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हाड़ौती में 26 निकाय के लिए 74 प्रत्याशियों ने भरे अध्यक्ष पद के पर्चे, भाजपा-कांग्रेस में कई जगह एक से अधिक नामांकन

कोटा: हाड़ौती संभाग के 26 नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को नामांकन का अंतिम दिन था. इसमें एक ही दिन में 74 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. इनमें भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी तथा निर्दलीय भी शामिल हैं. कई जगहों पर भाजपा और कांग्रेस की तरफ से एक से ज्यादा नामांकन आए हैं, जिन्हें छंटनी के आधार पर रद्द कर दिया जाएगा.

कोटा के 4 निकायों में 10 नामांकन: कोटा जिले की चार निकायों में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई है, जिनमें कुल 10 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं. इनमें रामगंजमंडी में भाजपा के तीन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. इस संबंध में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि उन्होंने सिंबल नहीं देखा है, वह सीधे पार्टी से जारी हुआ है, जिसे एसडीएम ही खोलेंगे. दूसरी तरफ, एसडीएम हर्षित वर्मा का कहना है कि भाजपा के तीन नामांकन मिले हैं, जिनकी संवीक्षा का काम गुरुवार को होगा. इनमें से वह अधिकृत फॉर्म रह जाएगा जिसके नाम से सिंबल जारी हुआ है, जबकि बाकी दो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे. कोटा जिले के इटावा में कांग्रेस आगे है, लेकिन निर्दलीयों के हाथ में सत्ता की चाबी है, इसलिए भाजपा ने निर्दलीय निर्मला नागर को ही अपना प्रत्याशी बना दिया है.

छबड़ा में रीना सुमन भाजपा वार्ड 25 से निर्वाचित होकर नामांकन प्रस्तुत करते हुए (ETV Bharat Kota)

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बारां जिले की 6 निकायों के लिए 16 नामांकन दाखिल हुए हैं. इनमें बारां नगर परिषद के लिए चार नामांकन आए हैं, जिनमें भाजपा से निलेश जैन, कांग्रेस से मीनाक्षी शर्मा और आम आदमी पार्टी से दो उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जिनमें शीतल राठौर व चंद्रकला सुमन शामिल हैं. इसी तरह से अटरू में भी कांग्रेस की तरफ से दो नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिनमें निशा नैनिवाल और प्रहलाद बैरवा शामिल हैं. यहां छंटनी में एक का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा. यहां भाजपा ने कृष्ण मुरारी दिलावर को प्रत्याशी बनाया है. सीसवाली में भी कांग्रेस से दो उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे हैं. यहां भी छंटनी में एक फॉर्म रिजेक्ट होगा. भाजपा ने यहां पर रामशंकर वैष्णव को अधिकृत प्रत्याशी बनाया है.

बूंदी की 8 निकायों में 25 प्रत्याशी मैदान में हैं. नगर परिषद की बात की जाए तो यहां भाजपा से तीन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. इसी तरह से नैनवा में भी भाजपा के तीन प्रत्याशी हैं. ऐसे में नामांकन की जांच के दौरान इनका सिंबल चेक किया जाएगा और तभी स्थिति फाइनल होगी. यह प्रक्रिया गुरुवार को पूरी होगी. लाखेरी में भी भाजपा के तीन प्रत्याशी हैं, कापरेन में भी तीन और केशोरायपाटन में दो हैं, जबकि सभी आठ नगरीय निकायों में कांग्रेस की तरफ से केवल एक-एक ही उम्मीदवार है.