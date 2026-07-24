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Kota Crime : युवक की हत्या मामले में दो नाबालिकों को 10-10 साल का कारावास, बालिग मानते हुए चले ट्रायल में सुनाई सजा

युवक की नृशंस की हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 20 महीने बाद फैसला सुनाते हुए दो नाबालिग आरोपियों को दंडित किया है.

Kota District Court
कोटा जिला एवं सत्र न्यायालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 24, 2026 at 6:11 PM IST

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कोटा: राजस्थान कोटा में साल 2024 में हुए एक युवक की नृशंस की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 20 महीने बाद फैसला सुनाते हुए दो नाबालिग आरोपियों को दंडित किया है. दोनों को 10 साल की सजा सुनाई है. इस मामले में चाकू से वार कर दो नाबालिगों ने हत्या की थी, जिसमें शहर के आरके पुरम थाना इलाके में एक 21 वर्षीय युवक की मौत हुई थी.

इस मामले में किशोर न्याय बोर्ड और न्यायालय ने दोनों नाबालिग आरोपियों को ट्रायल बालिग की तरह चलाया था, जिसके बाद ही इस मामले में कार्रवाई न्यायालय में चल रही थी. कोटा के लोक अभियोजक मनोज पुरी ने बताया कि 14 नवंबर 2024 को शादी समारोह के दौरान अरुण मेहरा को दो लड़के बैठा कर ले गए थे. बाद में इन्होंने नया गांव इलाके में खाली भूखंड के नजदीक अरुण पर हमला कर दिया था और उसे अधमरा छोड़कर रवाना हो गए थे.

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इस मामले में अरुण को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी. अरुण के पिता अशोक कुमार की रिपोर्ट पर आरके पुरम थाना पुलिस ने दो लड़कों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया था. जांच में दोनों लड़के नाबालिग निकले थे, जिसके बाद उन्हें निरुद्ध किया गया था. दोनों लड़कों को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया था. इस मामले में पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड में चालान पेश किया था. हालांकि, इस मामले में न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर बालिक आरोपी की तरह ही करवाई करने के निर्देश दिए थे.

इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएन व्यास ने फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को 10-10 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इस मामले में एक आरोपी को अवैध हथियार रखने के जुर्म में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास और 500 रुपए अतिरिक्त जुर्माना लगाया है. ये दोनों सजा साथ में ही चलेगी. दूसरी तरफ 21 वर्ष की आयु तक इन्हें बाल सुधार गृह में रखा जाएगा. इसके बाद से सजा के लिए न्यायालय को सूचित कर उन्हें नियमित जेल में भेजा जाएगा.

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10 YEARS OF IMPRISONMENT
TWO MINORS SENTENCED
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