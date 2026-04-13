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लिव इन में रहकर महिला को दिया शादी का झांसा, बनाए शारीरिक संबंध...गिरफ्तार

बोरखेड़ा थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने शादी का झांसा देखकर युवती से दुष्कर्म किया.

Crime in Kota
बोरखेड़ा पुलिस थाना (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 8:56 PM IST

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कोटा: शहर की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने शादी का झांसा देखकर युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है. साथ ही उससे लाखों रुपए हड़प लिए थे. यहां तक कि आरोपी अन्य महिला के साथ विवाह कर रहा था. उसने सगाई भी कर ली थी. आरोपी पीड़िता के साथ लिव इन में रह रहा था.

इस पूरे मामले पर कोटा शहर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 12 अप्रैल को बोरखेड़ा थाने में एक पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उसने बताया था कि मूल रूप से सवाई माधोपुर निवासी हरीश सेन कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक मकान में किराए से रहते हैं, जहां पर वह भी आरोपी के साथ रहने लग गई थी. क्योंकि आरोपी ने उसे झांसा शादी का दिया था और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे. इस मामले में पुलिस ने प्रकरण में हरीश सेन को गिरफ्तार कर लिया है.

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अन्य युवती से कर रहा था शादी : तेजस्वनी गौतम ने पीड़िता ने बताया कि हरीश सेन ने उसे शादी का झांसा दिया था. उसके बाद शारीरिक संबंध के स्थापित कर लिया. उसे जानकारी में आया कि वह अन्य युवती के साथ विवाह करने वाले हैं. उसे जानकारी में आया कि आरोपी ने उसके साथ रोका (सगाई) भी कर ली है. जब इस संबंध में उसने हरीश सेन से पूछा तो उसने कहा कि इस सगाई को तोड़ने की उसकी इच्छा है.

इसके लिए चार से साढ़े चार लाख रुपए की जरूरत है. ऐसे में यह पैसा भी उसने पीड़िता से मांगना शुरू कर दिया. इसके बाद करीब साढ़े तीन से चार लाख पीड़िता ने उसे दे भी दिया, जिसके बाद उसने हड़प लिया. हालांकि, हरीश ने सगाई नहीं तोड़ी थी. उसके साथ लिव इन में रहकर दुष्कर्म भी कर रहा था.

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