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कोटा में चार मंजिला रेस्टोरेंट में भीषण आग, पार्टी हॉल और डाइनिंग एरिया से सुरक्षित निकाले गए लोग

कोटा : शहर के अनंतपुरा थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में बुधवार देर रात एक चार मंजिला रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगते ही इमारत में अफरा-तफरी मच गई. उस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर लोग खाना खा रहे थे, जबकि पहली मंजिल के पार्टी हॉल में जश्न चल रहा था. धुआं और लपटें उठते ही कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए सभी ग्राहकों, पार्टी में मौजूद लोगों और पूरे स्टाफ को तुरंत बाहर निकाला, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि हादसे की सूचना रात करीब 10:45 बजे मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गईं, जो ठीक 11:00 बजे घटनास्थल पर पहुंच गईं. अग्निशमन दल ने मुस्तैदी दिखाते हुए करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रात 11:30 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया.

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शॉर्ट सर्किट से आग पहले एग्जॉस्ट फैन में लगी थी, जिसके बाद चार मंजिला बिल्डिंग में अंदर फैल गई थी. सूचना मिलने के बाद नगर निगम की पांच दमकल मौके पर पहुंची और जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया लेकिन अंदर काफी धुंआ भर गया था, जिसके चलते सांस लेने में भी समस्या आ रही थी. पूरी चार मंजिला इमारत में घना धुआं भर जाने के कारण राहत और बचाव कार्य के दौरान सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. समय रहते लोगों को बाहर निकाल लेने की वजह से किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई.

आग को बुझाते हुए दमकल कर्मी (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

आग लगने की शुरुआत किचन के एग्जॉस्ट फैन से हुई. शॉर्ट सर्किट की वजह से एग्जॉस्ट फैन में चिंगारी भड़की. चूंकि फैन पर चिकनाई और तेल काफी जमा था, इसलिए उसने तुरंत आग पकड़ ली. देखते ही देखते लपटें किचन से बाहर तक पहुंच गईं और आग ने ऊपर की मंजिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया. लगातार आग बढ़ने से रेस्टोरेंट में मौजूद सभी ग्राहकों को बाहर निकाल दिया गया, स्टाफ और संचालक भी बाहर आ गए थे. रेस्टोरेंट में पहले फ्लोर पर पार्टी हॉल है और इसके ऊपर रूम बने हुए हैं.

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