कोटा पुलिस का हिस्ट्रीशीटर पर एक्शन, देवेंद्र गुर्जर की दो बीघा के बाड़े और मकान पर चला पीला पंजा
कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि देवेंद्र गुर्जर पर 11 मुकदमे दर्ज हैं.
Published : November 26, 2026 at 5:33 PM IST
कोटा: हिस्ट्रीशीटर के अवैध अतिक्रमण पर पुलिस और प्रशासन ने गुरुवार को पीला पंजा चलाया है. जिसके तहत हिस्ट्रीशीटर के 40 लाख कीमत के मकान और दो बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया है. यह कार्रवाई ग्रामीण पुलिस और प्रशासन के ऑपरेशन क्रिमिनल डिस्ट्रॉय डस्टिंग के तहत एक्शन लिया है.
चरागाह भूमि पर 2000 स्क्वायर फीट में बना था पक्का मकान: कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि देवलीमांझी में हिस्ट्रीशीटर देवेन्द्र गुर्जर के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं. वह लंबे समय से अवैध गतिविधियों में संलग्न रहा है. यह 2 बीघा चरागाह भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था. जिसमें बाड़ा व घर था. यह घर चारागाह भूमि पर करीब 2000 स्क्वायर फीट में पक्का मकान था. इस ध्वस्त किए गए मकान की अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए है. जिसके लिए तहसीलदार कनवास ने नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई को अंजाम दिया है.
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देवेंद्र गुर्जर के खिलाफ 11 मुकदमे : एसपी सुजीत शंकर ने बताया-देवेंद्र गुर्जर के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं. जिनमें मारपीट, रास्ता रोकना, तोड़फोड़, घर में घुसकर हमला, गाली गलौज, गैरकानूनी भीड़, आर्म्स एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट सहित अन्य धाराओं के मुकदमे हैं. आरोपी ने चारागाह भूमि और सिवायचक भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ था.
राजस्व टीम ने चिन्हित किया था अवैध कब्जा: सुजीत शंकर ने बताया कि देवली मांझी थाने ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू की थी. जिसके तहत कनवास तहसीलदार ने नोटिस जारी किया था. इसके बाद अवैध रूप से बने हुए बाड़े और मकान को चिन्हित कर लिया गया था. इसकी पूरी कार्रवाई भी राजस्व टीम ने की थी. जिसमें सामने आया था कि करीब 40 लाख रुपए की संपत्ति पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है. इसी को कार्रवाई कर हटाने के लिए टीम को भेजा गया था.
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भारी पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में चला बुलडोजर: डीएसपी सांगोद नरेंद्र जैन, थाना अधिकारी देवली मांझी गिर्राज शर्मा और अन्य थानों का जाप्ता भी मौके पर आया था. इसके अलावा कनवास तहसीलदार राजेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह भी मौके पर मौजूद थे. सभी की मौजूदगी में बुलडोजर चला कर चिन्हित किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है. अवैध कब्जे को मुक्त कराया है. इस जमीन पर राजस्व विभाग को कब्जा संभला दिया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के पशुधन वहां पर चराया जा सकें.
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