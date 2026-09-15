कोटा में दो ई-रिक्शा चालकों के बीच खूनी संघर्ष, छाती पर नुकीले हथियार से वार कर एक की हत्या
कोटा के नयापुरा में आपसी विवाद के बाद एक ई-रिक्शा चालक की नुकीले हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई.
Published : September 15, 2026 at 9:17 PM IST
कोटा: शहर के नयापुरा थाना इलाके में एक ई-रिक्शा चालक की मौत का मामला सामने आया है. यह पूरा घटनाक्रम शाम के आसपास का है, जहां दो ई-रिक्शा चालकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. बहस बढ़ने के बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो गया. इसी दौरान एक चालक ने दूसरे पर हथियार से हमला कर दिया. हमले में घायल ई-रिक्शा चालक को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने के कुछ समय बाद उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. वहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया.
FSL और डॉग स्क्वायड ने जुटाए सबूत: घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग एमबीएस अस्पताल पहुंच गए. अस्पताल परिसर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है. पुलिस के आला अधिकारी भी स्थिति को संभालने के लिए मौके पर मौजूद हैं. नयापुरा थाना अधिकारी ने बताया कि मृतक ई-रिक्शा चालक की पहचान मुजाहिद हुसैन अंसारी के रूप में हुई है. मुजाहिद वर्तमान में बारां रोड स्थित शिवनगर में रह रहा था. उस पर दूसरे ई-रिक्शा चालक शराफत द्वारा नुकीले हथियार से हमला किए जाने का आरोप है. थाना अधिकारी ने बताया कि वारदात वाली जगह से FSL टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं. इसके साथ ही एमओबी टीम व डॉग स्क्वायड को भी जांच के लिए बुलाया गया था.
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पुलिस उप अधीक्षक द्वितीय राजेश टेलर ने जानकारी दी कि शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी शराफत के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है. फिलहाल विवाद की मुख्य वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं. दूसरी तरफ, मृतक के भाई का कहना है कि उनके भाई का किसी से कोई विवाद नहीं था. उन्हें परिचितों से सूचना मिली थी कि मुजाहिद पर हमला हुआ है, जब वे अस्पताल पहुंचे, तो वहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई.