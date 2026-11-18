Kota Crime : हाथों में फ्रैक्चर और चेहरे पर चोट...चुनावी रंजिश में भाजपा नेता को बेहोश होने तक मारा
सुल्तानपुर में चुनावी रंजिश के चलते मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता पर जानलेवा हमला हुआ है.
Published : November 18, 2026 at 6:09 PM IST
कोटा: जिले के सुल्तानपुर में चुनावी रंजिश के चलते मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता पर साथ जानलेवा हमला हुआ है. यह घटनाक्रम भी मंगलवार देर रात 11:00 बजे के आसपास हुई है. इस घटनाक्रम की सूचना मिलने के बाद कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर भी मौके पर पहुंचे थे. दूसरी तरफ भाजपा नेता 48 वर्षीय कृष्ण कुमार शर्मा को गंभीर घायल अवस्था में कोटा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया हुआ है, जहां पर उनका उपचार जारी है.
कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर का कहना है कि घटनाक्रम के समय कृष्ण कुमार शर्मा अपने भौंरा रोड स्थित रेस्टोरेंट से घर की तरफ निकल रहे थे. इस दौरान एक कार में सवार होकर 6 हमलावर पहुंचे थे, जिन्होंने सरिए, लोहे के पाइप, लाठी, डंडे और अन्य हथियारों से कृष्ण कुमार पर हमला कर दिया था. इस घटना के बाद बदमाश फरार हो गए. कृष्ण कुमार के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर बुधवार को मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में एक हमलावर को डिटेन कर लिया है, जबकि शेष नामजद है, जिन्हें भी जल्द पकड़ा जाएगा. मामले का खुलासा भी पुलिस तत्काल करेगी.
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घायल कृष्ण कुमार शर्मा के चचेरे भाई जुगल शर्मा का कहना है कि पहले कृष्ण कुमार की कर के टक्कर मारी थी. जिसके बाद उन्हें लगा की एक्सीडेंट हो गया है. वह बाहर निकले तभी उन पर सरिया और लोहे के पाइप से हमला किया है. यह तो गनीमत रही कि हमारा भाई नरेश शर्मा रात में वॉक करने के लिए उधर की तरफ गया था, जिसने इन्हें घायल अवस्था में देख लिया. इसके बाद तत्काल अस्पताल लेकर गए थे.
भारतीय जनता पार्टी कोटा देहात के जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर का कहना है कि कृष्ण कुमार शर्मा ने सितंबर में पार्षद का सुल्तानपुर नगरपालिका में लड़ा था. हालांकि, वह चुनाव हार गए थे. उन पर चुनावी रंजिश के चलते ही यह हमला हुआ है. पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित किया है. दूसरी तरफ, कृष्ण कुमार शर्मा के दोनों पैर टूट गए हैं. हाथों में भी फ्रैक्चर है. चेहरे पर भी काफी चोट लगी है.
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उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है. उन्हें बेहोशी की हालत में ही बदमाश छोड़कर गए थे. घटना के बाद यह कार के नजदीक बेहोशी की हालत में पड़े थे. फिलहाल, कृष्ण कुमार बोलने की स्थिति में नहीं है. इसके लिए उनके बयान नहीं हुए हैं. उनसे अस्पताल में मिला हूं.