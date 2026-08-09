ETV Bharat / state

वन विभाग में रेंजर और डीसीएफ के बीच विवाद में BJP नेता भवानी सिंह राजावत की एंट्री, अधिकारी को बता दिया भ्रष्टाचारी

कोटा : वन विभाग में रेंजर और उपवन संरक्षक के बीच चल रहा विवाद अब एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक संकट में बदल गया है. विभाग में फैले कथित भ्रष्टाचार के विरोध में रेंजर नरेंद्र पाल सिंह द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत खुलकर सामने आ गए हैं. राजावत ने इस पूरे मामले को लेकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी को एक पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने उपवन संरक्षक अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें तुरंत निलंबित (Suspend) करने या जबरन सेवानिवृत्त (VRS) करने की मांग की है.

पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत ने अपने पत्र में दावा किया है कि रेंजर नरेंद्र पाल सिंह द्वारा डीसीएफ अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव पर लगाए गए भ्रष्टाचार के सभी आरोप शत-प्रतिशत सही हैं. राजावत के अनुसार, अधिकारी पर करीब 17 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं और धांधली के गंभीर आरोप हैं, लेकिन अब तक इस मामले की कोई निष्पक्ष विभागीय जांच नहीं की गई है. राजावत ने कहा कि अधिकारी की तानाशाही और प्रताड़ना से तंग आकर रेंजर ने भ्रष्टाचार के आगे झुकने के बजाय स्वाभिमान से इस्तीफा देना बेहतर समझा. रेंजर के इस कदम ने पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली की पोल खोलकर रख दी है. अधिकारी के डर से रेंजर के अलावा अन्य कर्मचारियों मे भी डर का माहौल बना हुआ था.