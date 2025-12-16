ETV Bharat / state

कोटा से धरनावदा स्टेट हाईवे बन सकता है एनएच, PWD बना रही ट्रैफिक कैलकुलेशन के आधार पर प्रस्ताव

अधिकारियों का कहना है कि इस स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे बनाने के लिए जरूरी ट्रैफिक लोड अच्छा है.

Kota to Dharnawada State Highway
कोटा से धरनावदा स्टेट हाईवे (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 16, 2025 at 4:33 PM IST

4 Min Read
कोटा: कोटा से बारां जिले के कवाई और छबड़ा होते हुए मध्य प्रदेश के धरनावदा जा रहे स्टेट हाईवे 51 को एक बार फिर नेशनल हाईवे बनाने की मांग उठी है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इसका प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है. सार्वजनिक निर्माण विभाग के नेशनल हाईवे खंड के अधिशासी अभियंता बारां कमल राम मीणा का कहना है कि राज्य सरकार ने कोटा से धरनावदा स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में तब्दील करने के लिए प्रस्ताव मांगा है. ऐसे में इसकी पूरी प्रक्रिया कर प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा. उनका कहना है कि एक बार पहले भी इसकी मांग उठी थी, जिसका प्रस्ताव कोटा सार्वजनिक निर्माण विभाग के एनएच डिवीजन ने भेजा था.

बारां जिले के छबड़ा पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता नरेंद्र सिंह के मुताबिक कोटा से धरनावद तक यह 175 किलोमीटर लंबी सड़क है. वर्तमान में स्टेट हाईवे होने से यह 7 मीटर चौड़ी सड़क है. इस पर ट्रैफिक भी काफी अच्छा रहता है. इसके अलावा इस एरिया में तीन कोल आधारित पावर प्लांट हैं. जिनमें छबड़ा में दो बड़े पावर प्लांट और कवाई में एक निजी कंपनी का पावर प्लांट है. नेशनल हाईवे बनने पर सड़क 10 मीटर की हो जाएगी और यहां से गुजर रहे वाहनों को भी सुविधा मिलेगी.

कोटा-धरनावदा स्टेट हाईवे को एनएच में अपग्रेड की मांग (ETV Bharat Kota)

कोटा से छबड़ा की दूरी 135 किमी: नेशनल हाईवे बनने के बाद कोटा के कैथून, सांगोद, बपावर, कवाई, छबड़ा से मध्य प्रदेश बॉर्डर (पार्वती नदी) तक सड़क बनाई जाएगी. इसके बाद मध्य प्रदेश प्रशासन की ओर से धरनावदा तक सड़क बनी हुई है. एक्सईएन कमल राम मीणा का कहना है कि वर्तमान में बारां होकर छबड़ा जाने वाले रास्ते की दूरी 150 किलोमीटर है. जबकि स्टेट हाईवे 51 से कोटा से छबड़ा की दूरी 135 किमी है. सीधे रास्ते से छबड़ा, छीपाबड़ौद, कवाई, बपावर, सांगोद व कैथून की लाखों की आबादी को फायदा होगा. इससे जुड़े गांव व अन्य कस्बों को भी इसका लाभ मिलेगा.

NH बनाने के लिए है पर्याप्त ट्रैफिक लोड: एक्सईएन नरेंद्र सिंह का कहना है कि ट्रैफिक लोड भी स्टेट हाईवे पर अच्छा है. इस पर की गई गणना में 8 हजार सीपीयू ट्रैफिक लोड आया है. नरेंद्र सिंह का कहना है कि सीपीयू के आधार पर ट्रैफिक लोड लिया जाता है. इसमें बड़े व्हीकल का ज्यादा और छोटे व्हीकल के कम अंक मिलते हैं. इस तरह छोटे और बड़े व्हीकल मिलाकर सबका कंपाइल सीपीयू लोड 8000 के आसपास आया है. उनका यह भी कहना है कि 6500 से ज्यादा सीपीयू वाले सड़कों को नेशनल हाईवे घोषित किया जा सकता है.

एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ जाएगा: वर्तमान में छबड़ा और कवाई थर्मल प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश से भरे हुए बड़े-बड़े डंपर और ट्रक का ट्रैफिक बारां और फिर कोटा की तरफ जाता है. इनमें से अधिकांश व्हीकल इस स्टेट हाईवे 51 पर होकर गुजरते हैं. जिससे यातायात का काफी दबाव रहता है. इसलिए यह भी जब नेशनल हाईवे बन जाएगा, तब अन्य वाहन चालकों को भी सुविधा होगी. इसके अलावा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे से भी इसका सीधा जुड़ाव हो जाएगा. साथ ही मध्य प्रदेश जाने वाले वाहनों को भी सीधा रास्ता मिल सकता है.

