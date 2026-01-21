ETV Bharat / state

IITian ने बॉलीवुड को टक्कर देने के लिए बनाई फीचर फिल्म 'नुक्कड़ नाटक', कोटा की अदाकारा मौलश्री ने निभाया लीड रोल

कोटा की रहने वाली मौलश्री ने फिल्म 'नुक्कड़ नाटक' में लीड रोल निभाया है. यह एक घंटा 50 मिनट की फिल्म है.

Feature Film Nukkad Natak
अभिनेत्री मौलश्री और फिल्म निर्देशक तन्मय शेखर (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 4:49 PM IST

कोटा: बॉलीवुड को टक्कर देने के लिए आईआईटीयन तन्मय शेखर ने अपने दोस्तों की मदद से फीचर फिल्म 'नुक्कड़ नाटक' बनाई है. फिल्म 3 साल पहले फिल्माई गई थी, जिसके पोस्ट-प्रोडक्शन में इसे 2 साल से ज्यादा का समय लग गया है. अब फिल्म को सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र मिलने के बाद इसे 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म में कोटा की रहने वाली मौलश्री ने लीड रोल निभाया है. यह फिल्म समाज के दो अलग-अलग वर्गों के बीच की दूरी को दर्शाने वाली है और इसकी लंबाई एक घंटा 50 मिनट है.

इस फिल्म के अभिनेता शिवांग राजपाल मुंबई में रहते हैं. हालांकि, मूल रूप से वह मध्यप्रदेश के रीवा से हैं. फिल्म के लेखक और निर्देशक तन्मय शेखर ने बताया कि यह फिल्म कई फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जा चुकी है. इसमें लंदन, कोलकाता और जर्मनी के फेस्टिवल शामिल हैं, और इसे अवार्ड भी मिले हैं.

आईआईटी के दोस्तों ने की फंडिंग: निर्देशक तन्मय शेखर ने बताया कि फिल्म में काफी पैसा खर्च हुआ है. हालांकि, उन्होंने बजट को लेकर पूरा खुलासा नहीं किया, लेकिन इसका बजट करोड़ों में है. उन्होंने बिना बजट बताए हुए कहा कि फिल्म बनाने में खर्च हुआ अधिकांश पैसा आईआईटीयन दोस्तों से ही मिला है. करीब 30 से ज्यादा लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है. इस फिल्म को उनके साथ मेधा खन्ना और मौलश्री ने मिलकर बनाया है. मौलश्री का कहना है कि फिल्म 'नुक्कड़ नाटक' का प्रमोशन करने के लिए टीम के साथ अहमदाबाद, वडोदरा, इंदौर, भोपाल, कोटा, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, नागपुर, पुणे, धनबाद और कोलकाता जैसे शहरों में जा रही है. उनका यह 45 दिन का कैंपेन है.

बॉलीवुड से ही है हमारा मुकाबला: तन्मय शेखर का कहना है कि फिल्म बॉलीवुड के बाहर खुद से ही बनाई है और मुकाबला भी उनका बॉलीवुड से ही है. इसलिए टीम जोड़ने से लेकर पोस्ट-प्रोडक्शन और प्रमोशन में काफी समय लग गया है. यहां तक कि उन्हें फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट लेने में भी काफी समय लगा है. फिल्म बॉलीवुड के बाहर होने पर ओटीटी प्लेटफॉर्म इसे रिलीज करने में भी इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अब फिल्म को थिएटर में रिलीज किया जा रहा है. इसके बाद यह ओटीटी पर भी रिलीज होगी. मौलश्री का कहना है कि बिना ग्लैमर के हम इस फिल्म को रिलीज कर रहे हैं. हमारा लक्ष्य सीधा ऑडियंस से कनेक्ट करने का है. बॉलीवुड को सीधी टक्कर हम दे रहे हैं. हम हाउसफुल शो करना चाह रहे हैं.

यह है फिल्म की स्टोरी: मौलश्री ने बताया कि फिल्म की कहानी में आईआईटी में पढ़ते समय दो स्टूडेंट्स को संस्थान से निकाल दिया जाता है. इसके बाद प्रबंधन के पास जाते हैं तो उनसे मांग करते हैं कि कोई दूसरी सजा दे दी जाए, लेकिन निकाला नहीं जाए. तभी उन्हें कुछ पिछड़ी बस्ती के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की सजा मिलती है और वह इन बच्चों को पढ़ाकर स्कूल में एडमिशन करवाते हैं. इसी कहानी पर पूरी फिल्म चल रही है.

पहली बार बनाई है फीचर फिल्म: तन्मय साल 2011 में आईआईटी कानपुर से पढ़ाई कर चुके हैं. अभिनेत्री मौलश्री का कहना था कि उसकी स्कूलिंग कोटा से हुई है, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी ऑनर्स में बैचलर्स की पढ़ाई की है. उसके बाद बीते 4 से 5 साल से मुंबई में रहकर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है. उन्होंने चार से पांच शॉर्ट फिल्में की हैं, जबकि यह उनकी पहली फीचर फिल्म है. तन्मय शेखर भी इससे पहले 4 से 5 शॉर्ट फिल्में बना चुके हैं. उनके साथ जुड़े सभी लोग बॉलीवुड से बाहर के हैं.

धनबाद की बगुला बस्ती से आया था आईडिया: आईआईटीयन तन्मय शेखर का कहना है कि उनके पिता राजीव शेखर भी आईआईटीयन हैं. वे आईआईटी कानपुर और धनबाद में पढ़ाते थे. शेखर का कहना है कि धनबाद में रहते समय आईआईटी कैंपस से 3 किलोमीटर दूर ही एक बगुला बस्ती थी, जहां के बच्चे पढ़ने की जगह काम और भिक्षावृत्ति करते थे. उनकी मां इन बच्चों को पढ़ाने जाती थी. तब उन्होंने सोचा कि आईआईटी में जहां देश की अच्छी शिक्षा मिल रही है, वहीं 3 किलोमीटर दूर एक बस्ती के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं. इस दूरी को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने फिल्म बनाने का आईडिया लिया था.

बॉलीवुड के बाहर के लोगों को जोड़ा: तन्मय का कहना था कि करीब 1 महीने की पूरी शूटिंग धनबाद में की गई थी. इसकी शूटिंग में महज एक महीना लगा है. पूरी फिल्म की शूटिंग आईआईटी धनबाद से 3 किलोमीटर दूर बगुला बस्ती में हुई है. इसमें आईआईटी धनबाद के भी शॉट लिए गए हैं. हालांकि, इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर से लेकर पोस्ट-प्रोडक्शन में लगे हुए सभी लोग बॉलीवुड से जुड़े हुए नहीं हैं, सभी नए हैं. उनका कहना है कि शूटिंग के बाद यह पता भी नहीं था कि फिल्म को आगे कैसे रिलीज करना है, यह सब कुछ भी हम सीख रहे हैं.

