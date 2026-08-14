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सरकारी स्कूल के स्टूडेंट के टॉपर बनने पर टीचर ने पूरा किया वादा, छात्र को कराई हवाई यात्रा और दिल्ली की सैर

​कुन्हाड़ी स्थित बापू नगर सरकारी स्कूल में पदस्थ थर्ड ग्रेड शिक्षक रविकांत कटारिया, जो कक्षा 10 तक सामाजिक अध्ययन (विज्ञान) पढ़ाते हैं, उन्होंने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से एक अनूठी शर्त रखी थी. उन्होंने वादा किया था कि जो भी छात्र बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाएगा, उसे वे अपने निजी खर्चे पर दिल्ली की सैर कराएंगे और हवाई जहाज का सफर भी कराएंगे.

कोटा : बच्चों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक शिक्षक किस हद तक जा सकता है, इसकी एक प्रेरणादायक मिसाल कोटा में देखने को मिली है. अक्सर शिक्षक बच्चों को मन लगाकर पढ़ने और अच्छे नंबर लाने के लिए कई तरह के वादे करते हैं, लेकिन कोटा के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने न सिर्फ अपना वादा निभाया, बल्कि अपने एक होनहार छात्र का सपना भी पूरा कर दिखाया.

इसी स्कूल के छात्र आदित्य मंगल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और दिन-रात एक करके मेहनत की। जब 10वीं बोर्ड का परिणाम आया, तो आदित्य ने 98.67 प्रतिशत अंक हासिल कर नया कीर्तिमान रच दिया. अपना वादा पूरा करते हुए शिक्षक रविकांत कटारिया 10 अगस्त को आदित्य को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए. उन्होंने आदित्य को इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, राष्ट्रीय संग्रहालय और कुतुब मीनार समेत कई ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया.

अक्षरधाम मंदिर के बाहर शिक्षक कटारिया और स्टूडेंट आदित्य (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

​पहली बार किया दोनों ने हवाई सफर : दिल्ली की सैर के बाद दोनों ने जयपुर के लिए फ्लाइट पकड़ी. दिलचस्प बात यह है कि छात्र आदित्य के साथ-साथ खुद शिक्षक रविकांत कटारिया के लिए भी यह जीवन का पहला हवाई सफर था. 12 अगस्त की सुबह दोनों ट्रेन से वापस कोटा लौट आए. टीचर कटारिया ने कहा कि यह सफर हर साल विद्यार्थियों को कराया जाएगा, जो भी विद्यार्थी 90 फीसदी से ज्यादा अंक उनके स्कूल में लेकर आएंगे उनको स्वयं के खर्चे पर घूमा कर लाएंगे. इस बार उनके करीब 15 हजार का खर्चा हुआ है.

एयरपोर्ट की लाउंज में शिक्षक कटारिया और स्टूडेंट आदित्य (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

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आदित्य का कहना है कि उसे अच्छे संस्थान से बीटेक करना है और आईआईटी में एडमिशन का उसका लक्ष्य है. इसी को लेकर वह पढ़ाई कर रहा है. आदित्य का कहना है कि उसके पिता खादी ग्रामोद्योग में प्राइवेट कार्मिक है. वह कुन्हाड़ी बालाजी टाउन में ही रहते हैं. पहली बार ही उन्होंने हवाई सफर किया है. शिक्षक कटारिया का कहना है कि वह 10 अगस्त की रात को कोटा से ट्रेन से रवाना हो गए थे, जिसके बाद 11 को दिल्ली पहुंचे. जहां पर पूरे दिन दिल्ली की सैर आदित्य को कराई. इसके बाद रात को फ्लाइट पकड़ कर दिल्ली से जयपुर आ गए थे. जयपुर से ट्रेन के जरिए 12 अगस्त की सुबह कोटा पहुंच गए.