अब दुनिया देखेगी हाड़ौती की खूबसूरती, पहली बार जयपुर से बाहर ट्रैवल मार्ट कोटा में होगा

अब दुनिया देखेगी हाड़ौती की खूबसूरती, पहली बार जयपुर से बाहर ट्रैवल मार्ट कोटा में होगा
पर्यटन विकास को लेकर हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए पर्यटन विभाग और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के बीच एमओयू किया गया.
Published : November 24, 2025 at 3:10 PM IST
जयपुर: राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र ऐतिहासिक और नैसर्गिक सौंदर्य से लबरेज है. यहां पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं. इन्हीं संभावनाओं को तलाशने और हाड़ौती की खूबसूरती से दुनिया का परिचय करवाने के लिए जनवरी 2026 में 'कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट' का आयोजन किया जा रहा है. इसे लेकर सोमवार को पर्यटन विभाग और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान, कोटा डिविजन के बीच एक एमओयू पर दस्तखत किए गए. पर्यटन विभाग की कमिश्नर रुक्मणि रियाड़ और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान ने एमओयू पर दस्तखत किए. इस मौके पर हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाओं को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया.
पर्यटन विभाग की कमिश्नर रियाड़ ने कहा कि हाड़ौती अपने आप में सुंदर डेस्टिनेशन है. विभाग का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों का हाड़ौती की तरफ रुख हो. इसके लिए विकेंद्रीकृत पर्यटन योजना तैयार की गई है. सरकार की बजट घोषणा की अनुपालना में यह तय किया गया कि जयपुर के अलावा अन्य जिलों में भी ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाए. इसके तहत पहला ट्रैवल मार्ट कोटा में आयोजित किया जा रहा है. इसके बाद उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों में भी इसका आयोजन किया जाएगा. वे बोलीं, 'हमारा प्रयास है कि हाड़ौती की खूबसूरती को देश-दुनिया में लेकर जाएं. पर्यटन के लिहाज से जो अनजान डेस्टिनेशन हैं. उनका विकास करवाना प्राथमिकता है.'
देशभर से आएंगे टूर ऑपेरटर: होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान का कहना है कि राजस्थान में पिछले दस साल में पर्यटन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है. राजस्थान में अभी भी कुछ ऐसे स्थान हैं. जो काफी दर्शनीय हैं. पर्यटन की दृष्टि से ये स्थान अहम हैं, लेकिन प्रचार-प्रसार के अभाव में हाड़ौती क्षेत्र (कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़) पर्यटन का उतना विकास नहीं हो पाया, जीतना होना चाहिए. इस क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए 2 से 4 जनवरी, 2026 को ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है. जहां देशभर के टूर ऑपेरटर आएंगे. पहले खुद हाड़ौती की खूबसूरती से वाकिफ होंगे. इसके बाद वे देश-दुनिया से आने वाले पर्यटकों को लाएंगे. इससे हाड़ौती में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी.
आज का दिन हाड़ौती के लिए ऐतिहासिक: होटल फेडरेशन कोटा डिवीजन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी का कहना है कि यह दिन हाड़ौती के लिए ऐतिहासिक है. पर्यटन विभाग के साथ होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिविजन ने एक एमओयू पर दस्तखत किए हैं. हाड़ौती में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कई स्थान हैं. वहां दो-दो अभ्यारण्य हैं. ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व के कई स्थान हैं. कोटा के साथ ही झालावाड़, बूंदी और बारां में भी पर्यटन विकास की भरपूर संभावनाएं हैं, लेकिन प्रचार-प्रसार नहीं होने से वहां पर्यटकों की आवाजही कम है. अब ट्रैवल मार्ट का आयोजन हाड़ौती में पर्यटन विकास की संभावनाओं को नए सिरे से रेखांकित करेगा.