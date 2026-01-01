ETV Bharat / state

कल से शुरू होगा कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट: 500 टूर ऑपरेटर होंगे शामिल, पर्यटन स्थलों का भी करेंगे भ्रमण

कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का आधिकारिक रूप से उद्घाटन 2 जनवरी को शाम 4 बजे किया जाएगा.

Officials inspecting the venue
कार्यक्रम स्थल का अवलोकन करते अधिकारी (Source - Hotel Federation, Kota Division)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 1, 2026 at 7:47 PM IST

कोटा: होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान की ओर से पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से पहली बार कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का आयोजन 2 से 4 जनवरी तक होगा. इसमें करीब 500 टूर ऑपरेटर शामिल हो रहे हैं. यह टूर ऑपरेटर्स देशभर में यात्रियों को भ्रमण करवाते हैं. वहीं इनमें से करीब एक दर्जन रजिस्ट्रेशन विदेशी टूर ऑपरेटर्स के भी है. इन सभी टूर ऑपरेटर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी वन टू वन बातचीत करेंगे और उन्हें कोटा की खासियत के संबंध में बताएंगे.

होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान, कोटा डिवीजन अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने बताया कि ट्रैवल मार्ट 2 से 4 जनवरी तक शहर के अलग-अलग एरिया में आयोजित किया जाएगा. टूर ऑपरेटर्स को हाड़ौती की कला, संस्कृति और यहां के रमणीय व भ्रमणीय स्थलों के संबंध में बताया जाएगा. उन्हें चंबल नदी के साथ-साथ मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के अलावा यहां के पुराने इतिहास जुड़े ऐतिहासिक भवन, गढ़, पैलेस और रामगढ़ क्रेटर के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी. अशोक माहेश्वरी ने बताया कि कई सारे स्टॉल्स भी यहां पर लगाए जाएंगे. कोटा पर्यटन के संबंध में भी ऑपरेटर को जानकारी उपलब्ध करवाएंगे.

ट्रैवल मार्ट आयोजन से जुड़े संदीप पाड़िया ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न जिलों व हाड़ौती से करीब 150 से अधिक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे. कार्यक्रम के दूसरे दिन शनिवार 3 जनवरी को देशभर के टूर ऑपरेटर्स के साथ बी-2-बी मीटिंग की जाएगी. इस दौरान दूर ऑपरेटरों को यहां के पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी करवाया जाएगा. उन्होंने बताया कि 4 जनवरी रविवार को भी बी-2-बी मीटिंग्स और पर्यटन स्थलों के भ्रमण करवाया जाएगा.

इस तरह से रहेंगे कार्यक्रम:

  • 2 जनवरी सुबह 9 बजे से होगा टूर ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन
  • दोपहर में राजस्थान के कलाकारों की प्रस्तुतियां
  • शाम 4 बजे आधिकारिक रूप से होगा कोटा ट्रैवल मार्ट का उद्घाटन
  • उद्घाटन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उपमुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दीया कुमारी, मंत्री मदन दिलावर व हीरालाल नागर रहेंगे मौजूद
  • 3 जनवरी को सिटी पार्क में आर्ट हिल में शुभारम्भ कार्यक्रम आयोजित होगा. इसमें डिप्टी सीएम दिया कुमारी के साथ मंत्री भी रहेंगे शामिल
  • कोटा के पर्यटन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटन आइटनरी में शामिल करने पर होंगे सेशन
  • सभी 500 टूर ऑपरेटर को करवाया जाएगा कोटा संभाग के टूरिस्ट पैलेस का अवलोकन
  • समारोह का समापन व अवार्ड सेरेमनी 4 जनवरी को शाम 5 बजे सिटी पार्क के आर्ट हिल के एमपी थियेटर में
  • कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, मंत्री हीरालाल नागर सहित कई लोग होंगे शामिल
  • समापन के बाद आतिशबाजी कर किया जाएगा ट्रैवल ऑपरेटर्स को विदा

