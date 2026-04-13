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लिव इन में रहकर महिला को दिया शादी का झांसा, बनाए शारीरिक संबंध...गिरफ्तार

बोरखेड़ा पुलिस थाना ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने शादी का झांसा देखकर युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है. साथ ही उससे लाखों रुपए हड़प लिए थे. यहां तक कि आरोपी अन्य महिला के साथ विवाह कर रहा था. उसने सगाई भी कर ली थी. आरोपी पीड़िता के साथ लिव इन में रह रहा था. इस पूरे मामले पर कोटा शहर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 12 अप्रैल को बोरखेड़ा थाने में एक पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उसने बताया था कि मूल रूप से सवाई माधोपुर निवासी हरीश सेन कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक मकान में किराए से रहते हैं, जहां पर वह भी आरोपी के साथ रहने लग गई थी. क्योंकि आरोपी ने उसे झांसा शादी का दिया था और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे. इस मामले में पुलिस ने प्रकरण में हरीश सेन को गिरफ्तार कर लिया है. पढ़ें : अजमेर: जनाना अस्पताल में नाबालिग से दुष्कर्म: डॉक्टर और ई मित्र संचालक पर आरोप, ब्लैकमेल भी करता रहा