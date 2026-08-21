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Kota Crime : हत्या करने के बाद गर्लफ्रेंड के यहां जाकर छुप गया था, पुलिस ने 500 किलोमीटर पीछा कर पकड़े आरोपी

रामगंजमंडी हत्याकांड का खुलासा. पुलिस ने रामगंजमंडी से 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा जाकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Ramganj Mandi Murder Case
पुलिस गिरफ्त में दोनों बापर्दा आरोपी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2026 at 5:27 PM IST

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कोटा: राजस्थान में कोटा ग्रामीण पुलिस ने हत्या के एक मामले का शुक्रवार को खुलासा किया है. इस मामले में पुलिस ने रामगंजमंडी से 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा जाकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक हत्यारा अपनी गर्लफ्रेंड के यहां पर छुपा हुआ था, जहां पर उसने अपने साथी को भी आसरा दे दिया था. मुकदमा दर्ज होने के 10 दिन बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जबकि शेष तीन आरोपी अभी फरार हैं. इन आरोपियों ने शराब ठेके के बाहर हुए विवाद में पीट-पीटकर एक युवक को अधमरा कर दिया था, जिसने अस्पताल में 5 दिन उपचार के बाद दम तोड़ दिया था.

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि शराब ठेके के बाहर लड़ाई झगड़ा 9 अगस्त को हुआ था. इस मामले में 12 अगस्त को शिकायत मिलने के बाद जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें फरियादी प्रेमचंद भील ने बताया कि बनवारी और मेरे ताऊ के बेटे दुर्गा लाल भील के साथ शराब पार्टी के लिए अमरपुरा चौराहा स्थित ठेके पर गए थे, जहां पर हमारी अन्य कुछ युवकों से बहस हो गई थी.

इसके बाद हम वहां से निकल गए थे, लेकिन बहस करने वाले युवकों ने हमें रामगंजमंडी फैक्ट्री के बाहर रोक लिया. उन्होंने अन्य लोगों को भी बुला लिया, तब हमने तत्काल बनवारी को कहा कि बाइक ले जाकर फैक्ट्री से अन्य लोगों को लेकर आए. तब तक यह युवक हमारे साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगे. मैं और दुर्गा लाल बचने के लिए अलग-अलग भाग गए. हम लोग जंगल की तरफ चले गए थे. बाद में दुर्गा लाल हमें अमरपुरा चौराहे से कुंभकोट जाने वाले रास्ते पर अचेत अवस्था में मिला था, जिसे पहले रामगंज मंडी अस्पताल ले जाया गया, जहां से झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के एसआरजी अस्पताल में रेफर कर दिया.

पढ़ें : जयपुर में ऑनलाइन सट्टेबाजी गैंग का भंडाफोड़, दो शातिर गिरफ्तार, तीन डायरी में मिला करोड़ों का हिसाब

इस मामले पर पुलिस ने जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन उपचार के दौरान 13 अगस्त को दुर्गा लाल की मौत हो गई थी. इस मामले में हत्या की धाराएं बाद में जोड़ दी गई. साथ ही आरोपियों की पड़ताल की जा रही थी. घटनाक्रम में आरोपियों को पीड़ित पक्ष नहीं जानता था. ऐसे में सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया. इसके साथ ही तकनीकी अनुसंधान में मोबाइल लोकेशन भी ट्रैस की गई, जिसके बाद इस मामले में पांच आरोपियों को आईडेंटिफाई किया गया. जिनमें से अमरपुरा निवासी पवन मेघवाल और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रामगंज मंडी निवासी राजेश केवट उर्फ राजू के रिश्तेदारों और अन्य लोगों से बातचीत की गई.

मुखबिर तंत्र के अनुसार पता चला कि यह लोग उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हैं, जहां पर जाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों ने पवन मेघवाल की गर्लफ्रेंड के यहां पर पनाह ली हुई थी. अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है, अन्य आरोपियों में राजू का दो भाई शुभम केवट व अजय केवट और अक्षय उर्फ कालू मेघवाल की तलाश की जा रही है. आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा. गिरफ्तार पवन और राजेश उर्फ राजू को बापर्दा गिरफ्तार किया है. इनकी शिनाख्त परेड भी कराई जाएगी.

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500 किलोमीटर पीछा कर पकड़ा
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