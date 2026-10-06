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रेलवे की दिवाली सौगात: कोटा होकर चलेंगी दो बाय-वीकली स्पेशल ट्रेनें, जानें शेड्यूल

दिवाली पर चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन ( ETV Bharat Kota )

कोटा: दिवाली के अवसर पर रेलवे स्पेशल ट्रेन के जरिए यात्रियों को कंफर्म टिकट देने की कोशिश कर रहा है. इसी के चलते दो बाय वीकली स्पेशल ट्रेन रेलवे ने शुरू की हैं. एक ट्रेन खजुराहो से उदयपुर सिटी के बीच सवाई माधोपुर, केशोरायपाटन और बूंदी होकर चलेगी, जबकि दूसरी ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से खड़की के बीच चलेगी. यह कोटा होकर गुजरेगी और पुणे का सफर आसान करेगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 01483 खड़की-हजरत निजामुद्दीन बाय वीकली सुपरफास्ट एसी स्पेशल 6 अक्टूबर से 20 नवंबर तक मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 01484 हजरत निजामुद्दीन-खड़की बाय वीकली सुपरफास्ट एसी स्पेशल 7 अक्टूबर से 21 नवंबर तक हर बुधवार और शनिवार को चलेगी. दोनों तरफ से ट्रेन 14-14 फेरे करेगी. खड़की से चलने वाली ट्रेन शाम 5.30 बजे रवाना होगी. उसके बाद अगले दिन दोपहर 12.10 बजे कोटा और शाम 6.10 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंच जाएगी. पढ़ें: ​दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर घर जाना हुआ आसान, कोटा होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, चेक करें पूरा शेड्यूल हजरत निजामुद्दीन से चलने वाली ट्रेन रात 10.10 बजे रवाना होगी. इसके बाद यह अगले दिन तड़के 5.25 बजे कोटा और रात 10.15 बजे खड़की पहुंच जाएगी. ट्रेन आते और जाते समय लोनावला, कल्याण, भिवंडी रोड, कमान रोड, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, मथुरा और पलवल पर स्टॉपेज करेगी. ट्रेन में थर्ड एसी और सेकंड एसी के कोच हैं. वर्तमान में दोनों तरफ से बुकिंग शुरू है और कंफर्म टिकट भी मिल रहे हैं.