रेलवे की दिवाली सौगात: कोटा होकर चलेंगी दो बाय-वीकली स्पेशल ट्रेनें, जानें शेड्यूल
एक ट्रेन खजुराहो से उदयपुर सिटी के बीच केशोरायपाटन और बूंदी होकर चलेगी, दूसरी हजरत निजामुद्दीन से खिड़की के बीच चलेगी.
Published : October 6, 2026 at 9:44 AM IST
कोटा: दिवाली के अवसर पर रेलवे स्पेशल ट्रेन के जरिए यात्रियों को कंफर्म टिकट देने की कोशिश कर रहा है. इसी के चलते दो बाय वीकली स्पेशल ट्रेन रेलवे ने शुरू की हैं. एक ट्रेन खजुराहो से उदयपुर सिटी के बीच सवाई माधोपुर, केशोरायपाटन और बूंदी होकर चलेगी, जबकि दूसरी ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से खड़की के बीच चलेगी. यह कोटा होकर गुजरेगी और पुणे का सफर आसान करेगी.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 01483 खड़की-हजरत निजामुद्दीन बाय वीकली सुपरफास्ट एसी स्पेशल 6 अक्टूबर से 20 नवंबर तक मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 01484 हजरत निजामुद्दीन-खड़की बाय वीकली सुपरफास्ट एसी स्पेशल 7 अक्टूबर से 21 नवंबर तक हर बुधवार और शनिवार को चलेगी. दोनों तरफ से ट्रेन 14-14 फेरे करेगी. खड़की से चलने वाली ट्रेन शाम 5.30 बजे रवाना होगी. उसके बाद अगले दिन दोपहर 12.10 बजे कोटा और शाम 6.10 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंच जाएगी.
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हजरत निजामुद्दीन से चलने वाली ट्रेन रात 10.10 बजे रवाना होगी. इसके बाद यह अगले दिन तड़के 5.25 बजे कोटा और रात 10.15 बजे खड़की पहुंच जाएगी. ट्रेन आते और जाते समय लोनावला, कल्याण, भिवंडी रोड, कमान रोड, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, मथुरा और पलवल पर स्टॉपेज करेगी. ट्रेन में थर्ड एसी और सेकंड एसी के कोच हैं. वर्तमान में दोनों तरफ से बुकिंग शुरू है और कंफर्म टिकट भी मिल रहे हैं.
केशोरायपाटन व बूंदी होकर गुजरेगी, कोटा नहीं आएगी: ट्रेन नंबर 04141 खजुराहो-उदयपुर सिटी बाय वीकली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन सोमवार और गुरुवार को खजुराहो से रवाना होगी. यह 8 अक्टूबर से 19 नवंबर तक 13 ट्रिप करेगी. इसमें रात 8.00 बजे खजुराहो से चलकर अगले दिन 10.15 बजे सवाई माधोपुर और दोपहर 12.45 बजे बूंदी पहुंचेगी. इसके बाद शाम 5.50 बजे यह उदयपुर पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन नंबर 04142 उदयपुर सिटी-खजुराहो बाय वीकली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी. ट्रेन 9 अक्टूबर से 20 नवंबर तक 13 फेरे करेगी. जिसके तहत ट्रेन उदयपुर सिटी से रात 10.00 बजे रवाना होगी. रात में 2.50 बजे बूंदी और अगले दिन सुबह 5.15 बजे सवाई माधोपुर पहुंचेगी. उसके बाद रात 8.45 बजे खजुराहो पहुंच जाएगी. ट्रेन में स्लीपर और सेकंड एसी के कोच लगाए जाएंगे.
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दोनों तरफ से रिजर्वेशन खोल दिया गया है. कंफर्म टिकट मिल रहे हैं. यह ट्रेन केशोरायपाटन से बूंदी की तरफ होकर जाएगी, कोटा यह नहीं आएगी. दरियागंज, छतरपुर, खड़गपुर, टीकमगढ़, झांसी, ग्वालियर, धौलपुर, आगरा कैंट, बयाना, श्री महावीर जी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, केशोरायपाटन, बूंदी, चंदेरिया, कपासन, मावली व राणा प्रताप नगर रुकेगी.