ETV Bharat / state

कल से शुरू होगा कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट: 500 टूर ऑपरेटर होंगे शामिल, पर्यटन स्थलों का भी करेंगे भ्रमण

कोटा: होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान की ओर से पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से पहली बार कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का आयोजन 2 से 4 जनवरी तक होगा. इसमें करीब 500 टूर ऑपरेटर शामिल हो रहे हैं. यह टूर ऑपरेटर्स देशभर में यात्रियों को भ्रमण करवाते हैं. वहीं इनमें से करीब एक दर्जन रजिस्ट्रेशन विदेशी टूर ऑपरेटर्स के भी है. इन सभी टूर ऑपरेटर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी वन टू वन बातचीत करेंगे और उन्हें कोटा की खासियत के संबंध में बताएंगे.

होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान, कोटा डिवीजन अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने बताया कि ट्रैवल मार्ट 2 से 4 जनवरी तक शहर के अलग-अलग एरिया में आयोजित किया जाएगा. टूर ऑपरेटर्स को हाड़ौती की कला, संस्कृति और यहां के रमणीय व भ्रमणीय स्थलों के संबंध में बताया जाएगा. उन्हें चंबल नदी के साथ-साथ मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के अलावा यहां के पुराने इतिहास जुड़े ऐतिहासिक भवन, गढ़, पैलेस और रामगढ़ क्रेटर के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी. अशोक माहेश्वरी ने बताया कि कई सारे स्टॉल्स भी यहां पर लगाए जाएंगे. कोटा पर्यटन के संबंध में भी ऑपरेटर को जानकारी उपलब्ध करवाएंगे.

पढ़ें: कोटा में होगा प्रदेश स्तरीय ट्रेवल मार्ट: 1500 एजेंट तीन दिन स्थानीय पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे