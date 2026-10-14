कोटा–झालावाड़ जिला परिषद में भाजपा–कांग्रेस ने नकारे मुस्लिम प्रत्याशी, पंचायत समिति से केवल 2 माइनॉरिटी कैंडिडेट्स
भाजपा ने कोटा–झालावाड़ जिलों में से एक में भी माइनॉरिटी कैंडिडेट नहीं उतारा है.
Published : October 14, 2026 at 2:36 PM IST
कोटा : हाड़ौती संभाग में कोटा और झालावाड़ जिला परिषद के साथ-साथ दोनों जिलों में चार-चार पंचायत समितियां के चुनाव पहले चरण में होने हैं. इनके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया मंगलवार को खत्म हो गई. अब फॉर्म की छटनी का क्रम चलेगा. इसके बाद नाम वापसी और फाइनल कैंडीडेट्स की सूची जारी होगी. संभाग के कोटा जिला परिषद के 25 वार्ड में 89 कैंडिडेट्स ने 93 नामांकन दाखिल किए. झालावाड़ में 33 वार्ड में 125 कैंडिडेट ने 126 नामांकन दिए. दोनों ही जगह पर एक भी मुस्लिम प्रत्याशी ने आवेदन नहीं किया है.
दोनों जिलों में भाजपा से एक भी मुस्लिम नहीं : वहीं, पंचायत समिति की बात की जाए, तो दोनों जिलों में 172 वार्ड में 597 कैंडिडेट ने 609 आवेदन भरे हैं. इनमें केवल दो मुस्लिम कैंडिडेट हैं. दोनों ही झालावाड़ के हैं. इनमें से एक कांग्रेस और दूसरा निर्दलीय है. कांग्रेस ने जिला परिषद व पंचायत समितियां के कोटा और झालावाड़ के 230 वार्डों में से केवल एक मनोहर थाना में मुस्लिम प्रत्याशी शाहरुख खान को वार्ड नंबर 1 से उतारा है. भाजपा ने दोनों जिलों में एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा. भवानी मंडी में पंचायत समिति के वार्ड नंबर 11 से शहनाज चुनाव मैदान में उतरी है.
पढ़ें: कोटा जिला परिषद के लिए भाजपा–कांग्रेस के ये हैं कैंडिडेट, कांग्रेस नेता ने लगाए परिवारवाद के आरोप
'ठगा महसूस कर रहे' : कोटा के वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस का टिकट मांग रहे अब्दुल हमीद गौड़ का कहना है कि वह कांग्रेस के सक्रिय सिपाही रहे हैं. कांग्रेस सेवादल जिला अध्यक्ष और राजीव गांधी पंचायत राज के भी अध्यक्ष हैं. उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा, लेकिन टिकट नहीं दिया गया. उनका कहना है कि झालावाड़ और कोटा दोनों जगह पर एक भी मुस्लिम समुदाय के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है. जबकि कांग्रेस को यह टिकट जरूर देना चाहिए था, करीब 10 फीसदी मुस्लिम वोटर हैं. यह सभी ठगा महसूस कर रहे हैं. कांग्रेस के सभी अग्रिम संगठनों को टिकट वितरण में नकार दिया गया है. ऐसे में कांग्रेस कैसे मजबूत होगी?
भाजपा–कांग्रेस के बीच सभी वार्डों में सीधा मुकाबला : पहले चरण में संभाग के झालावाड़ और कोटा जिले की चार-चार पंचायत समितियों में चुनाव हैं. इनमें 172 वार्ड में 597 कैंडिडेट ने 609 नामांकन दाखिल किए हैं. झालावाड़ जिले की बात की जाए, तो 88 वार्ड में 330 कैंडिडेट के 333 नामांकन हैं. कोटा जिले के 84 वार्ड में 267 कैंडिडेट के 276 नामांकन हैं. झालावाड़ की अकलेरा पंचायत समिति में भाजपा और कांग्रेस के बीच सभी वार्डों में सीधा मुकाबला होता नजर आ रहा है.
पढ़ें: जोधपुर जिला परिषद चुनाव: 43 वार्ड के लिए 195 उम्मीदवारों ने भरे 208 नामांकन, मदेरणा परिवार ने बनाई दूरी
अकलेरा पंचायत समिति में एक भी निर्दलीय नहीं : नामांकन प्रक्रिया खत्म होने तक अकलेरा के 23 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के 56 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा. यहां पर एक भी इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ रहा है. जबकि भवानी मंडी के 21 वार्ड में 95 कैंडिडेट में 97 में नामांकन दाखिल किए हैं. डग के 23 वार्ड में 128 कैंडिडेट ने 129 नामांकन दिए हैं. मनोहर थाना में 21 वार्ड में 51 कैंडिडेट के नामांकन आए हैं. इटावा पंचायत समिति में 23 वार्डों के लिए 89 कैंडिडेट ने 90 नामांकन दाखिल किए. इसी तरह से लाडपुरा के 17 वार्डों में 46 कैंडिडेट ने 49 आवेदन दिए. सांगोद पंचायत समिति के 23 वार्डों में 67 कैंडिडेट ने 70 नामांकन दाखिल किए. इसी तरह से सुल्तानपुर में 21 कैंडिडेट ने 65 वार्डों के लिए 70 आवेदन दिए है.
पढ़ें: नामांकन के अंतिम दिन उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़, प्रत्याशियों ने कहा, 'मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव'
हाड़ौती संभाग में सबसे उम्रदराज उम्मीदवार : जिला परिषद की बात की जाए, तो कोटा के वार्ड नंबर 11 से बीजेपी के 83 साल के हरिनारायण हाड़ौती संभाग में सबसे ज्यादा उम्र के उम्मीदवार हैं. वहीं सबसे कम उम्र वाले 4 कैंडिडेट्स हैं. 21 साल के चारों कैंडिडेट्स महिलाएं हैं. इनमें झालावाड़ जिला परिषद के वार्ड नंबर 5 से बसपा की पायल मेघवाल, वार्ड नंबर 15 से बीजेपी की उम्मीदवार वर्षा झाला, 19 से कांग्रेस कैंडिडेट प्रज्ञा गुर्जर और 25 से बीजेपी की निकिता मालव शामिल है.
पढ़ें: भीलवाड़ा जिला परिषद चुनाव: अंतिम दिन प्रत्याशियों ने भरे नामांकन, अपनी–अपनी जीत का किया दावा
22 साल के चार कैंडिडेट इटावा से : पंचायत समिति के चुनाव की बात की जाए, तो सबसे कम उम्र 22 साल के चार कैंडिडेट इटावा से चुनावी मैदान में हैं. यहां पर अधिकांश जेन जी चुनावी मैदान में है. इनमें वार्ड नंबर 5 से निकिता कुमारी, 8 से पार्वती मीणा, 11 से करिश्मा बैरवा और 23 से अनिल कुमार शामिल हैं. ये चारो कैंडिडेट कांग्रेस से हैं. कोटा में सबसे अधिक उम्र के कैंडिडेट की बात की जाए, तो कांग्रेस के लाडपुरा से राम कल्याण वर्मा 78 साल के हैं. झालावाड़ में 21 साल की उम्र के चार कैंडिडेट पंचायत समिति चुनाव में मैदान में है. इनमें अकलेरा के वार्ड नंबर 13 से निर्दलीय शिल्पा, भवानी मंडी के 18 से कांग्रेस की मोनिका कुमारी व निर्दलीय भारती, मनोहर थाना के वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस की शिवानी शामिल है. सबसे ज्यादा उम्र की उम्मीदवार डग पंचायत समिति के वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस की कुंवर बाई (75 साल) है.
'मुस्लिम समुदाय कांग्रेस का मूल वोटर है. यह समुदाय कांग्रेस को चुनाव जीतता हुआ भी देखना चाहता है. माइनॉरिटी के टिकट नहीं दिए जाते या काटे जाते हैं, तो हाड़ौती क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है. जबकि दूसरे कई जिले ऐसे हैं जहां पर वहां के जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस के पदाधिकारी ने ही माइनॉरिटी को पैनल में रखा. उन्हें टिकट दिए भी गए हैं, कोटा और झालावाड़ के लिए कुछ लोगों ने हमसे टिकट के मांग की थी, मैंने उनकी पैरवी भी की थी.'
- एमडी चोपदार, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग (प्रकोष्ठ)
'पार्टी में टिकट को लेकर कोई बात नहीं है. जहां भी अल्पसंख्यक में खास तौर पर मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने दावेदारी की है, वहां उन्हें टिकट मिले हैं. कोटा और झालावाड़ के संबंध में जानकारी नहीं है. जबकि अलवर व बाड़मेर में कार्यकर्ताओं ने दावेदारी की और उन्हें पार्टी ने पंचायत समिति और जिला परिषद में भी टिकट दिए हैं. कोटा संभाग में दावेदार कम होंगे, इसीलिए टिकट नहीं मिले होंगे. जहां दावेदार मजबूत होगा, तो टिकट जरूर मिलेगा.
- हमीद खान मेवाती, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, अल्पसंख्यक मोर्चा
पढ़ें: पंचायत चुनाव : 10,519 उम्मीदवारों ने भरे 11,419 पर्चे, 5 दिन के नवजात को गोद में लिए जशोदा ने भरा नामांकन
कोटा और झालावाड़ की जिला परिषद में नॉमिनेशन का डाटा :
|जिला परिषद
|वार्ड
|कैंडिडेट
|नामांकन
|कोटा
|25
|89
|93
|झालावाड़
|33
|125
|126
|कुल
|58
|214
|219
कोटा और झालावाड़ की चार-चार पंचायत समितियां में नॉमिनेशन का डाटा :
|पंचायत समिति
|वार्ड
|कैंडिडेट
|नामांकन
|इटावा
|23
|89
|90
|लाडपुरा
|17
|46
|49
|सांगोद
|23
|67
|70
|सुल्तानपुर
|21
|65
|67
|अकलेरा
|23
|56
|56
|भवानीमंडी
|21
|95
|97
|डग
|23
|128
|129
|मनोहरथाना
|21
|51
|51
|कुल
|172
|597
|609