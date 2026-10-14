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कोटा–झालावाड़ जिला परिषद में भाजपा–कांग्रेस ने नकारे मुस्लिम प्रत्याशी, पंचायत समिति से केवल 2 माइनॉरिटी कैंडिडेट्स

नामांकन के बाद कलेक्ट्रेट में कैंडिडेट ( ETV Bharat Kota )

कोटा : हाड़ौती संभाग में कोटा और झालावाड़ जिला परिषद के साथ-साथ दोनों जिलों में चार-चार पंचायत समितियां के चुनाव पहले चरण में होने हैं. इनके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया मंगलवार को खत्म हो गई. अब फॉर्म की छटनी का क्रम चलेगा. इसके बाद नाम वापसी और फाइनल कैंडीडेट्स की सूची जारी होगी. संभाग के कोटा जिला परिषद के 25 वार्ड में 89 कैंडिडेट्स ने 93 नामांकन दाखिल किए. झालावाड़ में 33 वार्ड में 125 कैंडिडेट ने 126 नामांकन दिए. दोनों ही जगह पर एक भी मुस्लिम प्रत्याशी ने आवेदन नहीं किया है.

दोनों जिलों में भाजपा से एक भी मुस्लिम नहीं : वहीं, पंचायत समिति की बात की जाए, तो दोनों जिलों में 172 वार्ड में 597 कैंडिडेट ने 609 आवेदन भरे हैं. इनमें केवल दो मुस्लिम कैंडिडेट हैं. दोनों ही झालावाड़ के हैं. इनमें से एक कांग्रेस और दूसरा निर्दलीय है. कांग्रेस ने जिला परिषद व पंचायत समितियां के कोटा और झालावाड़ के 230 वार्डों में से केवल एक मनोहर थाना में मुस्लिम प्रत्याशी शाहरुख खान को वार्ड नंबर 1 से उतारा है. भाजपा ने दोनों जिलों में एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा. भवानी मंडी में पंचायत समिति के वार्ड नंबर 11 से शहनाज चुनाव मैदान में उतरी है.