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Crocodile Rescue : टाइगर ने किया 6 फीट लंबे क्रोकोडाइल का रेस्क्यू, पहले कंधे पर उठाया फिर बाइक पर बैठा ले गया छोड़ने

अपने कंधे पर क्रोकोडाइल को लेकर जाते हयात खान टाइगर ( ETV Bharat Kota )

कोटा: जिले में चंबल नदी की वजह से बड़ी संख्या में क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं. यह क्रोकोडाइल आबादियों में भी प्रवेश कर जाते हैं. कोटा शहर ही नहीं ग्रामीण इलाकों में भी क्रोकोडाइल की आवाजाही आम बात है. ऐसे में इटावा इलाके के एक गांव में क्रोकोडाइल पहुंच गया. जिसका रेस्क्यू इलाके में ही मगरमच्छों को पकड़ने वाले हयात खान "टाइगर" ने किया है. इसके बाद हयात खान ने पहले क्रोकोडाइल को कंधे पर उठाया और बाद में अपने साथी की मदद से बाइक पर रखकर चंबल नदी में छोड़ा. हयात खान ने बताया कि मानसून में बारिश के दौरान नदियों का जलस्तर ऊंचा उठ रहा है. ऐसे में मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं. ऐसे में इटावा क्षेत्र के रामपुरिया धाभाई गांव में 6 फीट लंबा और करीब 80 किलो वजनी मगरमच्छ पहुंच गया था. यह गांव की गलियों में ही घूम रहा था, जिससे कौतूहल का विषय ग्रामीणों में बन गया था. इसकी सूचना वन विभाग को मिली थी. जिसके बाद क्रोकोडाइल रेस्क्यू करने वाले हयात खान टाइगर को मौके पर भेजा गया. हयात खान टाइगर ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kota)