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Kota Crime : 10 वर्षीय मयंक की हत्या के मामले में नाबालिग निरुद्ध, पत्थर से रौंदकर ली थी जान...इनका आदी है आरोपी

इस मामले में नाबालिग को पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए निरुद्ध किया गया है. प्रारंभिक तौर पर पूछताछ में नाबालिग ने यह बात स्वीकार भी की है, जिसमें सामने आया है कि उसने पत्थर से मयंक पर हमला किया था. इससे मयंक की मौत हो गई, जिसमें सिर और गर्दन पर हमला किया गया था. 10 वर्षीय मयंक की हत्या करने के बाद आरोपी नाबालिग ने उसके शव को जलाने का प्रयास भी किया था. हालांकि, इसमें वह सफल नहीं हो पाया.

कोटा: शहर के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में नाबालिग की हत्या के मामले में रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अन्य नाबालिग को निरुद्ध किया है. यह 16 वर्षीय नाबालिग है, जिसके साथ ही मयंक घटना वाले दिन जाता नजर आ रहा है. पूरे मामले पर पुलिस उप अधीक्षक द्वितीय डॉ. पूनम चौहान का कहना है कि पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया है कि घटनाक्रम को नाबालिग ने ही अंजाम दिया है.

घटना के बाद वह फरार हो गया था, जिसे पुलिस टीम ने निरुद्ध कर लिया है. इस मामले में उसे किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जाएगा. मृत मयंक के कपड़े खुले हुए थे. ऐसे में उसके साथ शारीरिक शोषण की आशंका के सवाल आरपीएस डॉ. पूनम चौहान का कहना है कि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही यह क्लियर हो पाएगा.

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डॉ. पूनम के अनुसार 25 मई को नाबालिग और मृतक मयंक एक साथ निकले थे. जिसके बाद दोनों रेलवे के वैगन रिपेयर वर्कशॉप के सामने स्थित सुनसान खाली जमीन पर चले गए थे, जहां पर यह घटनाक्रम हुआ है. इस मामले में 25 मई की रात को मयंक के पिता अमर सिंह ने थाने पर रिपोर्ट दी थी. पुलिस की पड़ताल में 26 मई मंगलवार की रात को मयंक का शव क्षत-विक्षत हालत में मिला था. इसके बाद इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था.

गांजा, सिगरेट व पोर्न देखने का आदी : मृतक और हत्या वाला नाबालिग दोनों गहरे दोस्त हैं, साथ में खेलते थे. हालांकि, इसके संबंध में उनके परिजनों को जानकारी नहीं थी. उसने कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी. वह कक्षा सातवीं तक ही पढ़ा है. उसके बाद केवल इधर-उधर घूमने फिरने का ही काम करता है. कभी-कभी वह अपने पिता के साथ भी काम धंधे पर जाता था. डीएसपी डॉ. पूनम के अनुसार आरोपी नाबालिग आरोपी गांजा-सिगरेट पीने का आदी भी है. साथ ही वह पोर्न वीडियो भी देखता है.