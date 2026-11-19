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कोटा में बन रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ओम बिरला ने शेयर किए डिजाइन, अगस्त 2028 तक होगा तैयार

कोटा में बन रहे स्टेडियम का डिजाइन ( Photo Source- OM Birla Facebook Page )

कोटा: जेके पवेलियन स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के तौर पर तैयार किया जा रहा है. यह 10 हजार दर्शक क्षमता का स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसका काम भी शुरू हो गया है. कोटा विकास प्राधिकरण ने 130 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया था, जिसके बाद अब वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है. इसके कुछ फोटोग्राफ्स लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं और कहा है कि कोटा में अंतरराष्ट्रीय स्तर के भव्य क्रिकेट स्टेडियम का सपना अब साकार होने की ओर है.

130 करोड़ रुपये से बनेगा स्टेडियम: कोटा विकास प्राधिकरण के सचिव मुकेश चौधरी ने बताया कि जेके पवेलियन अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को रीडेवलप करने के लिए वर्क ऑर्डर नवंबर महीने में ही जारी किया गया है. यह काम 'बीसीसी डेवलपर एंड प्रमोटर' फर्म को दिया गया है, जिसके तहत 130 करोड़ रुपये से निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है.