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Kota JK Loan : एक और प्रसूता की मौत, Twins को दिया था जन्म, दूसरी महिला की तबीयत बिगड़ने का आरोप

जेके लोन अस्पताल ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: जेके लोन अस्पताल में मंगलवार को एक बार फिर एक प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है. यह प्रसूता कैथून निवासी 25 वर्ष से करीना थी, जिसने सोमवार शाम को ही ट्विंस को जन्म दिया था. जिनमें एक मेल और दूसरी फीमेल नवजात है. दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं. उसकी डिलीवरी सोमवार शाम को 6:00 बजे के आसपास सी-सेक्शन से हुई थी, लेकिन उसके बाद देर रात को उसकी तबीयत बिगड़ गई और सोमवार तड़के उसने दम तोड़ दिया है. जेके लोन अस्पताल की सुपरिटेंडेंट निर्मला शर्मा का कहना है कि 10 अगस्त को कैथून निवासी करीना अस्पताल में भर्ती हुई थी. इस हाई ब्लड प्रेशर था और ट्विन प्रेगनेंसी थी. यह सोमवार दोपहर 3:00 बजे अस्पताल में पहुंची थी और करीब 6 बजे के आसपास हुआ है. ऑपरेशन के बाद इसे पोस्ट ऑपरेटिव में ऑब्जरवेशन और मॉनिटरिंग पर रखा हुआ था. करीब 10 घंटे बिल्कुल ठीक से यह थी, लेकिन सुबह 3:00 बजे अचानक वोमिटिंग हुई थी, जिसमें बीपी हाई होने से दौरे आए थे. हाई डिपेंडेंसी यूनिट (ETV Bharat File Photo) यह ब्लड प्रेशर बढ़ने से वोमिटिंग आई थी. डॉक्टर उसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 10 मिनट में ही अचानक उसकी मौत हो गई. जीभ भी उसकी कटी हुई थी. यह करीना की ट्विंस डिलीवरी थी. इसके पहले भी इसके एक डिलीवरी हो चुकी है, वह भी सिजेरियन डिलीवरी थी और इन दोनों डिलीवरी में अंतर भी ज्यादा नहीं है. मरीज को एंटीनेटल चेकअप भी काफी कम करवाया हुआ है. जेके लोन अस्पताल में दवा से प्रसूता की तबीयत बिगड़ने का आरोप, सुपरिटेंडेंट बोली- केवल अफवाह : वहीं, जेके लोन अस्पताल में एक बार फिर प्रसूता की तबीयत एंटीबायोटिक लगने से बिगड़ने का मामला सामने आया है. परिजनों ने दवा लगने के बाद कपकपी होने की शिकायत की है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन में इसे पूरी तरह से इनकार कर दिया है. प्रबंधन का कहना है कि किसी भी महिला की तबीयत नहीं बिगड़ी है. केवल अफवाह और भ्रांति फैलाई जा रही है.