​कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट: शिलान्यास से पहले 'क्रेडिट वॉर' तेज, गहलोत के दावों पर भाजपा का तीखा पलटवार

कोटा : कोटा के नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे. इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री राम मोहन नायडू मौजूद रहेंगे. लंबे समय से कोटा में एयरपोर्ट निर्माण की मांग की जा रही थी. रनवे पर विमान उतरने से पहले ही कोटा की सियासत में 'श्रेय लेने' की जुबानी जंग लैंड कर चुकी है. कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही दल इस प्रोजेक्ट को अपनी उपलब्धि बताने में जुटे हैं. अब जब एयरपोर्ट का शिलान्यास हो रहा है, तब दोनों ही पार्टियों के नेताओं में जुबानी जंग इसका श्रेय लेने को लेकर हो रही है.

केंद्र की लेटलतीफी ने अटकाया प्रोजेक्ट-गहलोत : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भाजपा सरकार को घेरा है. गहलोत ने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने कोटा की जनसभा में एयरपोर्ट का वादा किया था, जिसे निभाने के लिए उनकी सरकार ने 2021 में 1250 एकड़ जमीन नि:शुल्क आवंटित की थी. गहलोत के अनुसार, 2022 में बिजली की लाइनों को शिफ्ट करने के लिए 120 करोड़ रुपये का बजट भी जारी कर दिया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की टालमटोल के कारण यह प्रोजेक्ट चार साल तक अधर में लटका रहा. गहलोत ने चंबल रिवर फ्रंट का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि भाजपा शासन में विकास की गति धीमी पड़ गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में रिवर फ्रंट जैसा विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट कोटा को देकर टूरिज्म हब बनाने का प्रयास किया था, लेकिन भाजपा शासन में वहां ना तो रेस्टोरेंट खुल पाए हैं. ना हीं सुविधाओं का विकास हुआ है.