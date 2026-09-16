हाड़ौती में 26 निकाय के लिए 74 प्रत्याशियों ने भरे अध्यक्ष पद के पर्चे, भाजपा-कांग्रेस में कई जगह एक से अधिक नामांकन

हाड़ौती में 26 निकाय के लिए 74 प्रत्याशियों ने भरे अध्यक्ष पद के पर्चे, भाजपा-कांग्रेस में कई जगह एक से अधिक नामांकन
हाड़ौती संभाग के 26 नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन संपन्न हुआ.
Published : September 16, 2026 at 8:21 PM IST
कोटा: हाड़ौती संभाग के 26 नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को नामांकन का अंतिम दिन था. इसमें एक ही दिन में 74 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. इनमें भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी तथा निर्दलीय भी शामिल हैं. कई जगहों पर भाजपा और कांग्रेस की तरफ से एक से ज्यादा नामांकन आए हैं, जिन्हें छंटनी के आधार पर रद्द कर दिया जाएगा.
कोटा के 4 निकायों में 10 नामांकन: कोटा जिले की चार निकायों में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई है, जिनमें कुल 10 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं. इनमें रामगंजमंडी में भाजपा के तीन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. इस संबंध में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि उन्होंने सिंबल नहीं देखा है, वह सीधे पार्टी से जारी हुआ है, जिसे एसडीएम ही खोलेंगे. दूसरी तरफ, एसडीएम हर्षित वर्मा का कहना है कि भाजपा के तीन नामांकन मिले हैं, जिनकी संवीक्षा का काम गुरुवार को होगा. इनमें से वह अधिकृत फॉर्म रह जाएगा जिसके नाम से सिंबल जारी हुआ है, जबकि बाकी दो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे. कोटा जिले के इटावा में कांग्रेस आगे है, लेकिन निर्दलीयों के हाथ में सत्ता की चाबी है, इसलिए भाजपा ने निर्दलीय निर्मला नागर को ही अपना प्रत्याशी बना दिया है.
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बारां जिले की 6 निकायों के लिए 16 नामांकन दाखिल हुए हैं. इनमें बारां नगर परिषद के लिए चार नामांकन आए हैं, जिनमें भाजपा से निलेश जैन, कांग्रेस से मीनाक्षी शर्मा और आम आदमी पार्टी से दो उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जिनमें शीतल राठौर व चंद्रकला सुमन शामिल हैं. इसी तरह से अटरू में भी कांग्रेस की तरफ से दो नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिनमें निशा नैनिवाल और प्रहलाद बैरवा शामिल हैं. यहां छंटनी में एक का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा. यहां भाजपा ने कृष्ण मुरारी दिलावर को प्रत्याशी बनाया है. सीसवाली में भी कांग्रेस से दो उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे हैं. यहां भी छंटनी में एक फॉर्म रिजेक्ट होगा. भाजपा ने यहां पर रामशंकर वैष्णव को अधिकृत प्रत्याशी बनाया है.
बूंदी की 8 निकायों में 25 प्रत्याशी मैदान में हैं. नगर परिषद की बात की जाए तो यहां भाजपा से तीन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. इसी तरह से नैनवा में भी भाजपा के तीन प्रत्याशी हैं. ऐसे में नामांकन की जांच के दौरान इनका सिंबल चेक किया जाएगा और तभी स्थिति फाइनल होगी. यह प्रक्रिया गुरुवार को पूरी होगी. लाखेरी में भी भाजपा के तीन प्रत्याशी हैं, कापरेन में भी तीन और केशोरायपाटन में दो हैं, जबकि सभी आठ नगरीय निकायों में कांग्रेस की तरफ से केवल एक-एक ही उम्मीदवार है.
झालावाड़ में 23 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है. नगर परिषद की बात की जाए तो वहाँ कांग्रेस से दो उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है. इसी तरह से खानपुर और भवानीमंडी में भी कांग्रेस से दो-दो नामांकन आए हैं, जबकि झालरापाटन में भाजपा के तीन उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है, वहीं शेष 7 नगरीय निकायों में भाजपा की तरफ से एक-एक ही फॉर्म आया है. इसके साथ ही पिड़ावा और अकलेरा में एक-एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी फॉर्म भरा है.
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कोटा जिले की चार नगर पालिका में अध्यक्ष के लिए नामांकन:
|निकाय
|भाजपा
|कांग्रेस
|अन्य
|रामगंजमंडी
|महेश श्रीवास्तव, नरेंद्र काला व अखिलेश मेड़तवाल
|पवन बाबेल
|—
|सांगोद
|चंद्रप्रकाश सोनी
|बृज मोहन रेगर
|—
|सुल्तानपुर
|अनीता मेघवाल
|मुकेश उदयराज
|—
|इटावा
|निर्मला नागर
|निकिता पारेता
|—
बारां की छह निकाय में अध्यक्ष के लिए नामांकन:
|निकाय
|भाजपा
|कांग्रेस
|अन्य
|बारां नगर परिषद
|निलेश जैन
|मीनाक्षी शर्मा
|शीतल राठौर (आप) व चन्द्रकला सुमन (आप)
|मांगरोल
|भूपेंद्र सुमन
|राजेंद्र सुमन
|—
|छबड़ा
|रीना सुमन
|नीतू सोनी
|—
|अंता
|धनराज चौरसिया
|प्रदीप नागर
|—
|अटरु
|कृष्ण मुरारी दिलावर
|निशा नैनिवाल व प्रह्लाद बैरवा
|—
|सीसवाली
|रामशंकर वैष्णव
|पीयूष खंडेलवाल व राजेन्द्र कलवार
|—
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बूंदी नगर परिषद में 8 निकाय में 25 प्रत्याशी:
|निकाय
|भाजपा
|कांग्रेस
|अन्य
|बूंदी नगर परिषद
|सुरेश अग्रवाल, संजय भूटानी व भरत शर्मा
|टीकम जैन
|—
|नैनवां
|देवकी बाई, प्रमोद जैन व पुखराज ओसवाल
|कृष्णा मित्तल
|—
|दई
|महावीर सोयल
|राजुलाल रेगर
|—
|हिंडोली
|लोकेश सैनी
|हनुमान व्यास
|—
|लाखेरी
|राकेश सैनी, नरेंद्र सिंह हाड़ा व मोहन दयालानी
|पवन गोयनका
|—
|इंद्रगढ़
|बीना शर्मा
|ऋतू जैन हरकारा
|—
|कापरेन
|अनुपमा शर्मा, रुक्मणी दुबे व कुसुम गुर्जर
|सुनीता अग्रवाल
|—
|केशवरायपाटन
|अनुराधा मलिक और इशा कानिया
|तुषार शर्मा
|—
झालावाड़ नगर परिषद में 8 निकाय में 23 प्रत्याशी:
|निकाय
|भाजपा
|कांग्रेस
|अन्य
|झालावाड़
|राजकुमार सोनी
|राजेश गुर्जर व शीतल पाटीदार
|—
|डग
|भगवती बाई
|टीना नागर
|—
|झालरापाटन
|अंशु पोरवाल, कपिल शर्मा व महेश बटवानी
|रिजवान अहमद
|—
|अकलेरा
|यशिका मेवाड़ा
|हिमानी पारेता
|अमीला मंसूरी (निर्दलीय)
|मनोहरथाना
|देवेंद्र शर्मा
|राहुल साहू
|—
|पिड़ावा
|राजू माली
|रणजीत सिंह
|सगीर अहमद (निर्दलीय)
|खानपुर
|अनीता गुप्ता
|कांता साहू व प्रिया सुमन
|—
|भवानीमंडी
|सुनीश कुमार दीक्षित
|राजेश व पिंकी गुर्जर
|—
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