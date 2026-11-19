कोटा में बन रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ओम बिरला ने शेयर किए डिजाइन, अगस्त 2028 तक होगा तैयार
कोटा में 130 करोड़ रुपये से अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनेगा. 2028 तक तैयार होने वाले इस स्टेडियम में आईपीएल मैच भी हो सकेंगे.
Published : November 19, 2026 at 12:47 PM IST
कोटा: जेके पवेलियन स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के तौर पर तैयार किया जा रहा है. यह 10 हजार दर्शक क्षमता का स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसका काम भी शुरू हो गया है. कोटा विकास प्राधिकरण ने 130 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया था, जिसके बाद अब वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है. इसके कुछ फोटोग्राफ्स लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं और कहा है कि कोटा में अंतरराष्ट्रीय स्तर के भव्य क्रिकेट स्टेडियम का सपना अब साकार होने की ओर है.
130 करोड़ रुपये से बनेगा स्टेडियम: कोटा विकास प्राधिकरण के सचिव मुकेश चौधरी ने बताया कि जेके पवेलियन अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को रीडेवलप करने के लिए वर्क ऑर्डर नवंबर महीने में ही जारी किया गया है. यह काम 'बीसीसी डेवलपर एंड प्रमोटर' फर्म को दिया गया है, जिसके तहत 130 करोड़ रुपये से निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है.
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ICC के मानकों के अनुरूप होगा तैयार: कोटा विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता सुमित चित्तौड़ा ने बताया कि पूरे स्टेडियम को नया आकार दिया जाएगा. वर्तमान क्रिकेट पिच और मैदान थोड़ा छोटा था, जिसे अब अंतरराष्ट्रीय और आईसीसी के मानकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है. इसे पूरी तरह से नया बनाया जाएगा. इसकी डिजाइनिंग और डीपीआर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी, जिसके आधार पर पूरी टेंडर प्रक्रिया हुई और राशि स्वीकृत की गई. काम भी इसी के आधार पर करवाया जाएगा.
2028 तक पूरा करना है स्टेडियम: सुमित चित्तौड़ा के अनुसार यह पूरा कार्य अगस्त 2028 तक पूरा करना है और इसके लिए संवेदक ने काम शुरू भी कर दिया है. अभी साफ-सफाई की जा रही है और जालियां हटाई जा रही हैं. संवेदक अपना ऑफिस मौके पर शिफ्ट कर रहा है. यह सेटअप होने के तत्काल बाद इसका शिलान्यास भी होगा. स्टेडियम में आम लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है और यहां हो रही प्रैक्टिस भी बंद कर दी गई है, क्योंकि काम काफी तेज गति से शुरू होगा. स्टेडियम के बनकर तैयार हो जाने के बाद यहां पर रणजी और आईपीएल जैसे मुकाबले हो सकेंगे.
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ओलंपिक स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल ब्लॉक: वर्तमान स्विमिंग पूल को भी इस स्टेडियम परिसर में जोड़ दिया गया है. स्विमिंग पूल के पूरे एरिया को इसमें शामिल कर लिया जाएगा. वहां पर ऑल-वेदर स्विमिंग पूल तैयार किया जाएगा, जो पूरी तरह से कवर्ड होगा. इसमें ओलंपिक स्टैंडर्ड का 50 गुना 25 मीटर का पूल बनाया जाएगा. यहां तैराकी की प्रतियोगिताएं भी होंगी, जिन्हें देखने के लिए 300 से 400 दर्शकों की क्षमता वाली दीर्घा भी बनाई जा रही है. इसके अलावा बच्चों और प्रैक्टिस सेशन के लिए भी अलग से स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे. यह पूरी तरह से एक आधुनिक स्विमिंग ब्लॉक होगा.
क्रिकेट स्टेडियम में ये प्रमुख कार्य होंगे:
- साउथ पवेलियन: यह मुख्य पवेलियन होता है, जिसे पूरी तरह नया बनाया जाएगा.
- ब्रॉडकास्टिंग सुविधा: इसमें टीवी प्रोडक्शन यूनिट भी लगाई जाएगी. यहां से रेडियो और टीवी दोनों पर प्रसारण हो सकेगा. इसमें पूरे कैमरा सेटअप की रिकॉर्डिंग के साथ-साथ लाइव फीड को आगे भेजने का सिस्टम भी रहेगा. इसके अनुसार इस पूरे बॉक्स को तैयार किया जाएगा.
- नॉर्थ पवेलियन: यहां कमेंटेटर बॉक्स के साथ-साथ अन्य सुविधाएं होंगी. ग्राउंड के उपकरण रखने की व्यवस्था भी इसी जगह पर की जाएगी.
- पिच और बाउंड्री: यहां आईसीसी के नियमों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के मानक की पिच बनाई जाएगी और प्रैक्टिस पिच अलग से तैयार होगी. वर्तमान में स्टेडियम की बाउंड्री छोटी है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बड़ा किया जाएगा.
- दर्शक क्षमता और सुविधाएं: पूरे स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी 10,000 के आसपास रहेगी. बैठने की व्यवस्था इस तरह होगी कि हर दर्शक को मैच का पूरा नजारा साफ दिखे.
- अन्य सुविधाएं: स्टेडियम में ही जिम और एरोबिक्स की सुविधा तैयार की जाएगी. टॉयलेट ब्लॉक भी अलग से बनेगा. इसके अलावा पार्किंग और लिफ्ट जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं स्थापित की जाएंगी.
- डे-नाइट मैच: स्टेडियम को डे-नाइट मैचों के लिए भी तैयार किया जाएगा, जिसके लिए यहां फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी.
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