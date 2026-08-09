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वन विभाग में रेंजर और डीसीएफ के बीच विवाद में BJP नेता भवानी सिंह राजावत की एंट्री, अधिकारी को बता दिया भ्रष्टाचारी

इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत बीच में उतर गए हैं.

भवानी सिंह राजावत
भवानी सिंह राजावत (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2026 at 9:03 AM IST

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कोटा : वन विभाग में रेंजर और उपवन संरक्षक के बीच चल रहा विवाद अब एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक संकट में बदल गया है. विभाग में फैले कथित भ्रष्टाचार के विरोध में रेंजर नरेंद्र पाल सिंह द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत खुलकर सामने आ गए हैं. राजावत ने इस पूरे मामले को लेकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी को एक पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने उपवन संरक्षक अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें तुरंत निलंबित (Suspend) करने या जबरन सेवानिवृत्त (VRS) करने की मांग की है.

पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत ने अपने पत्र में दावा किया है कि रेंजर नरेंद्र पाल सिंह द्वारा डीसीएफ अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव पर लगाए गए भ्रष्टाचार के सभी आरोप शत-प्रतिशत सही हैं. राजावत के अनुसार, अधिकारी पर करीब 17 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं और धांधली के गंभीर आरोप हैं, लेकिन अब तक इस मामले की कोई निष्पक्ष विभागीय जांच नहीं की गई है. राजावत ने कहा कि अधिकारी की तानाशाही और प्रताड़ना से तंग आकर रेंजर ने भ्रष्टाचार के आगे झुकने के बजाय स्वाभिमान से इस्तीफा देना बेहतर समझा. रेंजर के इस कदम ने पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली की पोल खोलकर रख दी है. अधिकारी के डर से रेंजर के अलावा अन्य कर्मचारियों मे भी डर का माहौल बना हुआ था.

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यह है विवाद, पैसे मांगने और काम नहीं करने का आरोप : नरेंद्र पाल सिंह का कहना है कि उन्हें अवैध वसूली करने के लिए लगातार कहा जा रहा था. यह एक तरफ से वसूली का चैनल फॉलो करने के लिए कहा जा रहा था. उन्होंने साफ कर दिया था कि कोई भी पैसा भ्रष्टाचार के जरिए नहीं लेंगे. ऊपर भी नहीं देंगे, इसीलिए उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था. इसी की शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारियों को की है. उसके साथ ही इस्तीफे के लिए भी लिख दिया है. इधर, डीसीएफ अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव का कहना है कि रेंजर नरेंद्र पाल सिंह कार्य में लापरवाही बरत रहे थे. विभागीय काम भी पूरा नहीं कर रहे थे. उन्होंने जुलाई में ही काम संभाला है, लेकिन पौधारोपण का भी कार्य ठीक से नहीं चल रहा है. इसके अलावा अवैध खनन व दाढ़ देवी मंदिर के नजदीक वन विभाग की जमीन पर अवैध ढाबे हटाने का काम भी नहीं किया.

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कोटा वन विभाग में विवाद
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