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कोटा DRM ऑफिस के सुपरिटेंडेंट भूपेंद्र यादव का इंडियन क्रिकेट टीम में चयन, वेस्टइंडीज में खेलेंगे वेटरन ओवर-40 वर्ल्ड कप

भूपेंद्र यादव का इंडियन टीम में चयन ( ETV Bharat Kota )

कोटा: कोटा के क्रिकेटर भूपेंद्र यादव का वेटरन ओवर-40 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है. यह विश्व कप 17 अक्टूबर से 1 नवंबर तक वेस्टइंडीज में खेला जाएगा. चयन के बाद भूपेंद्र मुंबई पहुंच चुके हैं, जहां से शुक्रवार रात को वह टीम के साथ वेस्टइंडीज के लिए रवाना होंगे.भूपेंद्र टीम में बतौर ओपनर बल्लेबाजी करते हैं और जरूरत पड़ने पर मिडिल ऑर्डर में भी जिम्मेदारी संभालते हैं.

विश्व कप में हिस्सा ले रही हैं 16 टीमें: मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले भूपेंद्र पिछले 19 सालों से कोटा में रह रहे हैं. वह कोटा डीआरएम ऑफिस में सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं. उनकी पहली नियुक्ति 2007 में स्पोर्ट्स कोटा से हुई थी. विश्व कप की तैयारियों को लेकर भूपेंद्र ने इंदौर समेत कई जगहों पर टूर्नामेंट खेले हैं और प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया है. उन्होंने भारतीय टीम के विश्व कप जीतने का भरोसा जताया है.भूपेंद्र ने बताया कि इस विश्व कप में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं. भारतीय टीम को पूल-बी में रखा गया है, जहां उसे 7 लीग मैच खेलने हैं. पूल में टॉप-2 में आने वाली टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी.