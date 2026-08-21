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Kota Crime : हत्या करने के बाद गर्लफ्रेंड के यहां जाकर छुप गया था, पुलिस ने 500 किलोमीटर पीछा कर पकड़े आरोपी

कोटा: राजस्थान में कोटा ग्रामीण पुलिस ने हत्या के एक मामले का शुक्रवार को खुलासा किया है. इस मामले में पुलिस ने रामगंजमंडी से 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा जाकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक हत्यारा अपनी गर्लफ्रेंड के यहां पर छुपा हुआ था, जहां पर उसने अपने साथी को भी आसरा दे दिया था. मुकदमा दर्ज होने के 10 दिन बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जबकि शेष तीन आरोपी अभी फरार हैं. इन आरोपियों ने शराब ठेके के बाहर हुए विवाद में पीट-पीटकर एक युवक को अधमरा कर दिया था, जिसने अस्पताल में 5 दिन उपचार के बाद दम तोड़ दिया था.

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि शराब ठेके के बाहर लड़ाई झगड़ा 9 अगस्त को हुआ था. इस मामले में 12 अगस्त को शिकायत मिलने के बाद जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें फरियादी प्रेमचंद भील ने बताया कि बनवारी और मेरे ताऊ के बेटे दुर्गा लाल भील के साथ शराब पार्टी के लिए अमरपुरा चौराहा स्थित ठेके पर गए थे, जहां पर हमारी अन्य कुछ युवकों से बहस हो गई थी.

इसके बाद हम वहां से निकल गए थे, लेकिन बहस करने वाले युवकों ने हमें रामगंजमंडी फैक्ट्री के बाहर रोक लिया. उन्होंने अन्य लोगों को भी बुला लिया, तब हमने तत्काल बनवारी को कहा कि बाइक ले जाकर फैक्ट्री से अन्य लोगों को लेकर आए. तब तक यह युवक हमारे साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगे. मैं और दुर्गा लाल बचने के लिए अलग-अलग भाग गए. हम लोग जंगल की तरफ चले गए थे. बाद में दुर्गा लाल हमें अमरपुरा चौराहे से कुंभकोट जाने वाले रास्ते पर अचेत अवस्था में मिला था, जिसे पहले रामगंज मंडी अस्पताल ले जाया गया, जहां से झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के एसआरजी अस्पताल में रेफर कर दिया.