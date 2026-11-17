ETV Bharat / state

ड्राइविंग टेस्ट लेने वाला कोटा का ऑटोमेटिक ट्रैक खुद 'बीमार', गड्ढों से घबराकर ट्रायल में फेल हो रहे आवेदक

टैक पर गड्ढे और झाड़ियां ( ETV Bharat Kota )

कोटा: वाहन चलाने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक होता है और इसे प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन कोटा के जगपुरा स्थित परिवहन कार्यालय में बना ड्राइविंग ट्रैक खुद ही 'बीमार' हो गया है. इस ट्रैक पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे नए वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें ट्रायल देने में दिक्कत हो रही है. यह ट्रायल ट्रैक अब मरम्मत मांग रहा है. कोटा में यह ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक 2021 में बनकर तैयार हुआ था और उसी वर्ष से यहां ट्रायल लिए जा रहे हैं. इसकी मॉनिटरिंग सेंसर और कैमरों के जरिए की जाती है. ट्रैक की खराबी के चलते ट्रायल देने वाले नए चालकों को दोबारा टेस्ट देना पड़ रहा है.

टेस्ट देने आए लोगों को होगी है परेशानी: थेकड़ा इलाके में रहने वाले रूप नारायण यादव का कहना है कि ड्राइविंग ट्रैक की हालत काफी खराब हो रखी है. जगह-जगह गड्ढे होने के कारण टेस्ट देने में काफी परेशानी होती है और नए ड्राइवर गड्ढे देखकर घबरा जाते हैं. अचानक असहज महसूस होने से उनका पूरा ट्रायल ही बिगड़ जाता है. इसके अलावा, ट्रैक के आसपास काफी झाड़ियां भी उग आई हैं, जिन्होंने ट्रैक के बड़े हिस्से को घेर लिया है.