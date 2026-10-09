कोटा DRM ऑफिस के सुपरिटेंडेंट भूपेंद्र यादव का इंडियन क्रिकेट टीम में चयन, वेस्टइंडीज में खेलेंगे वेटरन ओवर-40 वर्ल्ड कप
भूपेंद्र ने कहा-मुझे स्कूल के समय से ही क्रिकेट का शौक था.रेलवे की ओर से अंडर-19, अंडर-23 और रणजी मैच खेले हैं.
Published : October 9, 2026 at 7:47 PM IST
कोटा: कोटा के क्रिकेटर भूपेंद्र यादव का वेटरन ओवर-40 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है. यह विश्व कप 17 अक्टूबर से 1 नवंबर तक वेस्टइंडीज में खेला जाएगा. चयन के बाद भूपेंद्र मुंबई पहुंच चुके हैं, जहां से शुक्रवार रात को वह टीम के साथ वेस्टइंडीज के लिए रवाना होंगे.भूपेंद्र टीम में बतौर ओपनर बल्लेबाजी करते हैं और जरूरत पड़ने पर मिडिल ऑर्डर में भी जिम्मेदारी संभालते हैं.
विश्व कप में हिस्सा ले रही हैं 16 टीमें: मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले भूपेंद्र पिछले 19 सालों से कोटा में रह रहे हैं. वह कोटा डीआरएम ऑफिस में सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं. उनकी पहली नियुक्ति 2007 में स्पोर्ट्स कोटा से हुई थी. विश्व कप की तैयारियों को लेकर भूपेंद्र ने इंदौर समेत कई जगहों पर टूर्नामेंट खेले हैं और प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया है. उन्होंने भारतीय टीम के विश्व कप जीतने का भरोसा जताया है.भूपेंद्र ने बताया कि इस विश्व कप में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं. भारतीय टीम को पूल-बी में रखा गया है, जहां उसे 7 लीग मैच खेलने हैं. पूल में टॉप-2 में आने वाली टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी.
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बचपन से था क्रिकेट का जुनून : भूपेंद्र का कहना है कि उन्हें स्कूल के समय से ही क्रिकेट का शौक था. वह दिल्ली में लगातार प्रैक्टिस करते रहे और डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली और बाद में रेलवे की ओर से अंडर-19, अंडर-23 और रणजी मैच खेले हैं. हालांकि चोटिल होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और लंबे समय तक स्ट्रगल करना पड़ा. इसके बावजूद उन्होंने क्रिकेट से अपना नाता नहीं तोड़ा और आज वेटरन वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा बनकर अपने सपने को साकार कर रहे हैं.
4 से 6 महीने क्रिकेट की ट्रेनिंगः भूपेंद्र यादव ने बताया कि जॉब लगने के बाद वे पिता विक्रमजीत सिंह यादव व मां रानी यादव के साथ कोटा शिफ्ट हो गए थे. विक्रमजीत सिंह यादव का निधन 2023 में हो गया था. साल 2013 में उनका विवाह संगीता यादव के साथ हुआ था. उनका 12 साल का बेटा काव्यांश है. वह हॉट रोड के पास एक कॉलोनी में रहते हैं. भूपेंद्र ने बताया कि वह मूल रूप से कोटा में ही रहते हैं, लेकिन साल में 4 से 6 महीने क्रिकेट टूर्नामेंट में व्यस्त रहते हैं. कोटा में रहने के दौरान वह रोजाना रेलवे मैदान में प्रैक्टिस करते हैं.
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घुटने की सर्जरी के बाद डॉक्टर ने बॉलिंग से किया मना:भूपेंद्र यादव पहले एक शानदार ऑलराउंडर के रूप में टीम की मदद करते थे और अच्छी गेंदबाजी भी करते थे. 24 साल की उम्र में उन्हें लिगामेंट इंजरी हो गई थी. यादव ने बताया कि 2013 में शादी के बाद 2014 में उन्होंने घुटने की सर्जरी करवाई. सर्जरी के बाद डॉक्टर ने उन्हें गेंदबाजी करने से मना कर दिया. इसके बाद से वह सिर्फ बल्लेबाजी पर ही फोकस कर रहे हैं.चोट के कारण उन्हें करियर में काफी स्ट्रगल करना पड़ा और वह ज्यादा मैच नहीं खेल पाए, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने खुद को साबित किया और आज भारतीय वेटरन टीम तक का सफर तय किया है.
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