सुबह 3:00 बजे अचानक वोमिटिंग हुई थी, जिसमें बीपी हाई होने से दौरे आए थे.

JK Loan High Dependency Unit
हाई डिपेंडेंसी यूनिट (ETV Bharat File Photo)

यह ब्लड प्रेशर बढ़ने से वोमिटिंग आई थी. डॉक्टर उसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 10 मिनट में ही अचानक उसकी मौत हो गई. जीभ भी उसकी कटी हुई थी. यह करीना की ट्विंस डिलीवरी थी. इसके पहले भी इसके एक डिलीवरी हो चुकी है, वह भी सिजेरियन डिलीवरी थी और इन दोनों डिलीवरी में अंतर भी ज्यादा नहीं है. मरीज को एंटीनेटल चेकअप भी काफी कम करवाया हुआ है.

जेके लोन अस्पताल में दवा से प्रसूता की तबीयत बिगड़ने का आरोप, सुपरिटेंडेंट बोली- केवल अफवाह : वहीं, जेके लोन अस्पताल में एक बार फिर प्रसूता की तबीयत एंटीबायोटिक लगने से बिगड़ने का मामला सामने आया है. परिजनों ने दवा लगने के बाद कपकपी होने की शिकायत की है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन में इसे पूरी तरह से इनकार कर दिया है. प्रबंधन का कहना है कि किसी भी महिला की तबीयत नहीं बिगड़ी है. केवल अफवाह और भ्रांति फैलाई जा रही है.

बूंदी जिले के इंद्रगढ़ निवासी केकशा की तबियत बिगड़ी थी. उसके परिजनों का कहना है कि अचानक ड्रिप चढ़ते ही उसे दिक्कत हुई है. उसके परिजनों का कहना है कि पास के ही बेड की संगीता और प्रियंका को भी दिक्कत हुई थी. हालांकि, डॉक्टर ने काफी मॉनिटरिंग की और दो से तीन घंटे में भी सामान्य हुई थी.

इस पूरे मामले पर अस्पताल की सुपरिंटेंडेंट डॉ. निर्मला शर्मा का कहना है की पूरी तरह से अफवाह फैलाई जा रही है. केवल एक मरीज को इंजेक्शन लगने पर कपकपी हुई थी. इसी के चलते दूसरे मरीज भी डर गई थी. इसीलिए जिस मरीज को कपकपी हुई थी, उसे हाई डिपेंडेंसी यूनिट में केवल परिजनों को संतुष्ट करने के लिए शिफ्ट किया है. जबकि 180 लोगों को यही दवा, इंजेक्शन और बोतल चढ़ाई जा रही है. अन्य किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई है.

पढ़ें : कोटा-बीकानेर के बाद अब जोधपुर में बिगड़ी प्रसूताओं की तबीयत, मंत्री खींवसर बोले-तीनों घटनाओं को जोड़कर ना देखें

जिस प्रसूता की तबीयत बिगड़ी थी, उसे इविल ओर डेक्सोना लगा दिया था. अस्पताल में इस तरह की घटना पूरी तरह नॉर्मल है. ऐसे में किसी भी घटना को जोड़ देना गलत है, यह भ्रांति फैलाने का काम किया जा रहा है. हमने इस संबंध में ड्रग कंट्रोल वालों से बात की थी, जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यह सैंपल अभी हाल ही में जांच किया गया है. यह किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि 180 मरीजों में कुछ नहीं हुआ है और एक को केवल कपकपी हुई है.

सोमवार को हुई थी दो की मौत : जेके लोन अस्पताल में सोमवार को एक प्रसूता की मौत पर हंगामा भी हुआ था. यह खेड़ा रामपुर निवासी गंगोत्री सैनी थी, जिसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम भी हुआ है और जांच जारी है. इसी तरह से मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भी एक प्रसूता की मौत हुई थी. यह प्रसूता अकलेरा निवासी 27 वर्षीय रुबीना थी.

Last Updated : August 11, 2026 at 5:26 PM IST

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