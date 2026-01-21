ETV Bharat / state

IITian ने बॉलीवुड को टक्कर देने के लिए बनाई फीचर फिल्म 'नुक्कड़ नाटक', कोटा की अदाकारा मौलश्री ने निभाया लीड रोल

अभिनेत्री मौलश्री और फिल्म निर्देशक तन्मय शेखर ( ETV Bharat Kota )

कोटा: बॉलीवुड को टक्कर देने के लिए आईआईटीयन तन्मय शेखर ने अपने दोस्तों की मदद से फीचर फिल्म 'नुक्कड़ नाटक' बनाई है. फिल्म 3 साल पहले फिल्माई गई थी, जिसके पोस्ट-प्रोडक्शन में इसे 2 साल से ज्यादा का समय लग गया है. अब फिल्म को सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र मिलने के बाद इसे 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म में कोटा की रहने वाली मौलश्री ने लीड रोल निभाया है. यह फिल्म समाज के दो अलग-अलग वर्गों के बीच की दूरी को दर्शाने वाली है और इसकी लंबाई एक घंटा 50 मिनट है. इस फिल्म के अभिनेता शिवांग राजपाल मुंबई में रहते हैं. हालांकि, मूल रूप से वह मध्यप्रदेश के रीवा से हैं. फिल्म के लेखक और निर्देशक तन्मय शेखर ने बताया कि यह फिल्म कई फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जा चुकी है. इसमें लंदन, कोलकाता और जर्मनी के फेस्टिवल शामिल हैं, और इसे अवार्ड भी मिले हैं. पढें: अलवरः नुक्कड़ नाटक का किया रिहर्सल, नारी सम्मान के बारे में देंगे जानकारी आईआईटी के दोस्तों ने की फंडिंग: निर्देशक तन्मय शेखर ने बताया कि फिल्म में काफी पैसा खर्च हुआ है. हालांकि, उन्होंने बजट को लेकर पूरा खुलासा नहीं किया, लेकिन इसका बजट करोड़ों में है. उन्होंने बिना बजट बताए हुए कहा कि फिल्म बनाने में खर्च हुआ अधिकांश पैसा आईआईटीयन दोस्तों से ही मिला है. करीब 30 से ज्यादा लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है. इस फिल्म को उनके साथ मेधा खन्ना और मौलश्री ने मिलकर बनाया है. मौलश्री का कहना है कि फिल्म 'नुक्कड़ नाटक' का प्रमोशन करने के लिए टीम के साथ अहमदाबाद, वडोदरा, इंदौर, भोपाल, कोटा, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, नागपुर, पुणे, धनबाद और कोलकाता जैसे शहरों में जा रही है. उनका यह 45 दिन का कैंपेन है. बॉलीवुड से ही है हमारा मुकाबला: तन्मय शेखर का कहना है कि फिल्म बॉलीवुड के बाहर खुद से ही बनाई है और मुकाबला भी उनका बॉलीवुड से ही है. इसलिए टीम जोड़ने से लेकर पोस्ट-प्रोडक्शन और प्रमोशन में काफी समय लग गया है. यहां तक कि उन्हें फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट लेने में भी काफी समय लगा है. फिल्म बॉलीवुड के बाहर होने पर ओटीटी प्लेटफॉर्म इसे रिलीज करने में भी इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अब फिल्म को थिएटर में रिलीज किया जा रहा है. इसके बाद यह ओटीटी पर भी रिलीज होगी. मौलश्री का कहना है कि बिना ग्लैमर के हम इस फिल्म को रिलीज कर रहे हैं. हमारा लक्ष्य सीधा ऑडियंस से कनेक्ट करने का है. बॉलीवुड को सीधी टक्कर हम दे रहे हैं. हम हाउसफुल शो करना चाह रहे हैं.