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नाबालिग ने प्रेमी के साथ मिलकर युवक पर कराया था दुष्कर्म का झूठा मुकदमा, पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी प्रेमी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी प्रेमी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: दुष्कर्म के एक फर्जी मामले का कोटा ग्रामीण पुलिस ने खुलासा किया है. मामले में एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दूसरे युवक को फंसाने की योजना बनाई थी. उसके खिलाफ थाने में दुष्कर्म का झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया था.मामले की जांच में पुलिस को सच्चाई का पता चला. इसके बाद पुलिस ने साजिश रचने वाले प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया. कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बारां जिले के अंता के सोरखंड कला निवासी नीरज केवट है. उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर यह पूरा खेल रचा था. दोनों ने प्रेमिका के पुराने जानकार को फंसाने के लिए दुष्कर्म की झूठी कहानी बनाई थी. पुलिस अब इस मामले में प्रेमिका की भूमिका की भी जांच कर रही है.