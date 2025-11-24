ETV Bharat / state

अब दुनिया देखेगी हाड़ौती की खूबसूरती, पहली बार जयपुर से बाहर ट्रैवल मार्ट कोटा में होगा

पर्यटन विभाग और होटल फेडरेशन के बीच एमओयू ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र ऐतिहासिक और नैसर्गिक सौंदर्य से लबरेज है. यहां पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं. इन्हीं संभावनाओं को तलाशने और हाड़ौती की खूबसूरती से दुनिया का परिचय करवाने के लिए जनवरी 2026 में 'कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट' का आयोजन किया जा रहा है. इसे लेकर सोमवार को पर्यटन विभाग और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान, कोटा डिविजन के बीच एक एमओयू पर दस्तखत किए गए. पर्यटन विभाग की कमिश्नर रुक्मणि रियाड़ और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान ने एमओयू पर दस्तखत किए. इस मौके पर हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाओं को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया. पर्यटन विभाग की कमिश्नर रियाड़ ने कहा कि हाड़ौती अपने आप में सुंदर डेस्टिनेशन है. विभाग का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों का हाड़ौती की तरफ रुख हो. इसके लिए विकेंद्रीकृत पर्यटन योजना तैयार की गई है. सरकार की बजट घोषणा की अनुपालना में यह तय किया गया कि जयपुर के अलावा अन्य जिलों में भी ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाए. इसके तहत पहला ट्रैवल मार्ट कोटा में आयोजित किया जा रहा है. इसके बाद उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों में भी इसका आयोजन किया जाएगा. वे बोलीं, 'हमारा प्रयास है कि हाड़ौती की खूबसूरती को देश-दुनिया में लेकर जाएं. पर्यटन के लिहाज से जो अनजान डेस्टिनेशन हैं. उनका विकास करवाना प्राथमिकता है.' पढ़ें: आरडीटीएम 2025: डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने पर्यटन विकास के लिए 5000 करोड़ के बजट की घोषणा की