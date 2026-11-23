ज्वेलर को वीडियो कॉल में उलझाया, पलक झपकते ही 55 तोले सोने की 5 चेन लेकर फरार हुआ बदमाश
Kota Jewellery Shop Loot: सीसीटीवी में कैद हुआ चेन चोर का चेहरा, घटना पर ज्वेलर्स में आक्रोश...
Published : November 23, 2026 at 8:28 PM IST
कोटा: ज्वेलर्स की दुकान में दिनदहाड़े लूट की वारदात सामने आई है. सोमवार को बदमाश खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचा.दुकानदार ने उसे कई सारी चैन दिखाईं. बदमाश काफी देर तक चैन देखता रहा और मौका पाते ही पांच चैन का गुच्छा लेकर अचानक दुकान से बाहर भाग गया.दुकानदार कुछ समझ पाता, इससे पहले ही बदमाश बाहर खड़े अपने दूसरे साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया. ज्वेलर्स और दुकान पर काम कर रहे लोगों ने दोनों बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वे पकड़ में नहीं आए.मामला शहर के जवाहर नगर थाना इलाके में केशवपुरा चौराहे के नजदीक तलवंडी का है.
सीसीटीवी में कैद हुआ बदमाश: बदमाश ज्वेलर्स की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. मौके पर जवाहर नगर थाना अधिकारी मुकेश मीणा और महावीर नगर थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह सौदा भी पहुंचे. नगर निगम कोटा के उपमहापौर विवेक राजवंशी के घर के नजदीक यह दुकान स्थित है, जहां पर वारदात हुई है. ऐसे में बड़ी संख्या में ज्वेलर्स भी मौके पर आ गए थे. ज्वेलर्स ने घटना पर आक्रोश भी जताया है.
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पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज: जवाहर नगर थाना अधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि घटना करीब 4 बजे हुई है. मुकुट बिहारी सोनी की दुकान पर एक बदमाश पहुंचा था. उसने सोने की चेन दिखाने के लिए दुकानदार को कहा. दुकानदार उसे सोने की चेन और अंगूठी दिखा रहे थे, तभी अचानक वह चेन लेकर फरार हो गया.इस मामले में पीड़ित मुकुट बिहारी सोनी ने शिकायत दी है. जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है.
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वीडियो कॉल का बहाना बनाकर ले गया 5 चेन: ज्वेलर्स दिनेश सोनी ने बताया कि उनके पिता मुकुट बिहारी दुकान पर बैठे हुए थे. इस दौरान एक बदमाश मौके पर पहुंचा था. उसने सोने की चेन देखते हुए अपने अन्य साथी को वीडियो कॉल पर दिखाने की बात कही थी.वह वीडियो कॉल कर रहा था या ड्रामा कर रहा था, यह साफ नहीं है, लेकिन इसी दौरान वह 2 से 3 सेकंड में ही चेन लेकर रफूचक्कर हो गया. हमारे कार्मिकों ने पीछा भी किया, लेकिन वह हाथ नहीं आया.यह 55 तोले सोने की 5 चेन थी, जिनका कुल मूल्य 7 से 8 लाख रुपए के बीच है.
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