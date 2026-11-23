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ज्वेलर को वीडियो कॉल में उलझाया, पलक झपकते ही 55 तोले सोने की 5 चेन लेकर फरार हुआ बदमाश

सीसीटीवी में कैद हुआ बदमाश ( ETV Bharat Kota )

कोटा: ज्वेलर्स की दुकान में दिनदहाड़े लूट की वारदात सामने आई है. सोमवार को बदमाश खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचा.दुकानदार ने उसे कई सारी चैन दिखाईं. बदमाश काफी देर तक चैन देखता रहा और मौका पाते ही पांच चैन का गुच्छा लेकर अचानक दुकान से बाहर भाग गया.दुकानदार कुछ समझ पाता, इससे पहले ही बदमाश बाहर खड़े अपने दूसरे साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया. ज्वेलर्स और दुकान पर काम कर रहे लोगों ने दोनों बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वे पकड़ में नहीं आए.मामला शहर के जवाहर नगर थाना इलाके में केशवपुरा चौराहे के नजदीक तलवंडी का है.