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कोटा पुलिस का हिस्ट्रीशीटर पर एक्शन, देवेंद्र गुर्जर की दो बीघा के बाड़े और मकान पर चला पीला पंजा

हिस्ट्रीशीटर के मकान पर चला बुलडोजर ( ETV Bharat Kota )

कोटा: हिस्ट्रीशीटर के अवैध अतिक्रमण पर पुलिस और प्रशासन ने गुरुवार को पीला पंजा चलाया है. जिसके तहत हिस्ट्रीशीटर के 40 लाख कीमत के मकान और दो बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया है. यह कार्रवाई ग्रामीण पुलिस और प्रशासन के ऑपरेशन क्रिमिनल डिस्ट्रॉय डस्टिंग के तहत एक्शन लिया है.