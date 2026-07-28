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बड़ा खुलासा : प्रेमिका ने किया बॉयफ्रेंड का मर्डर, शराब पार्टी के बाद हुई थी हत्या

कोटा पुलिस ने महिला को अपने बॉयफ्रेंड की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है. दोनों में 10 साल से प्रेम संबंध चल रहा था.

Kota Crime
चेचट थाना कोटा (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 10:41 PM IST

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कोटा: राजस्थान में कोटा ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मंगलवार को चार माह पहले हुई हत्या का खुलासा किया है. इसमें महिला को अपने बॉयफ्रेंड की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है. दोनों में करीब 10 साल से प्रेम संबंध चल रहा था. महिला ने हत्या भी शराब पार्टी के बाद की गई, जिसमें संबंध बनाने को लेकर विवाद हो गया था. इसके बाद घटनाक्रम हुआ था.

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि 20 मार्च 2026 को संचुरी की गडार में मोटरसाइकिल व कमलेश मीणा के युवक की बॉडी मिली थी. कमलेश मीणा मूल रूप से राईखेड़ा चेचट का निवासी था. उसके भाई सुरेश ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया था. शव पूरी तरह से नग्न अवस्था में मिला था और उसकी गला दबाकर हत्या करने का शक भी जताया गया था.

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इस मामले में परिजनों ने यह भी बताया था कि कमलेश अक्सर अपनी प्रेमिका के यहां पर जाता था. प्रेमिका जमादारी का काम करती है. इस मामले में पहले मृग दर्ज किया गया था. बाद में जांच पड़ताल पुलिस ने की थी, जिसमें प्रेमिका के हत्या में शामिल होने की बात सामने आई है. पुलिस टीम लगातार उसकी तलाश में थी. ऐसे में उसे मोडक थाना के कुकड़ाखान से डिटेन किया गया था, जिससे थाने पर लाकर पूछताछ की गई और इस मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

पहले शराब पार्टी, विवाद होने पर हत्या : चेचट थाना अधिकारी उत्तम सिंह जादौन ने बताया कि इस मामले में पहले मृग दर्ज किया गया था और मामले की अनुसंधान किया जा रहा था. अनुसंधान में पुलिस ने आरोपी महिला (प्रेमिका) का घटना में संलिप्तता सामने आई थी. जिसके बाद रास्ते में आने वाले सभी सीसीटीवी कैमरा को खंगाला था.

इसके अलावा मृतक व महिला के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल का एनालिसिस भी किया गया था. जिसमें दोनों की घटना स्तर पर मौजूद होना सामने आया. इसके अनुसंधान में यह भी पता चला कि दोनों के बीच शराब पार्टी के बाद अनैतिक संबंध की बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था. जिसके बाद ही महिला (प्रेमिका) ने कमलेश कुमार का गला दबाकर हत्या कर दी.

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