Crocodile Rescue : टाइगर ने किया 6 फीट लंबे क्रोकोडाइल का रेस्क्यू, पहले कंधे पर उठाया फिर बाइक पर बैठा ले गया छोड़ने

Crocodile Rescue : टाइगर ने किया 6 फीट लंबे क्रोकोडाइल का रेस्क्यू, पहले कंधे पर उठाया फिर बाइक पर बैठा ले गया छोड़ने
इटावा क्षेत्र के रामपुरिया धाभाई गांव में 6 फीट लंबा और करीब 80 किलो वजनी मगरमच्छ पहुंच गया था गलियों में घूम रहा था.
Published : July 27, 2026 at 7:55 PM IST
कोटा: जिले में चंबल नदी की वजह से बड़ी संख्या में क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं. यह क्रोकोडाइल आबादियों में भी प्रवेश कर जाते हैं. कोटा शहर ही नहीं ग्रामीण इलाकों में भी क्रोकोडाइल की आवाजाही आम बात है. ऐसे में इटावा इलाके के एक गांव में क्रोकोडाइल पहुंच गया. जिसका रेस्क्यू इलाके में ही मगरमच्छों को पकड़ने वाले हयात खान "टाइगर" ने किया है. इसके बाद हयात खान ने पहले क्रोकोडाइल को कंधे पर उठाया और बाद में अपने साथी की मदद से बाइक पर रखकर चंबल नदी में छोड़ा.
हयात खान ने बताया कि मानसून में बारिश के दौरान नदियों का जलस्तर ऊंचा उठ रहा है. ऐसे में मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं. ऐसे में इटावा क्षेत्र के रामपुरिया धाभाई गांव में 6 फीट लंबा और करीब 80 किलो वजनी मगरमच्छ पहुंच गया था. यह गांव की गलियों में ही घूम रहा था, जिससे कौतूहल का विषय ग्रामीणों में बन गया था. इसकी सूचना वन विभाग को मिली थी. जिसके बाद क्रोकोडाइल रेस्क्यू करने वाले हयात खान टाइगर को मौके पर भेजा गया.
हयात खान टाइगर ने सुरक्षित तरीके से मगरमच्छ को स्थानीय लोगों की मदद से कब्जे में लिया. उसके बाद पैकिंग करने में उपयोग की जाने वाली टेप के जरिए मगरमच्छ के मुंह को बंद कर दिया, ताकि वह अटैक नहीं कर सके. इसके तत्काल बाद क्रोकोडाइल के दोनों पैरों को भी टेप के जरिए बांध दिया गया. इसके बाद उसकी हलचल भी बंद हो गई. हयात खान ने इस मगरमच्छ को पहले कंधे पर उठाया. इसके तत्काल बाद क्रोकोडाइल को बाइक पर रखकर वन विभाग की चौकी पर लेकर गए. वहां अधिकारियों के निर्देश पर इसे चंबल नदी में छोड़ा. हयात खान का कहना है कि इसके भी पहले कई मगरमच्छों का रेस्क्यू कर चुके हैं. इटावा इलाके में लंबे समय से वह इस तरह के रेस्क्यू कर रहे हैं.
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हयात खान टाइगर का कहना है कि क्रोकोडाइल का रेस्क्यू काफी कठिन होता है, क्योंकि अगर एक बार वह काट लेता है तो हड्डी भी पूरी अंदर से टूट जाती है. दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि जिस जगह से रामपुरिया धाभाई गांव से क्रोकोडाइल पकड़ा है, वहां 2 दिन पहले भी इसी तरह से 3 फीट लंबा क्रोकोडाइल का रेस्क्यू किया गया था. ग्रामीणों ने क्रोकोडाइल के छोटा होने की सूचना दी थी, इसीलिए वह बिना वाहन के ही चले गए थे. इसलिए बाइक पर क्रोकोडाइल को बैठा कर लाना पड़ा है, अन्यथा हम चारपहिया रेस्क्यू व्हीकल लेकर जाते.