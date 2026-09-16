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हाड़ौती में 26 निकाय के लिए 74 प्रत्याशियों ने भरे अध्यक्ष पद के पर्चे, भाजपा-कांग्रेस में कई जगह एक से अधिक नामांकन

हाड़ौती संभाग के 26 नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन संपन्न हुआ.

सांगोद में नॉमिनेशन प्रस्तुत करते भाजपा प्रत्याशी चंद्रप्रकाश सोनी।
सांगोद में नॉमिनेशन प्रस्तुत करते भाजपा प्रत्याशी चंद्रप्रकाश सोनी। (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2026 at 8:21 PM IST

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कोटा: हाड़ौती संभाग के 26 नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को नामांकन का अंतिम दिन था. इसमें एक ही दिन में 74 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. इनमें भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी तथा निर्दलीय भी शामिल हैं. कई जगहों पर भाजपा और कांग्रेस की तरफ से एक से ज्यादा नामांकन आए हैं, जिन्हें छंटनी के आधार पर रद्द कर दिया जाएगा.

कोटा के 4 निकायों में 10 नामांकन: कोटा जिले की चार निकायों में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई है, जिनमें कुल 10 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं. इनमें रामगंजमंडी में भाजपा के तीन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. इस संबंध में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि उन्होंने सिंबल नहीं देखा है, वह सीधे पार्टी से जारी हुआ है, जिसे एसडीएम ही खोलेंगे. दूसरी तरफ, एसडीएम हर्षित वर्मा का कहना है कि भाजपा के तीन नामांकन मिले हैं, जिनकी संवीक्षा का काम गुरुवार को होगा. इनमें से वह अधिकृत फॉर्म रह जाएगा जिसके नाम से सिंबल जारी हुआ है, जबकि बाकी दो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे. कोटा जिले के इटावा में कांग्रेस आगे है, लेकिन निर्दलीयों के हाथ में सत्ता की चाबी है, इसलिए भाजपा ने निर्दलीय निर्मला नागर को ही अपना प्रत्याशी बना दिया है.

छबड़ा में रीना सुमन भाजपा वार्ड 25 से निर्वाचित होकर नामांकन प्रस्तुत करते हुए
छबड़ा में रीना सुमन भाजपा वार्ड 25 से निर्वाचित होकर नामांकन प्रस्तुत करते हुए (ETV Bharat Kota)

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बारां जिले की 6 निकायों के लिए 16 नामांकन दाखिल हुए हैं. इनमें बारां नगर परिषद के लिए चार नामांकन आए हैं, जिनमें भाजपा से निलेश जैन, कांग्रेस से मीनाक्षी शर्मा और आम आदमी पार्टी से दो उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जिनमें शीतल राठौर व चंद्रकला सुमन शामिल हैं. इसी तरह से अटरू में भी कांग्रेस की तरफ से दो नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिनमें निशा नैनिवाल और प्रहलाद बैरवा शामिल हैं. यहां छंटनी में एक का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा. यहां भाजपा ने कृष्ण मुरारी दिलावर को प्रत्याशी बनाया है. सीसवाली में भी कांग्रेस से दो उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे हैं. यहां भी छंटनी में एक फॉर्म रिजेक्ट होगा. भाजपा ने यहां पर रामशंकर वैष्णव को अधिकृत प्रत्याशी बनाया है.

बूंदी की 8 निकायों में 25 प्रत्याशी मैदान में हैं. नगर परिषद की बात की जाए तो यहां भाजपा से तीन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. इसी तरह से नैनवा में भी भाजपा के तीन प्रत्याशी हैं. ऐसे में नामांकन की जांच के दौरान इनका सिंबल चेक किया जाएगा और तभी स्थिति फाइनल होगी. यह प्रक्रिया गुरुवार को पूरी होगी. लाखेरी में भी भाजपा के तीन प्रत्याशी हैं, कापरेन में भी तीन और केशोरायपाटन में दो हैं, जबकि सभी आठ नगरीय निकायों में कांग्रेस की तरफ से केवल एक-एक ही उम्मीदवार है.

नीतू सोनी वार्ड 22 से निर्वाचित कांग्रेस नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद
नीतू सोनी वार्ड 22 से निर्वाचित कांग्रेस नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद (ETV Bharat Kota)

झालावाड़ में 23 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है. नगर परिषद की बात की जाए तो वहाँ कांग्रेस से दो उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है. इसी तरह से खानपुर और भवानीमंडी में भी कांग्रेस से दो-दो नामांकन आए हैं, जबकि झालरापाटन में भाजपा के तीन उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है, वहीं शेष 7 नगरीय निकायों में भाजपा की तरफ से एक-एक ही फॉर्म आया है. इसके साथ ही पिड़ावा और अकलेरा में एक-एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी फॉर्म भरा है.

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कोटा जिले की चार नगर पालिका में अध्यक्ष के लिए नामांकन:

निकायभाजपाकांग्रेसअन्य
रामगंजमंडीमहेश श्रीवास्तव, नरेंद्र काला व अखिलेश मेड़तवालपवन बाबेल
सांगोदचंद्रप्रकाश सोनीबृज मोहन रेगर
सुल्तानपुरअनीता मेघवालमुकेश उदयराज
इटावानिर्मला नागरनिकिता पारेता

बारां की छह निकाय में अध्यक्ष के लिए नामांकन:

निकायभाजपाकांग्रेसअन्य
बारां नगर परिषदनिलेश जैनमीनाक्षी शर्माशीतल राठौर (आप) व चन्द्रकला सुमन (आप)
मांगरोलभूपेंद्र सुमनराजेंद्र सुमन
छबड़ारीना सुमननीतू सोनी
अंताधनराज चौरसियाप्रदीप नागर
अटरुकृष्ण मुरारी दिलावरनिशा नैनिवाल व प्रह्लाद बैरवा
सीसवालीरामशंकर वैष्णवपीयूष खंडेलवाल व राजेन्द्र कलवार

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बूंदी नगर परिषद में 8 निकाय में 25 प्रत्याशी:

निकायभाजपाकांग्रेसअन्य
बूंदी नगर परिषदसुरेश अग्रवाल, संजय भूटानी व भरत शर्माटीकम जैन
नैनवांदेवकी बाई, प्रमोद जैन व पुखराज ओसवालकृष्णा मित्तल
दईमहावीर सोयलराजुलाल रेगर
हिंडोलीलोकेश सैनीहनुमान व्यास
लाखेरीराकेश सैनी, नरेंद्र सिंह हाड़ा व मोहन दयालानीपवन गोयनका
इंद्रगढ़बीना शर्माऋतू जैन हरकारा
कापरेनअनुपमा शर्मा, रुक्मणी दुबे व कुसुम गुर्जरसुनीता अग्रवाल
केशवरायपाटनअनुराधा मलिक और इशा कानियातुषार शर्मा

झालावाड़ नगर परिषद में 8 निकाय में 23 प्रत्याशी:

निकायभाजपाकांग्रेसअन्य
झालावाड़राजकुमार सोनीराजेश गुर्जर व शीतल पाटीदार
डगभगवती बाईटीना नागर
झालरापाटनअंशु पोरवाल, कपिल शर्मा व महेश बटवानीरिजवान अहमद
अकलेरायशिका मेवाड़ाहिमानी पारेताअमीला मंसूरी (निर्दलीय)
मनोहरथानादेवेंद्र शर्माराहुल साहू
पिड़ावाराजू मालीरणजीत सिंहसगीर अहमद (निर्दलीय)
खानपुरअनीता गुप्ताकांता साहू व प्रिया सुमन
भवानीमंडीसुनीश कुमार दीक्षितराजेश व पिंकी गुर्जर

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