नाबालिग ने प्रेमी के साथ मिलकर युवक पर कराया था दुष्कर्म का झूठा मुकदमा, पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी प्रेमी गिरफ्तार
कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया- पुलिस अब इस मामले में प्रेमिका की भूमिका की भी जांच कर रही है.
Published : November 7, 2026 at 7:06 PM IST
कोटा: दुष्कर्म के एक फर्जी मामले का कोटा ग्रामीण पुलिस ने खुलासा किया है. मामले में एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दूसरे युवक को फंसाने की योजना बनाई थी. उसके खिलाफ थाने में दुष्कर्म का झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया था.मामले की जांच में पुलिस को सच्चाई का पता चला. इसके बाद पुलिस ने साजिश रचने वाले प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया. कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बारां जिले के अंता के सोरखंड कला निवासी नीरज केवट है. उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर यह पूरा खेल रचा था. दोनों ने प्रेमिका के पुराने जानकार को फंसाने के लिए दुष्कर्म की झूठी कहानी बनाई थी. पुलिस अब इस मामले में प्रेमिका की भूमिका की भी जांच कर रही है.
यह दर्ज करवाई थी एफआईआर: कोटा जिले के सीमलिया थाने में 30 अक्टूबर को दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था. नाबालिग बालिका ने बताया था कि वह 2 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए एक लड़के के संपर्क में आई थी. उसने उस लड़के की आईडी और मोबाइल नंबर भी पुलिस को दिए थे. बालिका ने बताया- लड़का कोटा शहर में रहने वाला है. 12 अक्टूबर 2026 को स्कूल के बाद मुझे गांव से ले जाकर होटल में खाना खिलाया और प्रेम-मोहब्बत की बातें कीं. फिर 30 अक्टूबर को वह मुझे अपने दोस्तों की कार में लेकर गया. पहले उसने दोस्तों के साथ शराब पी. फिर मेरे साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान दोस्तों ने भी मेरे साथ जबरदस्ती की. बाद में वे गांव छोड़कर चले गए. देर रात घर पहुंचने पर माता-पिता ने पूछा तो मैंने पूरी बात बता दी. इसके बाद परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया.
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नाबालिग से पूछताछ में हुआ मामले का खुलासा: एसपी ने बताया कि जांच में सामने आया कि जिस युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके खिलाफ जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इसके बाद पुलिस को शिकायत देने वाली नाबालिग पर शक हुआ. इस पर उससे पूछताछ की गई. पूछताछ में सामने आया कि पीड़िता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ही यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया था. इस पर पुलिस ने उसके प्रेमी नीरज को गिरफ्तार कर लिया. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी नीरज की कॉल डिटेल चेक की गई. इसमें पता चला कि वह तीन अन्य किशोरियों से भी इसी तरह संपर्क में था. इस बारे में उनके परिजनों को भी जानकारी दे दी गई है. पुलिस ने परिजनों से अपील की है कि वे बच्चों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखें, ताकि बच्चे गलत राह पर न जाएं।
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