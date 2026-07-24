ETV Bharat / state

Kota Crime : युवक की हत्या मामले में दो नाबालिकों को 10-10 साल का कारावास, बालिग मानते हुए चले ट्रायल में सुनाई सजा

कोटा जिला एवं सत्र न्यायालय ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: राजस्थान कोटा में साल 2024 में हुए एक युवक की नृशंस की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 20 महीने बाद फैसला सुनाते हुए दो नाबालिग आरोपियों को दंडित किया है. दोनों को 10 साल की सजा सुनाई है. इस मामले में चाकू से वार कर दो नाबालिगों ने हत्या की थी, जिसमें शहर के आरके पुरम थाना इलाके में एक 21 वर्षीय युवक की मौत हुई थी. इस मामले में किशोर न्याय बोर्ड और न्यायालय ने दोनों नाबालिग आरोपियों को ट्रायल बालिग की तरह चलाया था, जिसके बाद ही इस मामले में कार्रवाई न्यायालय में चल रही थी. कोटा के लोक अभियोजक मनोज पुरी ने बताया कि 14 नवंबर 2024 को शादी समारोह के दौरान अरुण मेहरा को दो लड़के बैठा कर ले गए थे. बाद में इन्होंने नया गांव इलाके में खाली भूखंड के नजदीक अरुण पर हमला कर दिया था और उसे अधमरा छोड़कर रवाना हो गए थे. पढ़ें : WEDDING IN MONDOR OPEN JAIL : उम्रकैद काट रहे मूलाराम और सीमा कल रचाएंगे ब्याह, सहेली के पिता करेंगे कन्यादान