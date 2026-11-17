ड्राइविंग टेस्ट लेने वाला कोटा का ऑटोमेटिक ट्रैक खुद 'बीमार', गड्ढों से घबराकर ट्रायल में फेल हो रहे आवेदक
कोटा के जगपुरा परिवहन कार्यालय स्थित ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर गड्ढे और झाड़ियां होने से लाइसेंस ट्रायल में चालकों को परेशानी हो रही है.
Published : November 17, 2026 at 3:07 PM IST
कोटा: वाहन चलाने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक होता है और इसे प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन कोटा के जगपुरा स्थित परिवहन कार्यालय में बना ड्राइविंग ट्रैक खुद ही 'बीमार' हो गया है. इस ट्रैक पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे नए वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें ट्रायल देने में दिक्कत हो रही है. यह ट्रायल ट्रैक अब मरम्मत मांग रहा है. कोटा में यह ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक 2021 में बनकर तैयार हुआ था और उसी वर्ष से यहां ट्रायल लिए जा रहे हैं. इसकी मॉनिटरिंग सेंसर और कैमरों के जरिए की जाती है. ट्रैक की खराबी के चलते ट्रायल देने वाले नए चालकों को दोबारा टेस्ट देना पड़ रहा है.
टेस्ट देने आए लोगों को होगी है परेशानी: थेकड़ा इलाके में रहने वाले रूप नारायण यादव का कहना है कि ड्राइविंग ट्रैक की हालत काफी खराब हो रखी है. जगह-जगह गड्ढे होने के कारण टेस्ट देने में काफी परेशानी होती है और नए ड्राइवर गड्ढे देखकर घबरा जाते हैं. अचानक असहज महसूस होने से उनका पूरा ट्रायल ही बिगड़ जाता है. इसके अलावा, ट्रैक के आसपास काफी झाड़ियां भी उग आई हैं, जिन्होंने ट्रैक के बड़े हिस्से को घेर लिया है.
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विभाग ने मरम्मत के लिए भेजा प्रस्ताव: कोटा के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा का कहना है कि ड्राइविंग ट्रैक को बने हुए काफी साल हो गए हैं. इसके रखरखाव के लिए हमने बजट की मांग की है और प्रस्ताव भी भेज दिया है. इस ड्राइविंग ट्रैक की मरम्मत एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा की जाएगी. बोर्ड ने इसका सर्वे कर लिया है और प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है. यह प्रोजेक्ट करीब 75 लाख रुपए का बनाया गया है, जिसे स्वीकृति के लिए जयपुर भेजा गया है. इसके तहत बिल्डिंग के साथ-साथ ट्रैक और अन्य सभी सुविधाओं का भी रखरखाव किया जाएगा, जितना भी बजट मिलेगा, उससे ड्राइविंग ट्रैक को दुरुस्त करने के साथ ही बाउंड्री वॉल को भी थोड़ा ऊंचा किया जाएगा. उम्मीद है कि मार्च से पहले हमें बजट मिल जाएगा और हम यह कार्य करवा देंगे.
सरकार जल्द बजट जारी करेगी: मनीष शर्मा ने आगे कहा कि एक जगह से ट्रैक जरूर धंसा हुआ है. इसे पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए सरकार जल्द ही बजट जारी कर देगी, जिसके बाद इसे सही करवा दिया जाएगा. हालांकि, इस गड्ढे की वजह से ट्रायल में कोई बड़ी समस्या नहीं आती है और टेस्ट आसानी से दिया जा सकता है. उस जगह से गाड़ी आराम से निकल जाती है और इससे पास या फेल होने पर कोई असर नहीं पड़ता है. इसे ट्रायल के ही एक हिस्से के रूप में देखा जा सकता है, जहां टेस्ट देने वाले चालक को गड्ढे से बचकर गाड़ी निकालनी होती है.
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