ETV Bharat / state

​कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट: शिलान्यास से पहले 'क्रेडिट वॉर' तेज, गहलोत के दावों पर भाजपा का तीखा पलटवार

एयरपोर्ट का शिलान्यास हो रहा है, तब दोनों ही पार्टियों के नेताओं में जुबानी जंग इसका श्रेय लेने को लेकर हो रही है.

सीएम करेंगे एयरपोर्ट का शिलान्यास
सीएम करेंगे एयरपोर्ट का शिलान्यास (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 7, 2026 at 8:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा : कोटा के नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे. इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री राम मोहन नायडू मौजूद रहेंगे. लंबे समय से कोटा में एयरपोर्ट निर्माण की मांग की जा रही थी. रनवे पर विमान उतरने से पहले ही कोटा की सियासत में 'श्रेय लेने' की जुबानी जंग लैंड कर चुकी है. कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही दल इस प्रोजेक्ट को अपनी उपलब्धि बताने में जुटे हैं. अब जब एयरपोर्ट का शिलान्यास हो रहा है, तब दोनों ही पार्टियों के नेताओं में जुबानी जंग इसका श्रेय लेने को लेकर हो रही है.

केंद्र की लेटलतीफी ने अटकाया प्रोजेक्ट-गहलोत : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भाजपा सरकार को घेरा है. गहलोत ने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने कोटा की जनसभा में एयरपोर्ट का वादा किया था, जिसे निभाने के लिए उनकी सरकार ने 2021 में 1250 एकड़ जमीन नि:शुल्क आवंटित की थी. गहलोत के अनुसार, 2022 में बिजली की लाइनों को शिफ्ट करने के लिए 120 करोड़ रुपये का बजट भी जारी कर दिया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की टालमटोल के कारण यह प्रोजेक्ट चार साल तक अधर में लटका रहा. गहलोत ने चंबल रिवर फ्रंट का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि भाजपा शासन में विकास की गति धीमी पड़ गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में रिवर फ्रंट जैसा विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट कोटा को देकर टूरिज्म हब बनाने का प्रयास किया था, लेकिन भाजपा शासन में वहां ना तो रेस्टोरेंट खुल पाए हैं. ना हीं सुविधाओं का विकास हुआ है.

इसे भी पढ़ें: अच्छी खबर: शुरू हुआ कोटा एयरपोर्ट का काम, निर्माण कंपनी ने मशीनरी शिफ्टिंग के साथ कैंप किया स्थापित

गहलोत झूठ बोलने के 'जादूगर'- हीरालाल नागर : गहलोत के आरोपों पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. नागर ने कहा कि अशोक गहलोत 'झूठ को सच' दिखाने का जादू जानते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि घोषणाएं तो राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी की भी की थी, जो कभी पूरी नहीं हुई. नागर का आरोप है कि गहलोत सरकार ने केवल इसलिए काम रोका ताकि केंद्र और भाजपा को इसका श्रेय न मिल जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो जमीन आवंटित की गई थी, वह वन विभाग की थी और उसके डायवर्जन के लिए जरूरी फंड कांग्रेस सरकार ने जमा नहीं कराया था.

​कोटा दक्षिण विधायक का प्रहार : विधायक संदीप शर्मा ने गहलोत को अपने ही करीबी नेता शांति धारीवाल से सलाह लेने की नसीहत दी. शर्मा ने कहा कि बार-बार निवेदन के बावजूद तत्कालीन सरकार ने फ्री-होल्ड जमीन उपलब्ध नहीं कराई और हाई टेंशन लाइन शिफ्टिंग के 140 करोड़ रुपये देने में कोताही बरती. उन्होंने कहा कि अभयारण्य की भूमि देने के कारण कानूनी अड़चनें आईं, जिसे सुलझाने का काम वर्तमान सरकार ने किया है.

TAGGED:

कोटा एयरपोर्ट शिलान्यास
KOTA GREENFIELD AIRPORT CREDIT WAR
CM BHAJANLAL SHARMA
ASHOK GEHLOT VS BJP
​KOTA GREENFIELD AIRPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.