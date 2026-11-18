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Kota Crime : हाथों में फ्रैक्चर और चेहरे पर चोट...चुनावी रंजिश में भाजपा नेता को बेहोश होने तक मारा

सुल्तानपुर थाना और घायल कृष्ण कुमार का फोटो ( ETV Bharat Kota )

कोटा: जिले के सुल्तानपुर में चुनावी रंजिश के चलते मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता पर साथ जानलेवा हमला हुआ है. यह घटनाक्रम भी मंगलवार देर रात 11:00 बजे के आसपास हुई है. इस घटनाक्रम की सूचना मिलने के बाद कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर भी मौके पर पहुंचे थे. दूसरी तरफ भाजपा नेता 48 वर्षीय कृष्ण कुमार शर्मा को गंभीर घायल अवस्था में कोटा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया हुआ है, जहां पर उनका उपचार जारी है.