Explainer : लाख रुपये कीमत, कोटा डोरिया साड़ी में दक्षिण के सिल्क के साथ पूर्वोत्तर का भी लगेगा एरी सिल्क...
कोटा डोरिया साड़ी में अब पूर्वोत्तर के राज्यों में होने वाला एरी सिल्क भी उपयोग किया जा सकता है. मनीष गौतम की रिपोर्ट...
Published : May 21, 2026 at 6:40 AM IST
कोटा: पूरे विश्व में कोटा डोरिया की साड़ी फेमस है. यह इसलिए भी फेमस है, क्योंकि इसको पहनने वाले लोग भी यूनिक होते हैं. यह साड़ी काफी महंगी होती है. कोटा डोरिया की सबसे सस्ती साड़ी ही 10 हजार रुपये की होती है, जबकि महंगी साड़ी डेढ़ लाख रुपये तक भी मिलती है. महंगी साड़ी में जरी का वर्क होता है. इसमें सोने-चांदी के तारों को जड़ा जाता है.
वर्तमान में कोटा डोरिया की साड़ी के लिए कॉटन कोयंबटूर से मंगवाया जा रहा है, जबकि इसके लिए सिल्क बेंगलुरु से आ रहा है. अब पूर्वोत्तर के राज्यों में होने वाला एरी सिल्क भी इसमें उपयोग किया जा सकता है. यह पूरी तरह से तीन सभ्यताओं का मिलन हो जाएगा. वर्तमान में दक्षिण से आने वाले धागे को हाड़ौती के हस्त शिल्पकार बुनते हैं और उसे एक शानदार फैब्रिक में तैयार कर देते हैं. उसकी कीमत भी लाखों तक पहुंच रही है.
अब इसमें पूर्वोत्तर की सभ्यता का मिलन भी आगे देखा जा रहा है. यह कितना सफल होगा समय बताएगा, लेकिन अगर पूर्वोत्तर के एरी सिल्क को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो एक अच्छा फैब्रिक तैयार हो सकता है. जिससे कि हाड़ौती की कोटा डोरिया साड़ी को एक और पहचान मिल सकती है.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस काम के लिए प्रेरणा बने हैं. उनसे इस संबंध में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के सेक्रेटरी संजय जाजू और फैशन डिजाइनर व बुनकरों के प्रतिनिधिमंडल मुलाकात भी की थी. इस दौरान नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NEHHDC) की प्रतिनिधि मारा कोचो भी शामिल थी. बिरला को फैशन डिजाइनर ने टेक्सटाइल फ्यूजन को लेकर सुझाव दिए थे. जिसके तहत कोटा डोरिया के लिए एरी सिल्क से नया प्रीमियम फैब्रिक तैयार करने की बात कही थी.
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इसको लेकर ओम बिरला ने पहल करते हुए जिला उद्योग केंद्र कोटा और एनईएचएचडीसी के बीच एमओयू करने की बात कही है. एरी सिल्क की खासियत यह भी है कि वह काफी मजबूत, गर्माहट और पर्यावरण के अनुकूल बताया जाता है. वह अपनी चौकड़ीदार बनावट और हल्केपन के लिए अलग ही पहचान रखता है. हालांकि, एरी सिल्क काफी मुलायम होता है, जबकि बेंगलुरु सिल्क थोड़ा हार्ड होता है. यह एक अच्छी शुरुआत तीन सभ्यताओं के मिलन की है, लेकिन ऐसे में हाड़ौती के कोटा डोरिया के करघे में वह कितना फिट हो पाता है, यह समय बताएगा.
हर बुनकर को 6 किलो धागा सब्सिडी पर : नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NHDC) ने कैथून में अपना स्पेसिफिक यार्न वेयर हाउस साल 2024 में खोला है, यहां पर बुनकरों को रेशम और सूत उपलब्ध कराया जाता है. सेंटर के प्रभारी मोहम्मद शफी का कहना है कि बेंगलुरु व कोयंबटूर की रेट पर ही कैथून में बुनकरों को यह धागा उपलब्ध करा दिया जाता है. यहां तक कि 15 फीसदी की रियायत भी मिलती है, जिसे सब्सिडी के रूप में दो से तीन महीने में बुनकर के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए डाला जाता है. वहीं, माल का किसी तरह का कोई किराया बेंगलुरु से कोटा आने का भी बुनकरों से नहीं लिया जाता है, यह सभी बुनकरों को प्रोत्साहन के रूप में सरकारी मदद मिल रही है. बुनकर के लिए नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने लिमिट भी तय कर रखी है, उन्हें 6 किलोग्राम धागा ही उन्हें महीने में मिलेगा.
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कितना काम आएगा, उपयोग से आएगा सामने : कोटा डोरिया हाड़ौती फाउंडेशन के पूर्व चेयरपर्सन और नेशनल अवॉर्डी बुनकर नसरुद्दीन अंसारी का कहना है कि पूर्वोत्तर के राज्यों के एरी सिल्क का कितना उपयोग हो पाएगा, यह तो बाद में तय होगा. क्योंकि वह धागा थोड़ा ज्यादा पतला होता है. दूसरी तरफ उसे करघे में लगाने पर वह टूटता है या नहीं, यह भी उपयोग करने पर ही सामने आ पाएगा. उनका तो यह भी कहना है कि काफी कम मात्रा में सिल्क के धागे का उपयोग होता है, क्योंकि कोटा डोरिया साड़ी में काफी कम धागा लगता है. मेहनत ज्यादा होती है.
पूरे माह में बनने वाली कोटा डोरिया साड़ी में करीब 300 किलो सिल्क का धागा लगता है. यह 20 से 22 लाख रुपये के आसपास का ही होता है. बुनकर भी करीब 20 से 30 प्रतिशत धागा ही एनएचडीसी के वेयरहाउस से लेते हैं, जबकि शेष बुनकर खुले मार्केट से धागा खरीदते हैं. एनएसडीसी पर ऑनलाइन भुगतान तत्काल करना होता है, जबकि खुले मार्केट में बुनकरों को उधार भी मिल जाता है, यह भी इसका कारण है.
कच्चे माल से कई गुना ज्यादा मेहनत, जरी का ज्यादा धागा कम : नसरुद्दीन अंसारी का कहना है कि कोटा डोरिया की साड़ी कैथून और आसपास के इलाके में करीब 4000 बुनकर बना रहे हैं, लेकिन इस साड़ी को बनाने में जहां 15 दिन से लेकर ढाई महीने तक का समय लग जाता है. कोटा डोरिया की साड़ी में 60 फीसदी कॉटन और फीसदी 40 सिल्क का उपयोग किया जाता है. इसके बाद जितना जरी का उपयोग होता है, उतना दोनों ही धागों का कम उपयोग होता है.
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एक साड़ी में कच्चे माल की बात की जाए तो कॉटन का धागा करीब 350 रुपये का 200 से 300 ग्राम उपयोग किया जाता है. इसी तरह से सिल्क का धागा 700 रुपये का लगता है. इसकी मात्रा 70 से 100 ग्राम के बीच रहती है. जबकि साड़ी की डिमांड के अनुसार उसमें जरी लगाई जाती है. इसकी कीमत भी करीब 5 हजार रुपये के प्रति 100 ग्राम के आसपास होती है.
हालांकि, जितनी ज्यादा जरी साड़ी में लगेगी, उससे साड़ी की कीमत बढ़ जाती है. वहीं, उतना धागा कम लगेगा. नसरुद्दीन अंसारी का कहना है कि एक कोटा डोरिया की साड़ी में महज 100 ग्राम के आसपास सिल्क का धागा लगता है, जबकि कॉटन का धागा 200 से 300 ग्राम होता है. यह साड़ी करीब 400 ग्राम वजनी होती है.
हालांकि, जिन साड़ियों में ज्यादा वर्क होता है, उनमें जरी का ज्यादा काम लिया जाता है और जितनी ज्यादा जरी का उपयोग होता है, उतना ही कम धागा लिया जाता है. जरी का उपयोग भी 50 से 250 ग्राम के बीच उपयोग साड़ी में किया जाता है. जरी की शुद्धता जांचने के लिए लिए भी बुनकरों की एक कमेटी बनी हुई है. यह समय समय पर चांदी और सोने से बनी हुई जरी की जांच करती रहती है, इसीलिए कहीं गलत कोई नहीं सामग्री लगा दे. इसलिए भी कमेटी आपात और आकस्मिक चेकिंग करती है.
दूसरी तरफ एक साड़ी की डिजाइन, जाला व ग्राफ बनवाने और धागे पर कलर करवाने में करीब 1500 का खर्चा होता है. शेष बुनकर की मेहनत इसमें लगती है, प्रत्येक साड़ी पर 500 रुपये रोज के अनुसार बुनकर की मेहनत हो जाती है. ज्यादातर मेहनत बुनकरों की होती है. जो साड़ी जल्दी बन जाती है, उसमें वर्क और डिजाइन कम होती है. ज्यादा समय वाली साड़ी में डिजाइन और वर्क ज्यादा होता है. इसलिए उनकी लागत भी ज्यादा होती है.
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बुनने से पहले भी लगती है मेहनत : कोटा डोरिया साड़ी के अधिकांश बुनकर दूसरे के लिए काम करते हैं, ऐसे में उन्हें धागा और कच्चा माल मास्टर बुनकर की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है. बुनकर अख्तर हुसैन का कहना है कि जैसे बिम्ब भरने, धागे को रंगने, जाला बांधने, ग्राफ और डिजाइन बनाने वाला अलग व्यक्ति होता है. इसके बाद बुनकर का काम शुरू होता है. केवल उनका काम बुनाई करने का है. सुबह से वह इस काम में जुट जाते हैं. पूरा परिवार इसमें काम में करता है. कभी-कभी जल्दी तैयार साड़ी करने के लिए दो से तीन लोग भी एक साथ करघे पर बैठते हैं.
बुनकर अफरोज बानो कहती है कि इसमें टाइम दिन के 6 से 8 घंटे लगते हैं. पूरे सुबह से खाना खा कर बैठ जाते हैं, पूरा दिन लग जाता है. रात में फिर अपनी मर्जी तक काम करते है. जितना ज्यादा काम करेंगे, उतना ही हमारा काम पहले पूरा होगा. उतना ही हमें मजदूरी व मेहनताना मिलेगी. हम जल्दी करते हैं कि तो जल्दी साड़ी पूरी बन जाती है. अन्य बुनकर फातिमा का कहना है कि हम दोनों मां बेटी काम करते हैं, मेरे उठने पर बेटी बैठ जाती है. हम दोनों साथ भी काम करते हैं. हम बड़े बुनकर के लिए काम करते हैं, खुद का माल नहीं खरीदते हैं और जितनी हमारी मेहनत है, उतना पैसा हमें मिलता है. यह पूरा काम मेहनत का है. इसमें काफी मेहनत लगती है.
सबसे ज्यादा दक्षिण में डिमांड, महंगा गिफ्ट भी : कोटा डोरिया की साड़ी को मेट्रो सिटीज से ही ज्यादा डिमांड मिल रही है. वहां पर रहने वाले लोग इसे आसानी से अफोर्ड कर पाते हैं. इतनी महंगी साड़ी को पहनना और अफोर्ड करना भी मेट्रो सिटीज में ही पॉसिबल है. इसीलिए जिन लोगों की आमदनी लाखों रुपए में होती है, वह ही इन साड़ियों को अफोर्ड कर पाते हैं या फिर गिफ्ट में इन साड़ियों को दिया जाता है. इसे महंगा गिफ्ट माना जाता है. दूसरी तरफ साड़ी को वर्तमान में ज्यादातर दक्षिण के राज्यों में ही पहना जाता है, वहां पर पहनावा आज भी साड़ी ही ज्यादा माना जाता है.
यह बना हुआ है साड़ी को बेचने का सिस्टम :
- बड़े डिजाइनर बड़े शोरूम से जुड़े हुए रहते हैं और उनकी डिमांड पर ही यहां पर अधिकांश बुनकर साड़ी तैयार करते हैं. महंगी साड़ियां तो खास तौर पर उन्हीं के डिमांड पर ही तैयार होती है, क्योंकि अगर एक बार किसी बुनकर ने महंगी साड़ी स्वतः अपनी डिजाइन से तैयार कर ली, उसको बेचने में समय लग जाता है तो बुनकर के लिए काफी महंगा सौदा यह रहता है.
- केंद्र और राज्य सरकार कोटा डोरिया को प्रोत्साहन देती है. इसके नेशनल और स्टेट अवार्डी बुनकर को बड़े एग्जीबिशन में निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध करवाई जाती है. यहां तक कि बुनकरों को आने-जाने का ट्रैवल एलाउंस भी दिया जाता है. जिससे उन्हें बड़ी एग्जीबिशन में ऑर्डर्स मिलते हैं. इन ऑर्डर्स को बुनकर स्वयं पूरा कर भी नहीं सकते हैं. इसीलिए वह दूसरे लोगों के जरिए भी से काम करवाते हैं और इससे छोटे बुनकरों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है.
- भारत सरकार के उपक्रम विवर्स सर्विस सेंटर (डब्ल्यूएसी) और राजस्थान सरकार के भी उपक्रम मदद करते हैं.
- ऑनलाइन भी कोटा डोरिया की साड़ी बिक रही है. हालांकि, ऑनलाइन में फ्रॉड की आशंका होती है. इसके चलते काम बड़े बुनकर को शोरूम के जरिए ऑर्डर मिलते हैं.
- राजस्थान का पहला जीआई टैग कोटा डोरिया को साल 2005 में मिल गया था. इस जीआई टैग के साथ लोगो भी रजिस्ट्रेशन की एक्ट के तहत हो रखा है. इसीलिए इसकी कॉपी करना भी लोग मुनासिब नहीं समझते हैं. हर कोटा डोरिया की साड़ी पर लोगो का निशान होता है. इसीलिए उसकी कॉपी करना भी मुश्किल है. असली व नकली की पहचान भी आसानी हो जाती है.
- कोटा डोरिया साड़ी को बचाने और नकली प्रोडक्ट से ग्राहकों को दूर रखने के लिए काफी प्रचार प्रसार किया है. भारत सरकार और राज्य सरकार ने इसके लिए काफी काम किया है.
- बड़े नेशनल और इंटरनेशनल डिजाइनर ने भी इसमें मदद की है. कई एनजीओ भी इसमें आगे आए हैं. इसलिए कोटा डोरियों की साड़ी विश्व में प्रसिद्ध है.
- कैथून में 200 के आसपास बुनकर ऐसे हैं जो अपना स्वयं कोटा डोरिया की साड़ी को तैयार करके रखते हैं. जब भी कोई व्यक्ति ने परचेस करने आता है तो उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाती है. यह लोग दूसरे लोगों को भी डिजाइन लाकर देते हैं, साथ ही उनसे भी साड़ी को बनवाकर तैयार रखते हैं.