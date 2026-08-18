Raksha Bandhan Special Train: कोटा से दिल्ली, जबलपुर और मथुरा के लिए चलेंगी रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेनें
रक्षाबंधन पर ट्रेनों में भारी भीड़ और लंबी वेटिंग से राहत देने के लिए कोटा रेल मंडल 6 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा.
Published : August 18, 2026 at 11:39 AM IST
कोटा : राखी के अवसर पर ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ देखने को मिल सकती है. अभी से ट्रेनों में नो रूम और लंबी वेटिंग सामने आ रही है. इसी से निजात दिलाने के लिए कोटा रेल मंडल ने 6 रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर दी है. ये ट्रेनें कोटा से दिल्ली, जबलपुर और मथुरा के बीच में संचालित की जाएगी. इसमें करीब एक दर्जन से ज्यादा बड़े स्टेशनों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ रही है.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि कोटा से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ रहती है. इसी को देखते हुए कोटा से हजरत निजामुद्दीन के बीच रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन आने व जाने के लिए चलाई जा रही है. इसी तरह से सोगरिया से जबलपुर और मथुरा के बीच भी रक्षाबंधन स्पेशल आने और जाने के लिए चलाई है. इनमें कोटा हजरत निजामुद्दीन और सोगरिया जबलपुर ट्रेन में रिजर्वेशन कोच भी लगाए गए हैं. जिनके लिए रिजर्वेशन भी जल्द शुरू होगा, जबकि सोगरिया से मथुरा के बीच चल रही ट्रेन पूरी तरह से अनरिजर्व्ड ट्रेन है.
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1. ट्रेन नंबर 09806 सोगरिया: जबलपुर रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन 21, 23, 25 व 27 को चलेगी. इस ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी सहित 14 कोच इसमें लगाए जाएंगे.
|स्टेशन
|समय
|सोगरिया
|शाम 6:35 बजे
|अंता
|शाम 7:05 बजे
|बारां
|शाम 7:25 बजे
|अटरू
|शाम 7:48 बजे
|सालपुरा
|रात 8:03 बजे
|छबड़ा गुगोर
|रात 8:22 बजे
|रूठियाई
|रात 9:18 बजे
|गुना
|रात 9:50 बजे
|अशोकनगर
|रात 10:40 बजे
|बीना मालखेड़ी
|रात 12:20 बजे
|सागर
|रात 1:20 बजे
|दमोह
|सुबह 3:00 बजे
|कटनी मुड़वारा
|सुबह 5:00 बजे
|सिहोरा रोड
|सुबह 6:05 बजे
|जबलपुर
|सुबह 6:55 बजे
2. ट्रेन नंबर 09805 जबलपुर-सोगरिया रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन : 22, 24, 26 व 28 को चलेगी। इस ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी सहित 14 कोच इसमें लगाए जाएंगे.
- जबलपुर - सुबह 9:10 बजे
- सिहोरा रोड - सुबह 9:40 बजे
- कटनी मुड़वारा - सुबह 11:10 बजे
- दमोह - दोपहर 12:50 बजे
- सागर - दोपहर 2:10 बजे
- बीना मालखेड़ी - दोपहर 3:30 बजे
- अशोकनगर - शाम 5:15 बजे
- गुना - शाम 6:40 बजे
- रूठियाई - शाम 7:30 बजे
- छबड़ा गुगोर - रात 8:00 बजे
- सालपुरा - रात 8:15 बजे
- अटरू - रात 8:30 बजे
- बारां - रात 8:53 बजे
- अंता - रात 9:13 बजे
- सोगरिया - रात 10:30
3. ट्रेन नंबर 02921 सोगरिया- मथुरा रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन : 24 से 30 अगस्त तक रोज चलेगी। यह ट्रेन पूरी तरह से अनरिजर्व्ड है। ट्रेन में जनरल का टिकट लेकर यात्री इसमें सवार हो सकेंगे.
- सोगरिया - सुबह 8:30 बजे
- इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी - सुबह 9:28 बजे
- सवाई माधोपुर - सुबह 10:00 बजे
- गंगापुर सिटी - सुबह 10:45 बजे
- श्री महावीरजी - सुबह 11:13 बजे
- हिंडौन सिटी - सुबह 11:28 बजे
- बयाना - सुबह 11:48 बजे
- भरतपुर - दोपहर 12:18 बजे
- मथुरा - दोपहर 2:10 बजे पहुंचेगी
4. ट्रेन नंबर 02922 मथुरा-सोगरिया रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन : 24 से 30 अगस्त तक रोज चलेगी. यह ट्रेन पूरी तरह से अनरिजर्व्ड है. ट्रेन में जनरल का टिकट लेकर यात्री इसमें सवार हो सकेंगे.
- मथुरा - दोपहर 3:30 बजे
- भरतपुर - शाम 4:00 बजे
- बयाना - शाम 4:33 बजे
- हिंडौन सिटी - शाम 4:58 बजे
- श्री महावीरजी - शाम 5:10 बजे
- गंगापुर सिटी - शाम 5:35 बजे
- सवाई माधोपुर - शाम 6:23 बजे
- इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी - शाम 6:50 बजे
- सोगरिया - रात 9:20 बजे
5. ट्रेन नंबर 09803 कोटा-हजरत निजामुद्दीन रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन : 22, 24 व 26 को चलेगी. इस ट्रेन में थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एक और स्लीपर सहित 22 कोच भी लगाए जाएंगे.
- कोटा - रात 10:15 बजे
- इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी - रात 11:05 बजे
- सवाई माधोपुर - रात 11:48 बजे
- गंगापुर सिटी - रात 12:35 बजे
- श्री महावीरजी - रात 1:05 बजे
- हिंडौन सिटी - रात 1:18 बजे
- बयाना - रात 1:40 बजे
- भरतपुर - रात 2:18 बजे
- मथुरा - सुबह 4:20 बजे
- हजरत निजामुद्दीन - सुबह 7:00 बजे
6. ट्रेन नंबर 09804 हजरत निजामुद्दीन-कोटा रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन : 23, 25 व 27 को चलेगी. इस ट्रेन में थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एक और स्लीपर सहित 22 कोच भी लगाए जाएंगे.
- हजरत निजामुद्दीन - सुबह 9:00 बजे
- मथुरा - दोपहर 12:30 बजे
- भरतपुर - दोपहर 1:23 बजे
- बयाना - दोपहर 2:20 बजे
- हिंडौन सिटी - दोपहर 2:55 बजे
- श्री महावीरजी - दोपहर 3:10 बजे
- गंगापुर सिटी - शाम 3:55 बजे
- सवाई माधोपुर - शाम 5:28 बजे
- इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी - शाम 5:53 बजे
- कोटा - शाम 7:35 बजे
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