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Raksha Bandhan Special Train: कोटा से दिल्ली, जबलपुर और मथुरा के लिए चलेंगी रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेनें

कोटा : राखी के अवसर पर ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ देखने को मिल सकती है. अभी से ट्रेनों में नो रूम और लंबी वेटिंग सामने आ रही है. इसी से निजात दिलाने के लिए कोटा रेल मंडल ने 6 रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर दी है. ये ट्रेनें कोटा से दिल्ली, जबलपुर और मथुरा के बीच में संचालित की जाएगी. इसमें करीब एक दर्जन से ज्यादा बड़े स्टेशनों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ रही है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि कोटा से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ रहती है. इसी को देखते हुए कोटा से हजरत निजामुद्दीन के बीच रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन आने व जाने के लिए चलाई जा रही है. इसी तरह से सोगरिया से जबलपुर और मथुरा के बीच भी रक्षाबंधन स्पेशल आने और जाने के लिए चलाई है. इनमें कोटा हजरत निजामुद्दीन और सोगरिया जबलपुर ट्रेन में रिजर्वेशन कोच भी लगाए गए हैं. जिनके लिए रिजर्वेशन भी जल्द शुरू होगा, जबकि सोगरिया से मथुरा के बीच चल रही ट्रेन पूरी तरह से अनरिजर्व्ड ट्रेन है.

कोटा स्टेशन (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

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1. ट्रेन नंबर 09806 सोगरिया: जबलपुर रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन 21, 23, 25 व 27 को चलेगी. इस ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी सहित 14 कोच इसमें लगाए जाएंगे.