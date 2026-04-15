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RTGS में एक अंक की गलती पड़ी भारी: बैंक को 5 लाख रुपए ब्याज व हर्जाना सहित लौटाने के आदेश

जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा कि एसबीआई जिस व्यक्ति के खाते में राशि गई है, उससे 5 लाख रुपए वसूलने के लिए स्वतंत्र है.

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जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 2:19 PM IST

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कोटा: जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग ने परिवादी को 5 लाख रुपए ब्याज सहित वापस दिलाने का आदेश पारित किया है. साथ ही आयोग में परिवाद पेश करने के समय से 9 प्रतिशत ब्याज, हर्जाना एवं परिवाद व्यय की राशि भी देने का निर्देश दिया है.

अधिवक्ता विवेक नंदवाना ने बताया कि परिवादी सुनील जैन पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हैं. उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की रामपुरा शाखा के अपने बचत खाते से एसबीआई राजभवन रोड स्थित शाखा के चालू खाते में 5 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर किए थे, लेकिन आरटीजीएस फॉर्म भरते समय उन्होंने गलत खाता नंबर लिख दिया. उनका खाता नंबर 11 अंकों का था, जबकि उन्होंने 12 अंक लिख दिए.

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इस गलती के बावजूद बैंक ने लिखे गलत खाता नंबर से एक अंक हटाकर पैसा आरटीजीएस कर दिया. यह राशि बाड़मेर निवासी एक व्यक्ति के खाते में चली गई. अधिवक्ता ने बताया कि बैंक ने न तो खाता नंबर की पुष्टि की और न ही सुनील जैन से इस बारे में पूछा. खाताधारक के नाम का मिलान भी नहीं किया गया. परिवादी ने राशि वापसी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा में कई बार चक्कर लगाए और शिकायत की, लेकिन बैंक ने कोई सुनवाई नहीं की. यह राशि 14 अक्टूबर 2019 को ट्रांसफर की गई थी. इसके बाद अप्रैल 2022 में आयोग में परिवाद दायर किया गया.

आयोग के अध्यक्ष अनुराग गौतम और सदस्य सरनाम सिंह ने 9 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए माना कि एसबीआई ने परिवादी की गलती के बावजूद बिना पुष्टि के लेन-देन कर दिया. सूचना मिलने के बाद भी जिस व्यक्ति के खाते में राशि गई, उससे वसूली नहीं की गई. आयोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 5 लाख रुपए परिवादी को लौटाने के आदेश दिए हैं. यह राशि 8 अप्रैल 2022 से 9 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा, एसबीआई को मानसिक एवं शारीरिक संताप के लिए 25 हजार रुपए और परिवाद व्यय के 10 हजार रुपए भी देने होंगे. आदेश में यह भी कहा गया है कि एसबीआई जिस व्यक्ति के खाते में राशि गई है, उससे 5 लाख रुपए वसूलने के लिए स्वतंत्र है.

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