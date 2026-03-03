ETV Bharat / state

घर में घुसकर युवती व पिता से मारपीट, भाजपा नेता प्रभात कश्यप और साला प्रिंस गिरफ्तार

भाजपा नेता प्रभात कश्यप गिरफ्तार ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में घर में घुसकर युवती व उसके पिता के साथ अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है. इस मामले में युवती की शिकायत पर मुकदमा उद्योग नगर थाना पुलिस ने दर्ज कर लिया है. दूसरी तरफ पुलिस ने भाजपा नेता प्रभात कश्यप और उसके साले प्रिंस को हिरासत में लिया था. बाद में उन्हें शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया है. जल्द ही उन्हें मुकदमे में भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस प्रकरण में उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि शिवसागर निवासी एक युवती ने शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि कश्यप ने सोमवार रात 11:00 के आसपास उनके घर में प्रवेश कर वाहनों में तोड़फोड़ कर दी थी. इसके साथ ही लाठी-डंडे के साथ मारपीट की गई है. इस मामले में युवती और उसके पिता को चोट लग गई है. इसके साथ ही पीड़िता ने यह भी बताया है कि आरोपी प्रिंस कश्यप पहले भी रास्ता रोककर अभद्रता कर चुका है. जिसके बाद तत्काल उसे हिरासत में ले लिया गया था. पढे़ं : शिल्पा शेट्टी की मौजूदगी में विवाद: पुलिसकर्मी की शिकायत पर भाजपा नेता सत्तू बालिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज